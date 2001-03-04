Найкращі USDT Боти
Ринок криптовалюти з кожним днем дедалі більше привертає увагу трейдерів та інвесторів, а одним із найвідоміших інструментів для торгівлі є USDT (Tether) - актив, забезпечений доларом США у співвідношенні 1 до 1. Торгові боти, що працюють з USDT, дають можливість для тих, хто хоче торгувати без втрати свого вільного часу. У цій ми статті розглянемо, що таке USDT бот, як вони працюють, які криптобіржі підтримують їхнє використання.
Топ 5 найкращих торгових ботів
на USDT
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
SUI BB Grid
|
+26%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH MACD
|
+22%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
|
TRX Diver
|
+28%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL Channel
|
+32%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
|
DOGE EMA
|
+35%
|12Г
|$1000
|
|Спробувати
SUI BB Grid
Long 1x Futures
ETH MACD
Long 1x Futures
TRX Diver
Long 5x Futures
SOL Channel
Long 1x Futures
DOGE EMA
Long 1x Futures
USDT бот - це автоматизоване програмне забезпечення, яке спрощує торгівлю і допомагає трейдерам здійснювати кілька угод одночасно, використовуючи USDT як базову валюту.
Вони можуть виконувати різні стратегії торгівлі, включно з DCA (Dollar Cost Averaging), що дає змогу розподіляти інвестиції за часом і знижувати ризики. Основна мета - максимізація прибутку за рахунок аналізу ринкових даних і виконання ордерів в автоматичному режимі.
Як працюють USDT боти?
Ці боти також використовують алгоритми для аналізу ринку і виконання угод. Вони стежать за ціновими змінами і можуть реагувати на них швидше, ніж людина. Автоматизовані системи будуть безперервно слідувати заданому алгоритму, не відхиляючись від встановленого курсу. Вони можуть налаштовуватися на виконання стратегій, як-от: ордери на купівлю або продаж, або складні алгоритми, що враховують безліч чинників.
Бот на платформі Veles функціонує за LONG і SHORT. Він також може працювати в консервативному, помірному та агресивному режимі. Може застосовувати фільтри для вибору моментів для угод. Ці фільтри можуть включати індикатори технічного аналізу (серед популярних параметрів можна виділити такі ринкові індикатори, як RSI (індекс відносної сили), смуги Боллінджера і MACD (дивергенцію середніх ковзних)) або сигнали з Trading View.
Крім того, usdt-бот надає звіти про свою діяльність, надсилаючи повідомлення про кожну угоду трейдеру в Telegram. Торгові роботи звільняють користувачів від необхідності вручну стежити за цими індикаторами. Коли ринкові умови відповідають встановленим критеріям, бот самостійно закриває угоди.
Пройдіть реєстрацію на платформі Veles
Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API
Виберіть готового бота або налаштуйте самі
Тепер повторимо на практиці
Наші ціни
Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.
Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.
Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.
Зверніть увагу: вашими коштами на біржі бот може розпоряджатися тільки так, як ви самі вказали йому в налаштуваннях: тобто використовувати їх для здійснення торговельних угод за обраних вами ринкових умов. Нічого іншого з активами, які ви помістили на біржу, бот зробити не може.
Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
З ботом Veles для USDT, можна автоматизувати торгівлю на Bybit, Binance, OKX і на інших великих біржах. Досить підключити біржу, якою ви користуєтеся, до нашої платформи через API (безпечний ключ), створити або вибрати готову стратегію і почати заробляти.
Плюси та мінуси
Плюси
Автоматизована спотова і ф'ючерсна торгівля.
Гнучке налаштування: Боти можуть бути налаштовані для роботи за стратегіями, включно з арбітражем, скальпінгом та іншими.
Можливість підключити готові алгоритми.
Використання алгоритмів для оцінки ринку.
Трейдинг 24/7
Мінуси
Не завжди алгоритми можуть враховувати всі нюанси ринку (волатильність або новинний фон).
Торгові боти потребують постійного моніторингу для гарантії їхньої коректної роботи.
У низці країн застосування таких ботів може піддаватися юридичним обмеженням.
Статистика платформи
$ 79 743 086
Профіт користувачів
47 349 316
Циклів закрито
$ 418 429 395
Сума депозитів ботів
Висновок
USDT боти є потужним інструментом для трейдерів, які бажають оптимізувати свої стратегії на криптовалютному ринку. Незважаючи на можливі ризики, правильний вибір робота і стратегії допоможе разюче зменшити збитки. У більшості країн відсутні законодавчі обмеження на автоматизовану торгівлю. Однак важливо враховувати правовий статус торгівлі цифровими активами. Наприклад, у Китаї всі форми криптоторгівлі підлягають забороні. Але CFTC дозволяє клієнтам торгувати криптовалютними ф'ючерсами тільки через регульованих провайдерів. Тому важливо вивчити законодавство про криптовалюти у вашій країні проживання. Якщо торгівля дозволена, то й автоматизовані інструменти також будуть легальними.
Відповіді на поширені запитання
USDT торгові боти створені для здійснення угод на спотовому і ф'ючерсному ринку. Вони можуть застосовувати різні стратегії, такі як короткостроковий дейтрейдинг, середньостроковий свінгтрейдинг і накопичувальний інвестиційний трейдинг.
Ці боти фокусуються на ринкових даних і проводять торгові операції відповідно до заздалегідь встановлених параметрів, що допомагає трейдерам ефективно управляти своїми позиціями і збільшувати прибуток. Зберіть свого робота або візьміть готового з добірок ботів під конкретні криптовалюти.