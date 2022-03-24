Реферальна програма Veles
Заробляти з Veles стало ще простіше!
Отримуйте дохід, запрошуючи своїх друзів, підписників і активних користувачів.
Veles пропонує вам отримувати 50% з комісії за кожного приведеного користувача!
Ми даємо Вам рівно половину за Вашу довіру!
Поради від Veles**
Коли користувач реєструється на Veles за вашим реферальним посиланням, ви отримуватимете 50% щоразу, коли користувач здійснює успішну операцію і платить за користування платформою.
- Запрошений Вами користувач, у рамках чинної програми, отримує додаткові $5 на рахунок Veles ($10 сукупно).
- Покваптеся і поділіться своїм реферальним посиланням Veles у всіх доступних каналах, включно зі своїми друзями, передплатниками та членами спільноти, щоб отримати максимальну вигоду.
- Додайте реферальне посилання в опис своїх акаунтів у соціальних мережах, щоб людям було простіше знайти і використовувати його для реєстрації на платформі Veles.
- Так само ви можете розмістити на своїх ресурсах (соціальні мережі, сайти, форуми, платформи) вже готові креативи від Veles.
- Створення оригінального контенту з використанням зображень, відео та статей, пов’язаних з Veles, може допомогти вам розповісти про платформу, вашій спільноті та залучити ваших передплатників, які використовуватимуть ваше реферальне посилання для реєстрації Veles.
- Візьміть на себе ініціативу, представити продукти та нові функції Veles користувачам вашого каналу.
Як створити реферальне посилання, ви можете ознайомитися в цій статті — читать
F.A.Q
Куди нараховуються винагороди?
Усі винагороди нараховуються на Баланс вашого особистого кабінету. Де ви можете зробити запит на виведення коштів на зовнішній гаманець.
Скільки я можу заробити?
Ми беремо 20% від прибуткових угод, але не більше ніж 50$ з одного виду торгівлі на місяць. На даний момент їх 2 SPOT і FUTURE. Значить максимальне значення 100$ на місяць, де Ваші 50$, якщо користувач був залучений по вашому посиланню
Як дізнатися скільки рефералів і грошей я отримав?
Все дуже просто, заходьте в Ваш особистий кабінет, категорію Реферал. Ви побачите всю необхідну інформацію по грошах і користувачам
Як вивести гроші?
Виведення коштів можливе за запитом від 100$. Переказ протягом 24 годин на ваш гаманець
Що буде коли закінчиться акція 50%?
Автоматично закінчиться розподіл за підвищеною ставкою в 50% і повернеться до 30% при залучення нових користувачів. Старі користувачі залишаться без змін.