Розробка Москва
Rust-розробник
Команда розвиває торгову платформу з обробкою сигналів у реальному часі, інтеграцією через API та WebSocket, а також власним рушієм бектестингу й брокерською логікою.
Формат роботи Офiс
Рівень досвіду Senior
Зарплатна вилка от 5000 $
Основні обов’язки
- Розробка високонавантажених систем для автоматизованої торгівлі на криптовалютних біржах;
- Участь у проєктуванні архітектури та реалізації нових функціональних можливостей;
- Оптимізація продуктивності та забезпечення стабільної роботи системи;
- Активна взаємодія з членами команди для обміну ідеями та покращення робочих процесів.
Вимоги
- Від 5 років досвіду розробки на Rust та/або C++;
- Досвід роботи з PostgreSQL, ClickHouse, Redis, Kafka;
- Розуміння основних алгоритмів і структур даних;
- Досвід розробки високонавантажених застосунків, оптимізації та налагодження;
- Практичний досвід роботи з Tokio та Actix Web.
Буде плюсом
- Досвід роботи з Java та/або Kotlin;
- Знання принаймні однієї скриптової мови: Lua, Python або JavaScript.
Ми пропонуємо
- Конкурентний рівень заробітної плати + бонуси. Точна сума залежить від ваших навичок та досвіду і обговорюється на співбесіді;
- Робота в офісі в центрі Москви з можливістю гібридного формату після випробувального терміну (3 дні в офісі, 2 віддалено);
- Оплачувані обіди;
- Графік 5/2, повний робочий день;
- Можливості кар’єрного зростання;
- Ви станете частиною висококваліфікованої команди;
- Сучасне обладнання Apple Mac для роботи;
- Кожен співробітник може впливати на функціональність і розвиток продукту;
- Можливість професійного розвитку та виходу разом із нами на міжнародний ринок.
Відгукнутися на вакансію
Розкажіть про себе та свій досвід.
Ми завжди відкриті до сильних фахівців, які хочуть розвивати складні технологічні продукти разом із нами.