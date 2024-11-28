Veles Blogger — Делитесь своим опытом и зарабатывайте!
В честь трехлетия Veles мы открываем конкурс для самых креативных!
Veles Blogger — это уникальная возможность рассказать свою историю и получить награду. Ваш опыт — это вдохновение для других и ваш путь к успеху вместе с нами!
Условия конкурса
-
Запишите короткое видео (до 30 секунд) о вашем опыте торговли на платформе Veles.
-
Поделитесь, как Veles помогает вам достигать целей или улучшать свои стратегии.
-
Загрузите видео на Google Диск и отправьте ссылку через специальную форму.
Важно: отправляя ролик, вы даете согласие на его использование в рекламных материалах Veles. Это ваш шанс не только получить награду, но и стать лицом нашего бренда!
Призы для участников
-
10 USDT на платформу Veles.
-
Бесплатный доступ к бектестам Veles на 1 месяц.
Расскажите свою историю, вдохновите других и получите инструменты для еще более успешной торговли!
Сроки проведения
Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а результаты мы объявим до 31 декабря.
Делитесь, вдохновляйте и побеждайте вместе с Veles!