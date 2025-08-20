



Термин «буллран» происходит от английского bull run и используется для обозначения периода сильного и продолжительного роста крипторынка. В русском языке можно встретить написание как с одной «л» — булран, так и с двумя — буллран. Оба варианта употребляются, но второй встречается чаще среди тех, кто ориентируется на англоязычные источники.

Буллран в криптомире — что это? Это фаза, когда криптовалюты демонстрируют значительный рост, инвесторы и трейдеры становятся все более активными, новички массово заходят в рынок, а фондовый рынок и криптофон усиливаются позитивными прогнозами.

Причины начала буллрана









Буллран на криптовалюте является реакцией рынка на совокупность экономических, политических и технологических факторов. Часто запуску фазы бычьего рынка способствуют снижение процентных ставок, позитивная регуляция, институциональные инвестиции, рост пользовательской базы, а также технологические прорывы, например, внедрение Layer 2-решений или запуск крупных обновлений блокчейнов.

Исторические примеры буллранов

В 2017 году bull run проходил на фоне бума ICO. Биткоин тогда достиг $20 000, а многие альткоины выросли в десятки и сотни раз. В то время это был первый масштабный криптовалютный пузырь, за которым последовал резкий спад.

Следующий bullrun состоялся в 2020–2021 годах — его запустили институциональные инвестиции, рост интереса к DeFi и NFT, а также общее восстановление мировой экономики после пандемии. Биткоин достиг нового исторического максимума в $69 000, а Ethereum в $4 800. Обе эти фазы оказали сильное влияние на дальнейшее развитие крипто индустрии.

Сегодня же внимание всего крипто сообщества сосредоточено на буллране 2025. Всеразличные аналитики и издания на протяжении года не перестают давать прогнозы по началу этого события. Параллельно с этим подогревая интерес комьюнити вопросами из разряда — “Какая монетка вырастет больше всего в буллране 2025”.

Как распознать начало буллрана









Признаки того, что буллран начался, часто проявляются через поведение рынка. Постепенный рост биткоина сопровождается увеличением общих объемов торгов, а затем постепенным/резким падением биткоин доминации. В то же время альткоины начинают демонстрировать опережающую динамику. В медиапространстве доминируют позитивные новости о криптовалютах. Активность в Telegram и X (ex-Twitter) увеличивается. При этом “свежая кровь” в виде новых инвесторов/трейдеров стремится войти в рынок, движимые страхом упустить прибыль (FOMO).

Как вести себя во время буллрана

Во время бычьего тренда крипты важно сохранять хладнокровие и соблюдать дисциплину. На фоне стремительного роста легко поддаться эйфории и потерять контроль над рисками. Не стоит заходить на весь депозит, тем более в поздней стадии рынка. Рекомендуется фиксировать прибыль поэтапно, не гоняться за хайповыми токенами, а также следить за новостями и динамикой рыночной ликвидности.

Как Veles помогает торговать в буллран





Когда крипторынок на подъёме, ручная торговля становится сложной, ведь рынок движется быстро, а решения нужно принимать чуть ли не мгновенно.

Преимущества работы с Veles во время потенциального буллрана 2025:

Готовые стратегии под разные сценарии рынка

Защита от эмоций и автоматическая фиксация прибыли/убытков

API-доступ без передачи приватных ключей

Настройка ограничений и стоп-лоссов

Поддержка множества бирж в одном интерфейсе

Инструменты тестирования стратегий (бэктесты)

Буллран vs медвежий рынок

Буллран символизирует рост, оптимизм и веру в продолжение тренда. На его фоне цена криптовалют активно увеличивается, объемы торгов растут, а инвесторы/трейдеры имеют уйму возможностей для заработка, нежели в другое время. Медвежий рынок, напротив, характеризуется снижением цен, паникой и спадом интереса к крипте. В ходе чего множество людей или уходят с рынка на неопределенный период до наступления следующего периода активности, или бросают занятия криптой вовсе. Поэтому понимание разницы между этими фазами позволяет правильно выстраивать инвестиционные стратегии и избегать потерь.

FAQ

1. Буллран — что это в крипте простыми словами?

Это период стремительного роста цен на криптовалюту, когда доминирует бычий тренд крипты.

2. Когда начинается bull run?

После продолжительного накопления и при появлении позитивных сигналов: улучшение макроэкономики, технологические апгрейды, институциональный интерес.

3. Какая монетка вырастет больше всего в буллране 2025?

Наиболее вероятные кандидаты — Ethereum, Solana, Toncoin, а также перспективные проекты в сегментах AI, DePIN и RWA.

4. Как заработать на буллране?

Покупать до пика, фиксировать прибыль частями, использовать автоматические боты и не поддаваться эмоциям.

5. Буллран — это всегда пузырь?

Не обязательно. Иногда рост оправдан фундаментальными причинами. Однако часто финальная стадия буллрана действительно перерастает в криптовалютный пузырь.