Veles vs боты на бирже: какой бот для торговли лучше?

С развитием автоматизированного трейдинга крипто-торговля стала доступна не только специалистам с финансовым и торговым опытом. Теперь начинающие трейдеры могут успешно интегрироваться в сложный мир криптовалютных операций.

Сравним два вида торговли с помощью ботов: торговля ботами на бирже и торговля на платформе Veles.

Обзор Veles

Veles – платформа для создания торговых ботов с интуитивно понятным интерфейсом. Компания в топе-5 самых популярных платформ для алгоритмической торговли. Ее главное преимущество заключается в глубоком погружении пользователя в продукт. Техническая поддержка проводит бесплатные консультации и прямые эфиры для новичков.

Алгоритмы платформы автоматически открывают и закрывают торговые позиции, фиксируют прибыль и задействуют стоп-лоссы. Пользователи могут создавать собственных торговых ботов, настраивать параметры входа и выхода, а также комбинировать различные индикаторы.

Торговля на Veles подходит для любых стратегий: от внутридневных сделок до долгосрочных инвестиций. В распоряжении трейдеров более 2000 торговых инструментов, что позволяет диверсифицировать подход в к трейдингу ботами.

Пользователи могут использовать бектесты, чтобы проверить свои торговые стратегии на прошлых данных и проанализировать соотношение прибыли к убытку. Благодаря миллиардам свечей и сотням комбинаций индикаторов пользователи получают полное представление о рынке, что помогает им принимать обоснованные торговые решения.

На платформе Veles также есть готовые криптовалютные боты с настройками, которые доказали свою эффективность на дистанции. Пользователю нет необходимости анализировать рынок, настраивать индикаторы и искать моменты входа. Алгоритмы ботов справятся с этой задачей.

На платформе доступен Маркетплейс с дополнительными услугами, где представлены эксклюзивные торговые индикаторы, которые подойдут для любого вида торговли. Кроме того, на Маркетплейсе представлены образовательные курсы по обучению торговле с использованием роботов.

Для пользователей, которые только начинают знакомиться с рынком и его особенностями, существует Veles Wiki. Здесь пользователь может найти подробные инструкции, начиная с процесса создания API ключа на бирже и заканчивая разбором торговых индикаторов.

Пользователям Veles доступны консультации по вопросам, связанными с платформой. Техподдержка поможет разобраться с любым вопросом, как новичку так и опытному трейдеру.

Обзор торговых ботов биржи Binance

Из доступных ботов доступны только боты с алгоритмами наборов. Нельзя выбрать индикаторы и скрещивать их, можно только расставлять ордера.

У ботов на бирже есть особенность, отличающая их от ботов Veles. Входами и выходами из позиции руководствуются искусственные интеллекты.

Искусственный интеллект определяет, опираясь на свои алгоритмы, куда ему войти и откуда выйти. Эта технология выполняет свои задачи, но она еще далека от совершенства. По большей части биржа предлагает тестирование торгов через ИИ, ведь этот продукт еще не доведен до конца, и он совершает много ошибок, которые приносят вред депозиту.

Искусственный интеллект опирается по большей части на копитрейдинг. Сделки профитных трейдеров анализируются виртуальной машиной, и на их основе строится торговая стратегия.

Биржа предлагает несколько вариантов отбора трейдинг-машины.

В ассортименте у пользователя выбор монеты, направление движения, желаемое время в сделке и желаемый профит.

К сожалению, проверить настройки на дистанции через бектесты нельзя, а значит, у трейдера есть только P&L от каждого бота.

Вывод

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что боты на бирже Binance не подходят под критерий профессионального инструмента. Данные боты хорошо подходят тем, кто только начинает изучать алгоритмическую торговлю. Достаточно понятный функционал и интерфейс помогут влиться в мир торговли криптовалют, но на длительной дистанции у этого инструмента нет перспектив.

Торговля ботами Veles позволяет корректировать настройки, улучшать торговую стратегию через подробный функционал. Это полноценный торговый инструмент, который требует к себе подробного изучения и внимания пользователей.

Когда вы храните средства на бирже, а не используете их для торговли, это не приносит бирже дохода, а наоборот, создает для нее расходы на обслуживание этих средств. Для биржи основным источником дохода являются торговые операции ее клиентов, а не просто хранение средств.

Основная суть биржевых ботов – накручивать обороты торгов и зарабатывать с комиссий.

Платформа Veles берет основной вектор на заработке пользователей. Ведь ее доходы именно с профита пользователя, а не с торгового оборота. При этом всем для зарабатывающих трейдеров есть привилегии – отсутствие ежемесячной платы за работу платформы.