Разработка Москва

Rust-разработчик

Команда развивает систему с обработкой торговых сигналов, API и WebSocket-соединениями, собственным движком бэктестирования и брокерской логикой.

Формат работы Офис
Требуемый уровень Senior
Вилка от 5000 $

Основные обязанности

  • Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах;
  • Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональных возможностей;
  • Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы;
  • Активное взаимодействие с другими членами команды для обмена идеями и улучшения рабочих процессов.

Требования

  • От 5 лет опыта разработки на Rust / C++;
  • Опыт работы с PostgreSQL, Clickhouse, Redis, Kafka;
  • Понимание основных алгоритмов и структур данных;
  • Опыт разработки высоконагруженных приложений, оптимизации и отладки;
  • Опыт работы с Tokio и Actix Web.

Будет плюсом

  • Опыт Java / Kotlin;
  • Знание любого из скриптовых языков: Lua / Python / JavaScript.

Мы предлагаем

  • Конкурентный уровень заработной платы + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и опыта, обсуждаем на интервью;
  • Работа в офисе в центре Москвы (возможность гибрида после испытательного срока: 3 дня в офисе, 2 удаленно);
  • Оплачиваемые обеды;
  • График 5/2 - полный день, полная занятость;
  • Возможность карьерного роста;
  • Вы станете частью высококвалифицированной команды;
  • Современное оборудование для работы Apple Mac;
  • Каждый сотрудник компании может влиять на функционал и развитие продукта;
  • Возможность развития и выход с нами на зарубежный рынок.

