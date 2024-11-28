Veles Blogger — Діліться своєю історією та заробляйте!

На честь трьох неймовірних років із Veles ми запускаємо конкурс для наших найкреативніших користувачів. Veles Blogger — це ваш шанс розповісти свою історію та надихнути інших, отримавши нагороди!

Як взяти участь?

1. Запишіть коротке відео (до 30 секунд) про ваш досвід трейдингу з Veles.

2. Розкажіть, як Veles допоміг вам досягти цілей чи вдосконалити стратегії.

3. Завантажте відео на Google Drive і надішліть посилання через форму участі.

Важливо: Надсилаючи свій ролик, ви погоджуєтесь на його використання у рекламних матеріалах Veles. Це ваш шанс не лише отримати винагороду, а й стати обличчям нашого бренду!

Призи для блогерів

Отримайте 10 USDT на рахунок Veles.

Скористайтеся безкоштовним доступом до бек-тестів Veles на один місяць.

Тривалість конкурсу

Надсилайте ваші відео до 26 грудня 2024 року.

Результати будуть оголошені до 31 грудня 2024 року.

Діліться, надихайте та святкуйте разом із Veles Blogger!