Veles отмечает свое двухлетие! Все это время мы совершенствовали платформу, предлагая вам множество функций для оптимизации торговли.
В честь этой даты мы организовываем конкурсы, где вы сможете выиграть ценные призы.
Опубликуйте результаты своей торговли с момента, когда вы начали торговать на Veles в сторис своего инстаграма.
Нажмите Поделиться в панели управления справа, чтобы сделать скриншот с результатами.
Результаты опубликуйте в Instagram Stories или постом и отметьте наш аккаунт @veles.finance, чтобы мы смогли увидеть вашу запись.
Не забудьте открыть доступ к просмотру вашего аккаунта и не удаляйте сторис 24 часа.
$15 на оплату комиссий мы разделим среди троих участников, полностью выполнивших условия. Победители будут выбраны с помощью рандомайзера.
Срок проведения до 25 декабря.
Помогите своему другу запустить бота и получи шанс выиграть $150 на счет биржи.
Создайте собственную реферальную ссылку и пригласите друга по ней зарегистрироваться.
Победителем станет тот, кто пригласит больше всего друзей, запустивших ботов на Veles.
Присылайте вашу реф. ссылку в Telegram аккаунт @VelesSupport со словом “УЧАСТВУЮ” в одном сообщении
Так мы сможем отследить всех участников конкурса.
Срок проведения до 25 декабря.
Выиграйте приз за:
• Плюсовый PnL
• Количество сделок
• Профит
• Объём позиции
Все результаты конкурса суммируются и отражаются в рейтинговой таблице.
Например, если вы совершили наибольшее количество сделок, вы получаете 10 баллов, которые прибавляются к вашим другим торговым результатам.
Победителем станет участник, набравший наибольшее количество баллов.
Срок проведения до 29 декабря.
Итоги конкурсов будут подведены до 31 января.
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Рейтинговая таблица
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