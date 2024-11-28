Veles Blogger — Діліться своєю історією та заробляйте!
На честь трьох неймовірних років із Veles ми запускаємо конкурс для наших найкреативніших користувачів. Veles Blogger — це ваш шанс розповісти свою історію та надихнути інших, отримавши нагороди!
Як взяти участь?
1. Запишіть коротке відео (до 30 секунд) про ваш досвід трейдингу з Veles.
2. Розкажіть, як Veles допоміг вам досягти цілей чи вдосконалити стратегії.
3. Завантажте відео на Google Drive і надішліть посилання через форму участі.
Важливо: Надсилаючи свій ролик, ви погоджуєтесь на його використання у рекламних матеріалах Veles. Це ваш шанс не лише отримати винагороду, а й стати обличчям нашого бренду!
Призи для блогерів
-
Отримайте 10 USDT на рахунок Veles.
-
Скористайтеся безкоштовним доступом до бек-тестів Veles на один місяць.
Тривалість конкурсу
Надсилайте ваші відео до 26 грудня 2024 року.
Результати будуть оголошені до 31 грудня 2024 року.