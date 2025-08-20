Що таке буллран у криптовалюті

Термін «буллран» походить від англійського bull run і використовується для позначення періоду сильного і тривалого зростання крипторинку. В російській мові можна зустріти написання як з однією «л» — булран, так і з двома — буллран. Обидва варіанти вживаються, але другий трапляється частіше серед тих, хто орієнтується на англомовні джерела.

Буллран у криптосвіті — що це? Це фаза, коли криптовалюти демонструють значне зростання, інвестори і трейдери стають дедалі активнішими, новачки масово заходять на ринок, а фондовий ринок і криптофон посилюються позитивними прогнозами.

Причини початку буллрана

Буллран на криптовалюті є реакцією ринку на сукупність економічних, політичних і технологічних факторів. Часто запуску фази бичачого ринку сприяють зниження процентних ставок, позитивна регуляція, інституційні інвестиції, зростання користувацької бази, а також технологічні прориви, наприклад, впровадження Layer 2-рішень або запуск великих оновлень блокчейнів.

Історичні приклади буллранів

У 2017 році bull run проходив на тлі буму ICO. Біткоїн тоді досяг $20 000, а багато альткоїнів зросли в десятки і сотні разів. Тоді це була перша масштабна криптовалютна бульбашка, за якою послідував різкий спад.

Наступний bullrun відбувся у 2020–2021 роках — його запустили інституційні інвестиції, зростання інтересу до DeFi і NFT, а також загальне відновлення світової економіки після пандемії. Біткоїн досяг нового історичного максимуму в $69 000, а Ethereum — $4 800. Обидві ці фази справили сильний вплив на подальший розвиток криптоіндустрії.

Сьогодні ж увага всього криптоспільноти зосереджена на буллрані 2025. Усілякі аналітики та видання впродовж року не перестають давати прогнози щодо початку цієї події. Паралельно з цим підігріваючи інтерес ком’юніті питаннями на кшталт — “Яка монетка виросте найбільше в буллрані 2025”.

Як розпізнати початок буллрана

Ознаки того, що буллран почався, часто проявляються через поведінку ринку. Поступове зростання біткоїна супроводжується збільшенням загальних обсягів торгів, а потім поступовим/різким падінням домінації біткоїна. Водночас альткоїни починають демонструвати випереджальну динаміку. У медіапросторі домінують позитивні новини про криптовалюти. Активність у Telegram і X (ex-Twitter) зростає. При цьому “свіжа кров” у вигляді нових інвесторів/трейдерів прагне увійти на ринок, рухомі страхом упустити прибуток (FOMO).

Як поводитися під час буллрана

Під час бичачого тренду крипти важливо зберігати холоднокровність і дотримуватися дисципліни. На тлі стрімкого зростання легко піддатися ейфорії і втратити контроль над ризиками. Не варто заходити на весь депозит, тим більше на пізній стадії ринку. Рекомендується фіксувати прибуток поетапно, не ганятися за хайповими токенами, а також стежити за новинами і динамікою ринкової ліквідності.

Як Veles допомагає торгувати в буллран

Коли крипторинок на підйомі, ручна торгівля стає складною, адже ринок рухається швидко, а рішення потрібно ухвалювати ледь не миттєво. Тут допомагає Veles — платформа автоматизованої торгівлі криптою.

Переваги роботи з Veles під час потенційного буллрана 2025:

Готові стратегії під різні сценарії ринку

Захист від емоцій і автоматична фіксація прибутків/збитків

API-доступ без передачі приватних ключів

Налаштування обмежень і стоп-лоссів

Підтримка багатьох бірж в одному інтерфейсі

Інструменти тестування стратегій (бектести)

Буллран vs ведмежий ринок

Буллран символізує зростання, оптимізм і віру в продовження тренду. На його тлі ціна криптовалют активно збільшується, обсяги торгів зростають, а інвестори/трейдери мають уйму можливостей для заробітку, ніж у інший час. Ведмежий ринок, навпаки, характеризується зниженням цін, панікою і спадом інтересу до крипти. У ході чого безліч людей або йдуть з ринку на невизначений період до настання наступного періоду активності, або кидають заняття криптою взагалі. Тому розуміння різниці між цими фазами дозволяє правильно вибудовувати інвестиційні стратегії і уникати втрат.

FAQ

1. Буллран — що це в крипті простими словами?

Це період стрімкого зростання цін на криптовалюту, коли домінує бичачий тренд крипти.

2. Коли починається bull run?

Після тривалого накопичення і за появи позитивних сигналів: поліпшення макроекономіки, технологічні апгрейди, інституційний інтерес.

3. Яка монетка виросте найбільше в буллрані 2025?

Найбільш імовірні кандидати — Ethereum, Solana, Toncoin, а також перспективні проєкти в сегментах AI, DePIN і RWA.

4. Як заробити на буллрані?

Купувати до піку, фіксувати прибуток частинами, використовувати автоматичні боти і не піддаватися емоціям.

5. Буллран — це завжди бульбашка?

Не обов’язково. Іноді зростання виправдане фундаментальними причинами. Однак часто фінальна стадія буллрана дійсно переростає в криптовалютну бульбашку.