Маркетинг Москва
Керівник відділу Influence Marketing
Команда забезпечує системне зростання користувацької бази та партнерських напрямків.
Формат роботи Офiс
Рівень досвіду Head
Зарплатна вилка от 3000 $
Основні обов’язки
- Формувати стратегію інфлюенс-маркетингу для Європи та Азії;
- Вбудовувати інфлюенс-напрям у загальну маркетингову стратегію;
- Визначати напрями, процеси та підхід до роботи з інфлюенсерами;
- Керувати поточною командою та її розвитком;
- Керувати бюджетом напряму $300–500K на рік;
- Контролювати роботу з підрядниками та агентствами в різних країнах;
- Залучати інфлюенсерів у тематиках трейдингу, інвестицій та криптовалют;
- Будувати довгострокові партнерства;
- Запускати інтеграції в Telegram, YouTube, подкастах і профільних медіа;
- Розвивати відносини з брокерами, афіліатами та фінансовими медіа;
- Налаштовувати трекінг ефективності по кожному інфлюенсеру;
- Аналізувати вплив на депозити, активність і LTV;
- Готувати звітність для керівництва.
Вимоги
- Досвід в інфлюенс-маркетингу у фінтеху, трейдингу або крипті від 3 років;
- Досвід управління командою та бюджетом від $200K на рік;
- Розуміння вимог до фінансової реклами в різних юрисдикціях;
- Досвід роботи на міжнародних ринках;
- Вільна англійська.
Буде плюсом
- Власна база контактів фінансових інфлюенсерів;
- Досвід роботи в брокері, криптобіржі або фінтех-стартапі;
- Публічність в індустрії або участь у конференціях.
Ми пропонуємо
- Конкурентний рівень заробітної плати + бонуси. Точна сума залежить від твоїх навичок і досвіду, обговорюється на співбесіді;
- Перегляд заробітної плати за результатами Performance Review;
- Офісний формат роботи в центрі Москви, ст. м. Фрунзенська, Садові Квартали;
- Графік 5/2, гнучкий початок робочого дня;
- Оплачувані обіди;
- Дружня команда, можливість впливати на процеси, тімбілдінги.
Відгукнутися на вакансію
Розкажіть про себе та свій досвід.
Ми завжди відкриті до сильних фахівців, які хочуть розвивати складні технологічні продукти разом із нами.