English Русский

Найкращі USDT Боти

Veles Logo Bitcoin Logo

Ринок криптовалюти з кожним днем дедалі більше привертає увагу трейдерів та інвесторів, а одним із найвідоміших інструментів для торгівлі є USDT (Tether) - актив, забезпечений доларом США у співвідношенні 1 до 1. Торгові боти, що працюють з USDT, дають можливість для тих, хто хоче торгувати без втрати свого вільного часу. У цій ми статті розглянемо, що таке USDT бот, як вони працюють, які криптобіржі підтримують їхнє використання.

Почати торгувати

Топ 5 найкращих торгових ботів
на USDT

Бот Графік PNL% (місяць) Середній час в угоді Мінімальний депозит Ризик
SUI BB Grid
SUI BB Grid
Long 1x
Futures
+26%
 $1000
Спробувати
ETH MACD
ETH MACD
Long 1x
Futures
+22%
 $1000
Спробувати
TRX Diver
TRX Diver
Long 5x
Futures
+28%
 $1000
Спробувати
SOL Channel
SOL Channel
Long 1x
Futures
+32%
 $1000
Спробувати
DOGE EMA
DOGE EMA
Long 1x
Futures
+35%
 12Г $1000
Спробувати
coin

SUI BB Grid

Long 1x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +26%
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
coin

ETH MACD

Long 1x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +22%
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
coin

TRX Diver

Long 5x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +28%
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
coin

SOL Channel

Long 1x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +32%
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
coin

DOGE EMA

Long 1x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +35%
Середній час в угоді 12Г
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
Що таке USDT боти і як вони працюють?

USDT бот - це автоматизоване програмне забезпечення, яке спрощує торгівлю і допомагає трейдерам здійснювати кілька угод одночасно, використовуючи USDT як базову валюту.

Вони можуть виконувати різні стратегії торгівлі, включно з DCA (Dollar Cost Averaging), що дає змогу розподіляти інвестиції за часом і знижувати ризики. Основна мета - максимізація прибутку за рахунок аналізу ринкових даних і виконання ордерів в автоматичному режимі.

Як працюють USDT боти?

Ці боти також використовують алгоритми для аналізу ринку і виконання угод. Вони стежать за ціновими змінами і можуть реагувати на них швидше, ніж людина. Автоматизовані системи будуть безперервно слідувати заданому алгоритму, не відхиляючись від встановленого курсу. Вони можуть налаштовуватися на виконання стратегій, як-от: ордери на купівлю або продаж, або складні алгоритми, що враховують безліч чинників.

Бот на платформі Veles функціонує за LONG і SHORT. Він також може працювати в консервативному, помірному та агресивному режимі. Може застосовувати фільтри для вибору моментів для угод. Ці фільтри можуть включати індикатори технічного аналізу (серед популярних параметрів можна виділити такі ринкові індикатори, як RSI (індекс відносної сили), смуги Боллінджера і MACD (дивергенцію середніх ковзних)) або сигнали з Trading View.

Крім того, usdt-бот надає звіти про свою діяльність, надсилаючи повідомлення про кожну угоду трейдеру в Telegram. Торгові роботи звільняють користувачів від необхідності вручну стежити за цими індикаторами. Коли ринкові умови відповідають встановленим критеріям, бот самостійно закриває угоди.

Як запустити ботів USDT
registration
Реєстрація

Пройдіть реєстрацію на платформі Veles

rocket
Біржа

Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API

bot
Торговий бот

Виберіть готового бота або налаштуйте самі

ready
Готово

Тепер повторимо на практиці

Пройти реєстрацію

Наші ціни

Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.

Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.

Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.

Зверніть увагу: вашими коштами на біржі бот може розпоряджатися тільки так, як ви самі вказали йому в налаштуваннях: тобто використовувати їх для здійснення торговельних угод за обраних вами ринкових умов. Нічого іншого з активами, які ви помістили на біржу, бот зробити не може.

commission
commission
Ми заробляємо тільки тоді, коли заробляєте Ви

Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць

Детальніше
Біржі для USDT ботів

З ботом Veles для USDT, можна автоматизувати торгівлю на Bybit, Binance, OKX і на інших великих біржах. Досить підключити біржу, якою ви користуєтеся, до нашої платформи через API (безпечний ключ), створити або вибрати готову стратегію і почати заробляти.

Bingx

Bingx

2 399 бота
HTX

HTX

663 бота
Gate.io

Gate.io

12 781 бота
Binance

Binance

175 033 бота
Bybit

Bybit

511 961 бота
OKX

OKX

42 910 бота
Функції торгового бота USDT
Торгівля спот і ф'ючерсами
Створення usdt-ботів на спотових і ф'ючерсних ринках
Управління ризиками
Контролюйте ризик і прибутковість за допомогою інструментів: Стоп-лосс до беззбитковості, мультитейки, трейлінг тейк-профіт
Гнучке налаштування
Використовуйте і комбінуйте різні індикатори (CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, сигнали TradingView) для якісної торгівлі в будь-якому напрямку ринку
Трейдинг 24/7
Відкривайте і закривайте угоди з usdt-ботом 24 години на добу 7 днів на тиждень. Роботу не потрібна ніч для відпочинку
Бектести
Тестуйте стратегії та ботів на реальних історичних даних

Плюси та мінуси

Плюси

  • Автоматизована спотова і ф'ючерсна торгівля.

  • Гнучке налаштування: Боти можуть бути налаштовані для роботи за стратегіями, включно з арбітражем, скальпінгом та іншими.

  • Можливість підключити готові алгоритми.

  • Використання алгоритмів для оцінки ринку.

  • Трейдинг 24/7

Мінуси

  • Не завжди алгоритми можуть враховувати всі нюанси ринку (волатильність або новинний фон).

  • Торгові боти потребують постійного моніторингу для гарантії їхньої коректної роботи.

  • У низці країн застосування таких ботів може піддаватися юридичним обмеженням.

Статистика платформи

$ 79 743 086

Профіт користувачів

47 349 316

Циклів закрито

$ 418 429 395

Сума депозитів ботів

Висновок

USDT боти є потужним інструментом для трейдерів, які бажають оптимізувати свої стратегії на криптовалютному ринку. Незважаючи на можливі ризики, правильний вибір робота і стратегії допоможе разюче зменшити збитки. У більшості країн відсутні законодавчі обмеження на автоматизовану торгівлю. Однак важливо враховувати правовий статус торгівлі цифровими активами. Наприклад, у Китаї всі форми криптоторгівлі підлягають забороні. Але CFTC дозволяє клієнтам торгувати криптовалютними ф'ючерсами тільки через регульованих провайдерів. Тому важливо вивчити законодавство про криптовалюти у вашій країні проживання. Якщо торгівля дозволена, то й автоматизовані інструменти також будуть легальними.

Відповіді на поширені запитання

Боти на інші монети

USDT торгові боти створені для здійснення угод на спотовому і ф'ючерсному ринку. Вони можуть застосовувати різні стратегії, такі як короткостроковий дейтрейдинг, середньостроковий свінгтрейдинг і накопичувальний інвестиційний трейдинг.

Ці боти фокусуються на ринкових даних і проводять торгові операції відповідно до заздалегідь встановлених параметрів, що допомагає трейдерам ефективно управляти своїми позиціями і збільшувати прибуток. Зберіть свого робота або візьміть готового з добірок ботів під конкретні криптовалюти.

Solana

Solana
Bitcoin

Bitcoin
Tron (trx)

Tron (trx)
Tether

Tether
Ethereum

Ethereum