Разработка Москва
Rust-разработчик
Команда развивает систему с обработкой торговых сигналов, API и WebSocket-соединениями, собственным движком бэктестирования и брокерской логикой.
Формат работы Офис
Требуемый уровень Senior
Вилка от 5000 $
Основные обязанности
- Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах;
- Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональных возможностей;
- Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы;
- Активное взаимодействие с другими членами команды для обмена идеями и улучшения рабочих процессов.
Требования
- От 5 лет опыта разработки на Rust / C++;
- Опыт работы с PostgreSQL, Clickhouse, Redis, Kafka;
- Понимание основных алгоритмов и структур данных;
- Опыт разработки высоконагруженных приложений, оптимизации и отладки;
- Опыт работы с Tokio и Actix Web.
Будет плюсом
- Опыт Java / Kotlin;
- Знание любого из скриптовых языков: Lua / Python / JavaScript.
Мы предлагаем
- Конкурентный уровень заработной платы + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и опыта, обсуждаем на интервью;
- Работа в офисе в центре Москвы (возможность гибрида после испытательного срока: 3 дня в офисе, 2 удаленно);
- Оплачиваемые обеды;
- График 5/2 - полный день, полная занятость;
- Возможность карьерного роста;
- Вы станете частью высококвалифицированной команды;
- Современное оборудование для работы Apple Mac;
- Каждый сотрудник компании может влиять на функционал и развитие продукта;
- Возможность развития и выход с нами на зарубежный рынок.
