Маркетинг Москва
Руководитель отдела Influence Marketing
Команда обеспечивает системный рост пользовательской базы и партнёрских направлений.
Формат работы Офис
Требуемый уровень Head
Вилка от 3000 $
Основные обязанности
- Формировать стратегию инфлюенс-маркетинга для Европы и Азии;
- Встраивать инфлюенс-направление в общую маркетинговую стратегию;
- Определять направления, процессы и подход к работе с инфлюенсерами;
- Управление текущей командой и ее развитие;
- Управлять бюджетом направления 300–500K в год;
- Контролировать работу с подрядчиками и агентствами в разных странах;
- Привлекать инфлюенсеров в темах трейдинга, инвестиций и криптовалют;
- Строить долгосрочные партнерства;
- Запускать интеграции в Telegram, YouTube, подкастах и профильных медиа.
- Развивать отношения с брокерами, аффилиатами и финмедиа;
- Настроить трекинг эффективности по каждому инфлюенсеру;
- Анализировать вклад в депозиты, активность и LTV;
- Готовить отчетность для руководства.
Требования
- Опыт в инфлюенс-маркетинге в финтехе, трейдинге или крипте от 3 лет;
- Опыт управления командой и бюджетом от 200K в год;
- Понимание требований к финансовой рекламе в различных юрисдикциях;
- Опыт работы на международных рынках;
- Свободный английский.
Будет плюсом
- Своя база контактов финансовых инфлюенсеров;
- Опыт работы в брокере, криптобирже или финтех-стартапе;
- Публичность в индустрии или участие в конференциях.
Мы предлагаем
- Конкурентный уровень заработной платы. Точная сумма зависит от твоих навыков и опыта, обсуждаем на интервью;
- Пересмотр заработной платы по результатам Рerformance Review;
- Офисный формат работы в центре Москвы, ст.м. Фрунзенская, Садовые Кварталы;
- График 5/2, гибкое начало дня;
- Оплачиваемые обеды;
- Френдли команда, возможность влиять на процессы, тимбилдинги.
Откликнуться на вакансию
Расскажите о себе и своём опыте.
Мы всегда открыты для сильных специалистов, которые хотят развивать сложные технологичные продукты вместе с нами.