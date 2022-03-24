English Русский
Реферальна програма Veles

Заробляти з Veles стало ще простіше!

Отримуйте дохід, запрошуючи своїх друзів, підписників і активних користувачів.

Veles пропонує вам отримувати 50% з комісії за кожного приведеного користувача!

Ми даємо Вам рівно половину за Вашу довіру!

Поради від Veles**

Коли користувач реєструється на Veles за вашим реферальним посиланням, ви отримуватимете 50% щоразу, коли користувач здійснює успішну операцію і платить за користування платформою.

  • Запрошений Вами користувач, у рамках чинної програми, отримує додаткові $5 на рахунок Veles ($10 сукупно).
  • Покваптеся і поділіться своїм реферальним посиланням Veles у всіх доступних каналах, включно зі своїми друзями, передплатниками та членами спільноти, щоб отримати максимальну вигоду.
  • Додайте реферальне посилання в опис своїх акаунтів у соціальних мережах, щоб людям було простіше знайти і використовувати його для реєстрації на платформі Veles.
  • Так само ви можете розмістити на своїх ресурсах (соціальні мережі, сайти, форуми, платформи) вже готові креативи від Veles.
  • Створення оригінального контенту з використанням зображень, відео та статей, пов’язаних з Veles, може допомогти вам розповісти про платформу, вашій спільноті та залучити ваших передплатників, які використовуватимуть ваше реферальне посилання для реєстрації Veles.
  • Візьміть на себе ініціативу, представити продукти та нові функції Veles користувачам вашого каналу.

Як створити реферальне посилання, ви можете ознайомитися в цій статті — читать

F.A.Q

Куди нараховуються винагороди?

Усі винагороди нараховуються на Баланс вашого особистого кабінету. Де ви можете зробити запит на виведення коштів на зовнішній гаманець.

Скільки я можу заробити?

Ми беремо 20% від прибуткових угод, але не більше ніж 50$ з одного виду торгівлі на місяць. На даний момент їх 2 SPOT і FUTURE. Значить максимальне значення 100$ на місяць, де Ваші 50$, якщо користувач був залучений по вашому посиланню

Як дізнатися скільки рефералів і грошей я отримав?

Все дуже просто, заходьте в Ваш особистий кабінет, категорію Реферал. Ви побачите всю необхідну інформацію по грошах і користувачам

Як вивести гроші?

Виведення коштів можливе за запитом від 100$. Переказ протягом 24 годин на ваш гаманець

Що буде коли закінчиться акція 50%?

Автоматично закінчиться розподіл за підвищеною ставкою в 50% і повернеться до 30% при залучення нових користувачів. Старі користувачі залишаться без змін.

