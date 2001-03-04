Veles отмечает свое двухлетие! Все это время мы совершенствовали платформу, предлагая вам множество функций для оптимизации торговли.

В честь этой даты мы организовываем конкурсы, где вы сможете выиграть ценные призы.





VELES LUCKY | $15 на платформу за сторис

Опубликуйте результаты своей торговли с момента, когда вы начали торговать на Veles в сторис своего инстаграма.

Нажмите Поделиться в панели управления справа, чтобы сделать скриншот с результатами.









Результаты опубликуйте в Instagram Stories или постом и отметьте наш аккаунт @veles.finance, чтобы мы смогли увидеть вашу запись.

Не забудьте открыть доступ к просмотру вашего аккаунта и не удаляйте сторис 24 часа.

$15 на оплату комиссий мы разделим среди троих участников, полностью выполнивших условия. Победители будут выбраны с помощью рандомайзера.

Срок проведения до 25 декабря.





VELES MENTOR | $150 на счет биржи + праздничный бокс

Помогите своему другу запустить бота и получи шанс выиграть $150 на счет биржи.

Создайте собственную реферальную ссылку и пригласите друга по ней зарегистрироваться.

Победителем станет тот, кто пригласит больше всего друзей, запустивших ботов на Veles.

Присылайте вашу реф. ссылку в Telegram аккаунт @VelesSupport со словом “УЧАСТВУЮ” в одном сообщении

Так мы сможем отследить всех участников конкурса.

Срок проведения до 25 декабря.





VELES PRO | $200 на счет биржи + праздничный бокс

Выиграйте приз за:

• Плюсовый PnL

• Количество сделок

• Профит

• Объём позиции

Все результаты конкурса суммируются и отражаются в рейтинговой таблице.

Например, если вы совершили наибольшее количество сделок, вы получаете 10 баллов, которые прибавляются к вашим другим торговым результатам.

Победителем станет участник, набравший наибольшее количество баллов.

Срок проведения до 29 декабря.

Итоги конкурсов будут подведены до 31 января.