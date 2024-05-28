Veles vs боти на біржі: який бот для торгівлі кращий?

З розвитком автоматизованого трейдингу крипто-торгівля стала доступною не тільки фахівцям з фінансовим і торговим досвідом. Тепер трейдери-початківці можуть успішно інтегруватися в складний світ криптовалютних операцій.

Порівняємо два види торгівлі за допомогою ботів: торгівля ботами на біржі та торгівля на платформе Veles.

Огляд Veles

Veles - платформа для створення торгових ботів з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Компанія в топі-5 найпопулярніших платформ для алгоритмічної торгівлі. Її головна перевага полягає в глибокому зануренні користувача в продукт. Технічна підтримка проводить безкоштовні консультації та прямі ефіри для новачків.

Алгоритми платформи автоматично відкривають і закривають торгові позиції, фіксують прибуток і задіюють стоп-лоси. Користувачі можуть створювати власних торгових ботів, налаштовувати параметри входу і виходу, а також комбінувати різні індикатори.

Торгівля на Veles підходить для будь-яких стратегій: від внутрішньоденних угод до довгострокових інвестицій. У розпорядженні трейдерів понад 2000 торгових інструментів, що дає змогу диверсифікувати підхід до трейдингу ботами.

Користувачі можуть використовувати бектести, щоб перевірити свої торгові стратегії на минулих даних і проаналізувати співвідношення прибутку до збитку. Завдяки мільярдам свічок і сотням комбінацій індикаторів користувачі отримують повне уявлення про ринок, що допомагає їм ухвалювати обґрунтовані торгові рішення.

На платформі Veles також є готові криптовалютные боты з налаштуваннями, які довели свою ефективність на дистанції. Користувачеві немає необхідності аналізувати ринок, налаштовувати індикатори і шукати моменти входу. Алгоритми ботів впораються з цим завданням.

На платформі доступний Маркетплейс з додатковими послугами, де представлено ексклюзивні торгові індикатори, які підійдуть для будь-якого виду торгівлі. Крім того, на Маркетплейсі представлені освітні курси з навчання торгівлі з використанням роботів.

Для користувачів, які тільки починають знайомитися з ринком і його особливостями, існує Veles Wiki. Тут користувач може знайти докладні інструкції, починаючи з процесу створення API ключа на біржі і закінчуючи розбором торгових індикаторів.

Користувачам Veles доступні консультації з питань, пов’язаних із платформою. Техподдержка допоможе розібратися з будь-яким питанням, як новачкові, так і досвідченому трейдеру.

Огляд торгових ботів біржі Binance

З доступних ботів доступні тільки боти з алгоритмами наборів. Не можна вибрати індикатори і схрещувати їх, можна тільки розставляти ордери.

У ботів на біржі є особливість, що відрізняє їх від ботів Veles. Входами і виходами з позиції керуються штучні інтелекти.

Штучний інтелект визначає, спираючись на свої алгоритми, куди йому увійти і звідки вийти. Ця технологія виконує свої завдання, але вона ще далека від досконалості. Здебільшого біржа пропонує тестування торгів через ШІ, адже цей продукт ще не доведений до кінця, і він робить багато помилок, які приносять шкоду депозиту.

Штучний інтелект спирається здебільшого на копітрейдинг. Угоди профітних трейдерів аналізуються віртуальною машиною, і на їхній основі будується торгова стратегія.

Біржа пропонує кілька варіантів відбору трейдинг-машини.

В асортименті у користувача вибір монети, напрямок руху, бажаний час в угоді і бажаний профіт.

На жаль, перевірити налаштування на дистанції через бектести не можна, а отже, у трейдера є тільки P&L від кожного бота.

Висновок

Підбиваючи підсумок, можна з упевненістю сказати, що боти на біржі Binance не підходять під критерій професійного інструменту. Ці боти добре підходять тим, хто тільки починає вивчати алгоритмічну торгівлю. Досить зрозумілий функціонал та інтерфейс допоможуть влитися у світ торгівлі криптовалютою, але на тривалій дистанції у цього інструменту немає перспектив.

Торгівля ботами Veles дає змогу коригувати налаштування, покращувати торговельну стратегію через детальний функціонал. Це повноцінний торговий інструмент, який вимагає до себе докладного вивчення та уваги користувачів.

Коли ви зберігаєте кошти на біржі, а не використовуєте їх для торгівлі, це не приносить біржі доходу, а навпаки, створює для неї витрати на обслуговування цих коштів. Для біржі основним джерелом доходу є торгові операції її клієнтів, а не просто зберігання коштів.

Основна суть біржових ботів - накручувати обороти торгів і заробляти з комісій.

Платформа Veles бере основний вектор на заробіток користувачів. Адже її доходи саме з профіту користувача, а не з торгового обороту. При цьому всім для трейдерів, які заробляють, є привілеї - відсутність щомісячної плати за роботу платформи.