Готовы покорить криптовалютный Олимп? World Series of Trading (WSOT) 2025 — крупнейшее в мире соревнование по криптовалютной торговле с невероятным призовым фондом $10,000,000 USDT!

Присоединяйтесь к нашей команде Veles — ведь мы одна из самых технологичных платформ для алготрейдинга с лучшими бэктестами — и станьте частью нашей победной истории!

В прошлом году 400 пользователей Veles получили гарантированные призы от Bybit и мы заняли 9-е место по СНГ в турнире. Регистрация уже началась — время действовать!

Почему стоит участвовать с Veles?

Проверенные стратегии, с которыми наши боты помогут вам обойти конкурентов.

А если вы ещё не зарегистрированы на Bybit, то мы дарим 7 дней бесплатного доступа к нашей платформе при регистрации по нашей реферальной ссылке.

Присоединяйтесь к нашей команде и усиливайте результат вместе с другими трейдерами, и разделяйте приз в $10 000 000! Чем выше результат команды, тем больше наград для каждого!

Veles разыграет 40 подписок на бэктесты ПРО среди всех, кто присоединится к турниру с нашей командой!

И супер бонусы для участников:

Мощные боты для старта - уникальные инструменты для эффективного выступления и преимущества над конкурентами.

Специальная группа турнира в сообществе - где вы сможете делиться опытом, настройками и стратегиями для роста результатов!

Мы в Veles уверены: наши боты и стратегии — ваш ключ к успеху в WSOT 2025.

Регистрируйтесь по нашей ссылке уже сегодня, подключайте ботов Veles и вперед — к победе!