Реферальная программа Veles
Зарабатывать с Veles стало еще проще!
Получайте доход, приглашая своих друзей, подписчиков и активных пользователей.
Veles предлагает вам получать 50% с комиссии за каждого приведенного пользователя!
Мы даем Вам ровно половину за Ваше доверие!
Советы от Veles
Когда пользователь регистрируется на Veles по вашей реферальной ссылке, вы будете получать 50% каждый раз, когда пользователь совершает успешную сделку и платит за пользование платформы.
- Приглашенный Вами пользователь, в рамках действующей программы, получает дополнительные $5 на счёт Veles ($10 совокупно).
- Поторопитесь и поделитесь своей реферальной ссылкой Veles во всех доступных каналах, включая своих друзей, подписчиков и членов сообщества, чтобы получить максимальную выгоду.
- Добавьте реферальную ссылку в описание своих аккаунтов в социальных сетях, чтобы людям было проще найти и использовать ее, для регистрации на платформе Veles.
- Так же вы можете разместить на своих ресурсах (социальные сети, сайты, форумы, платформы) уже готовые креативы от Veles.
- Создание оригинального контента с использованием изображений, видео и статей, связанных с Veles, может помочь вам рассказать о платформе, вашему сообществу и привлечь ваших подписчиков, использовать вашу реферальную ссылку для регистрации Veles.
- Возьмите на себя инициативу, представить продукты и новые функции Veles пользователям вашего канала.
- Как создать реферальную ссылку, вы можете ознакомиться в этой статье — читать
F.A.Q
1. Куда начисляются вознаграждения?
Все вознаграждения начисляются на Баланс вашего личного кабинете. Где вы можете сделать запрос на вывод средств на внешний кошелек.
2. Сколько я могу заработать ?
Мы берем 20% от прибыльных сделок, но не более чем 50$ с одного вида торговли в месяц. На данный момент их 2 SPOT и FUTURE. Значит максимальное значение 100$ в месяц, где Ваши 50$, если пользователь был привлечен по вашей ссылки
3. Как узнать сколько рефералов и денег я получил ?
Все очень просто, заходите в Ваш личный кабинет, категорию Реферал. Вы увидите всю необходимую информацию по деньгам и пользователям
4. Как вывести деньги?
Вывод средств возможен по запросу от 100$. Перевод в течение 24 часов на ваш кошелек
5. Что будет когда закончится акция 50%?
Автоматически закончится распределение по повышенной ставки в 50% и вернется к 30% при привлечение новых пользователей. Старые пользователи останутся без изменений.