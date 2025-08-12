back
    • WSOT 2025: Торгуем вместе с Veles
    Дата публикации: 12.08.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Просмотры: 1 095

    WSOT 2025: Торгуем вместе с Veles

    Готовы покорить криптовалютный Олимп? World Series of Trading (WSOT) 2025 — крупнейшее в мире соревнование по криптовалютной торговле с невероятным призовым фондом $10,000,000 USDT!

    Присоединяйтесь к нашей команде Veles — ведь мы одна из самых технологичных платформ для алготрейдинга с лучшими бэктестами — и станьте частью нашей победной истории!

    В прошлом году 400 пользователей Veles получили гарантированные призы от Bybit и мы заняли 9-е место по СНГ в турнире. Регистрация уже началась — время действовать!

    Почему стоит участвовать с Veles?

    • Проверенные стратегии, с которыми наши боты помогут вам обойти конкурентов.

    • А если вы ещё не зарегистрированы на Bybit, то мы дарим 7 дней бесплатного доступа к нашей платформе при регистрации по нашей реферальной ссылке.

    • Присоединяйтесь к нашей команде и усиливайте результат вместе с другими трейдерами, и разделяйте приз в $10 000 000! Чем выше результат команды, тем больше наград для каждого!

    • Veles разыграет 40 подписок на бэктесты ПРО среди всех, кто присоединится к турниру с нашей командой!

    И супер бонусы для участников:

    • Мощные боты для старта -  уникальные инструменты для эффективного выступления и преимущества над конкурентами.

    • Специальная группа турнира в сообществе -  где вы сможете делиться опытом, настройками и стратегиями для роста результатов!

    Мы в Veles уверены: наши боты и стратегии — ваш ключ к успеху в WSOT 2025. 

    Регистрируйтесь по нашей ссылке уже сегодня, подключайте ботов Veles и вперед — к победе!

