Реферальная программа Veles

Зарабатывать с Veles стало еще проще!

Получайте доход, приглашая своих друзей, подписчиков и активных пользователей.

Veles предлагает вам получать 50% с комиссии за каждого приведенного пользователя!

Мы даем Вам ровно половину за Ваше доверие!

Советы от Veles

Когда пользователь регистрируется на Veles по вашей реферальной ссылке, вы будете получать 50% каждый раз, когда пользователь совершает успешную сделку и платит за пользование платформы.

Приглашенный Вами пользователь, в рамках действующей программы, получает дополнительные $5 на счёт Veles ($10 совокупно).

Поторопитесь и поделитесь своей реферальной ссылкой Veles во всех доступных каналах, включая своих друзей, подписчиков и членов сообщества, чтобы получить максимальную выгоду.

Добавьте реферальную ссылку в описание своих аккаунтов в социальных сетях, чтобы людям было проще найти и использовать ее, для регистрации на платформе Veles.

Так же вы можете разместить на своих ресурсах (социальные сети, сайты, форумы, платформы) уже готовые креативы от Veles.

Создание оригинального контента с использованием изображений, видео и статей, связанных с Veles, может помочь вам рассказать о платформе, вашему сообществу и привлечь ваших подписчиков, использовать вашу реферальную ссылку для регистрации Veles.

Возьмите на себя инициативу, представить продукты и новые функции Veles пользователям вашего канала.

Как создать реферальную ссылку, вы можете ознакомиться в этой статье — читать

F.A.Q

1. Куда начисляются вознаграждения?

Все вознаграждения начисляются на Баланс вашего личного кабинете. Где вы можете сделать запрос на вывод средств на внешний кошелек.

2. Сколько я могу заработать ?

Мы берем 20% от прибыльных сделок, но не более чем 50$ с одного вида торговли в месяц. На данный момент их 2 SPOT и FUTURE. Значит максимальное значение 100$ в месяц, где Ваши 50$, если пользователь был привлечен по вашей ссылки

3. Как узнать сколько рефералов и денег я получил ?

Все очень просто, заходите в Ваш личный кабинет, категорию Реферал. Вы увидите всю необходимую информацию по деньгам и пользователям

4. Как вывести деньги?

Вывод средств возможен по запросу от 100$. Перевод в течение 24 часов на ваш кошелек

5. Что будет когда закончится акция 50%?

Автоматически закончится распределение по повышенной ставки в 50% и вернется к 30% при привлечение новых пользователей. Старые пользователи останутся без изменений.