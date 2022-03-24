Реферальна програма Veles

Заробляти з Veles стало ще простіше!

Отримуйте дохід, запрошуючи своїх друзів, підписників і активних користувачів.

Veles пропонує вам отримувати 50% з комісії за кожного приведеного користувача!

Ми даємо Вам рівно половину за Вашу довіру!

Поради від Veles**

Коли користувач реєструється на Veles за вашим реферальним посиланням, ви отримуватимете 50% щоразу, коли користувач здійснює успішну операцію і платить за користування платформою.

Запрошений Вами користувач, у рамках чинної програми, отримує додаткові $5 на рахунок Veles ($10 сукупно).

Покваптеся і поділіться своїм реферальним посиланням Veles у всіх доступних каналах, включно зі своїми друзями, передплатниками та членами спільноти, щоб отримати максимальну вигоду.

Додайте реферальне посилання в опис своїх акаунтів у соціальних мережах, щоб людям було простіше знайти і використовувати його для реєстрації на платформі Veles.

Так само ви можете розмістити на своїх ресурсах (соціальні мережі, сайти, форуми, платформи) вже готові креативи від Veles.

Створення оригінального контенту з використанням зображень, відео та статей, пов’язаних з Veles, може допомогти вам розповісти про платформу, вашій спільноті та залучити ваших передплатників, які використовуватимуть ваше реферальне посилання для реєстрації Veles.

Візьміть на себе ініціативу, представити продукти та нові функції Veles користувачам вашого каналу.

Як створити реферальне посилання, ви можете ознайомитися в цій статті — читать

F.A.Q

Куди нараховуються винагороди?

Усі винагороди нараховуються на Баланс вашого особистого кабінету. Де ви можете зробити запит на виведення коштів на зовнішній гаманець.

Скільки я можу заробити?

Ми беремо 20% від прибуткових угод, але не більше ніж 50$ з одного виду торгівлі на місяць. На даний момент їх 2 SPOT і FUTURE. Значить максимальне значення 100$ на місяць, де Ваші 50$, якщо користувач був залучений по вашому посиланню

Як дізнатися скільки рефералів і грошей я отримав?

Все дуже просто, заходьте в Ваш особистий кабінет, категорію Реферал. Ви побачите всю необхідну інформацію по грошах і користувачам

Як вивести гроші?

Виведення коштів можливе за запитом від 100$. Переказ протягом 24 годин на ваш гаманець

Що буде коли закінчиться акція 50%?

Автоматично закінчиться розподіл за підвищеною ставкою в 50% і повернеться до 30% при залучення нових користувачів. Старі користувачі залишаться без змін.