Маркетинг Москва

Руководитель отдела Influence Marketing

Команда обеспечивает системный рост пользовательской базы и партнёрских направлений.

Формат работы Офис
Требуемый уровень Head
Вилка от 3000 $

Основные обязанности

  • Формировать стратегию инфлюенс-маркетинга для Европы и Азии;
  • Встраивать инфлюенс-направление в общую маркетинговую стратегию;
  • Определять направления, процессы и подход к работе с инфлюенсерами;
  • Управление текущей командой и ее развитие;
  • Управлять бюджетом направления 300–500K в год;
  • Контролировать работу с подрядчиками и агентствами в разных странах;
  • Привлекать инфлюенсеров в темах трейдинга, инвестиций и криптовалют;
  • Строить долгосрочные партнерства;
  • Запускать интеграции в Telegram, YouTube, подкастах и профильных медиа.
  • Развивать отношения с брокерами, аффилиатами и финмедиа;
  • Настроить трекинг эффективности по каждому инфлюенсеру;
  • Анализировать вклад в депозиты, активность и LTV;
  • Готовить отчетность для руководства.

Требования

  • Опыт в инфлюенс-маркетинге в финтехе, трейдинге или крипте от 3 лет;
  • Опыт управления командой и бюджетом от 200K в год;
  • Понимание требований к финансовой рекламе в различных юрисдикциях;
  • Опыт работы на международных рынках;
  • Свободный английский.

Будет плюсом

  • Своя база контактов финансовых инфлюенсеров;
  • Опыт работы в брокере, криптобирже или финтех-стартапе;
  • Публичность в индустрии или участие в конференциях.

Мы предлагаем

  • Конкурентный уровень заработной платы. Точная сумма зависит от твоих навыков и опыта, обсуждаем на интервью;
  • Пересмотр заработной платы по результатам Рerformance Review;
  • Офисный формат работы в центре Москвы, ст.м. Фрунзенская, Садовые Кварталы;
  • График 5/2, гибкое начало дня;
  • Оплачиваемые обеды;
  • Френдли команда, возможность влиять на процессы, тимбилдинги.

