Veles Blogger — Делитесь своим опытом и зарабатывайте!

В честь трехлетия Veles мы открываем конкурс для самых креативных!

Veles Blogger — это уникальная возможность рассказать свою историю и получить награду. Ваш опыт — это вдохновение для других и ваш путь к успеху вместе с нами!

Условия конкурса

Запишите короткое видео (до 30 секунд) о вашем опыте торговли на платформе Veles. Поделитесь, как Veles помогает вам достигать целей или улучшать свои стратегии. Загрузите видео на Google Диск и отправьте ссылку через специальную форму.

Важно: отправляя ролик, вы даете согласие на его использование в рекламных материалах Veles. Это ваш шанс не только получить награду, но и стать лицом нашего бренда!

Призы для участников

10 USDT на платформу Veles.

Бесплатный доступ к бектестам Veles на 1 месяц.

Расскажите свою историю, вдохновите других и получите инструменты для еще более успешной торговли!

Сроки проведения

Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а результаты мы объявим до 31 декабря.

Делитесь, вдохновляйте и побеждайте вместе с Veles!