back
  • Важное
  • Крипта с нуля
  • Акции Veles
  • Торговые боты
  • Все
  • Бэктесты
  • Стратегии
  • Новости криптовалют
  • Статистика Veles
  • Цифровая валюта
    • Что такое буллран в криптовалюте
    Дата публикации: 20.08.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 20.08.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 7

    Что такое буллран в криптовалюте


    Термин «буллран» происходит от английского bull run и используется для обозначения периода сильного и продолжительного роста крипторынка. В русском языке можно встретить написание как с одной «л» — булран, так и с двумя — буллран. Оба варианта употребляются, но второй встречается чаще среди тех, кто ориентируется на англоязычные источники.

    Буллран в криптомире — что это? Это фаза, когда криптовалюты демонстрируют значительный рост, инвесторы и трейдеры становятся все более активными, новички массово заходят в рынок, а фондовый рынок и криптофон усиливаются позитивными прогнозами.

    Причины начала буллрана



    Буллран на криптовалюте является  реакцией рынка на совокупность экономических, политических и технологических факторов. Часто запуску фазы бычьего рынка способствуют снижение процентных ставок, позитивная регуляция, институциональные инвестиции, рост пользовательской базы, а также технологические прорывы, например, внедрение Layer 2-решений или запуск крупных обновлений блокчейнов.

    Исторические примеры буллранов

    В 2017 году bull run проходил на фоне бума ICO. Биткоин тогда достиг $20 000, а многие альткоины выросли в десятки и сотни раз. В то время это был первый масштабный криптовалютный пузырь, за которым последовал резкий спад.

    Следующий bullrun состоялся в 2020–2021 годах — его запустили институциональные инвестиции, рост интереса к DeFi и NFT, а также общее восстановление мировой экономики после пандемии. Биткоин достиг нового исторического максимума в $69 000, а Ethereum в $4 800. Обе эти фазы оказали сильное влияние на дальнейшее развитие крипто индустрии.

    Сегодня же внимание всего крипто сообщества сосредоточено на буллране 2025. Всеразличные аналитики и издания на протяжении года не перестают давать прогнозы по началу этого события. Параллельно с этим подогревая интерес комьюнити вопросами из разряда — “Какая монетка вырастет больше всего в буллране 2025”.

    Как распознать начало буллрана


    Признаки того, что буллран начался, часто проявляются через поведение рынка. Постепенный рост биткоина сопровождается увеличением общих объемов торгов, а затем постепенным/резким падением биткоин доминации. В то же время альткоины начинают демонстрировать опережающую динамику. В медиапространстве доминируют позитивные новости о криптовалютах. Активность в Telegram и X (ex-Twitter) увеличивается. При этом “свежая кровь” в виде новых инвесторов/трейдеров стремится войти в рынок, движимые страхом упустить прибыль (FOMO).

    Как вести себя во время буллрана

    Во время бычьего тренда крипты важно сохранять хладнокровие и соблюдать дисциплину. На фоне стремительного роста легко поддаться эйфории и потерять контроль над рисками. Не стоит заходить на весь депозит, тем более в поздней стадии рынка. Рекомендуется фиксировать прибыль поэтапно, не гоняться за хайповыми токенами, а также следить за новостями и динамикой рыночной ликвидности.

    Как Veles помогает торговать в буллран

    Когда крипторынок на подъёме, ручная торговля становится сложной, ведь рынок движется быстро, а решения нужно принимать чуть ли не мгновенно. Здесь помогает Veles — платформа автоматизированной торговли криптой.

    Преимущества работы с Veles во время потенциального буллрана 2025:

    • Готовые стратегии под разные сценарии рынка

    • Защита от эмоций и автоматическая фиксация прибыли/убытков

    • API-доступ без передачи приватных ключей

    • Настройка ограничений и стоп-лоссов

    • Поддержка множества бирж в одном интерфейсе

    • Инструменты тестирования стратегий (бэктесты)

    Буллран vs медвежий рынок

    Буллран символизирует рост, оптимизм и веру в продолжение тренда. На его фоне цена криптовалют активно увеличивается, объемы торгов растут, а инвесторы/трейдеры имеют уйму возможностей для заработка, нежели в другое время. Медвежий рынок, напротив, характеризуется снижением цен, паникой и спадом интереса к крипте. В ходе чего множество людей или уходят с рынка на неопределенный период до наступления следующего периода активности, или бросают занятия криптой вовсе. Поэтому понимание разницы между этими фазами позволяет правильно выстраивать инвестиционные стратегии и избегать потерь.

    FAQ

    1. Буллран — что это в крипте простыми словами?
    Это период стремительного роста цен на криптовалюту, когда доминирует бычий тренд крипты.

    2. Когда начинается bull run?
    После продолжительного накопления и при появлении позитивных сигналов: улучшение макроэкономики, технологические апгрейды, институциональный интерес.

    3. Какая монетка вырастет больше всего в буллране 2025?
    Наиболее вероятные кандидаты — Ethereum, Solana, Toncoin, а также перспективные проекты в сегментах AI, DePIN и RWA.

    4. Как заработать на буллране?
    Покупать до пика, фиксировать прибыль частями, использовать автоматические боты и не поддаваться эмоциям.

    5. Буллран — это всегда пузырь?
    Не обязательно. Иногда рост оправдан фундаментальными причинами. Однако часто финальная стадия буллрана действительно перерастает в криптовалютный пузырь.

    Теги
    $5 на баланс Veles

    Торгуйте с помощью технологий

    • Получите $5 на запуск бота Получите $5 на запуск бота
    • Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты
    • Начните с малого и оцените преимущества Начните с малого и оцените преимущества
    Попробовать 🔥