Стратегія «Едісон»
Томас Едісон, легендарний винахідник, одного разу сказав: «Я не зазнавав поразок. Я просто знайшов 10 000 способів, які не працюють». Його наполегливість у створенні електричної лампочки стала символом завзятості та експериментів. Стратегія «Edison» в алгоритмічній торгівлі натхненна цим підходом: максимальна диверсифікація, точні сигнали і стійкість до ринкових викликів. Як і Едісон, який тестував тисячі матеріалів для нитки розжарювання, ця стратегія шукає прибуткові точки входу, перетворюючи нову угоду в крок до успіху.
Основа стратегії
Наприкінці 1870-х років Едісон розпочав роботу над лампою розжарювання. Його команда провела незліченні експерименти, тестуючи матеріали для нитки, яка могла б витримувати високі температури і світити довго. Тільки в 1879 році карбонізований бамбук став рішенням, яке принесло патент і визнання. Цей шлях сповнений аналогій з алгоритмічною торгівлею: кожна угода — це експеримент, а кожна невдача — урок.
Стратегія «Edison» працює з сотнями активів, немов Едісон з тисячами матеріалів. Максимальна диверсифікація знижує ризики, а чіткі сигнали на невеликих імпульсах забезпечують стабільний прибуток. Невеликі стоп-лоси фіксуються рідко, але завдяки стійкій сітці усереднення та індикаторам стратегія залишається в плюсі на дистанції.
Індикатори та сітка ордерів
Стратегія використовує чотири ордери для усереднення позиції, як у спотовій стратегії ELDER, але з відступами між ордерами в 6%. Мінімальна ширина сітки становить 24%, що дозволяє ефективно працювати на помірно волатильних активах. Розглянемо індикатори, які лежать в основі:
MFI (Money Flow Index): пошук перепроданості
Індекс грошового потоку на 15-хвилинному таймфреймі з рівнем нижче 20 вказує на перепроданість активу. Як Едісон шукав стійкий матеріал для нитки, MFI виявляє моменти, коли ринок «перегрівається» в бік продажів, створюючи потенціал для розвороту. Детально про MFI ми розповідали в статті про стратегію «Boggard».
ROC (Rate of Change): вловлювання імпульсу
Індикатор зміни ціни на 5-хвилинному таймфреймі зі значенням нижче -3,5 допомагає ловити помірно сильні імпульси. Це немов Едісон, який тестував нагрівання нитки: ROC вимірює, наскільки швидко змінюється ціна, дозволяючи входити в угоду не у флеті. Детальніше про ROC — у статті про стратегію «La Catrina».
Williams %R: серце стратегії
Індикатор Williams %R на 5-хвилинному таймфреймі — основа «Edison». Він вимірює положення ціни відносно діапазону за обраний період, виявляючи зони перекупленості та перепроданості. Торгівля ведеться від перетину рівня до перетину наступного, що мінімізує помилкові сигнали. W%R згладжує ринковий шум, дозволяючи точно входити в угоду і утримувати позицію до профіту. Це як винахідник, який відсікає невідповідні варіанти: чітко, методично і ефективно.
W%R не використовується ізольовано. Його сила розкривається в поєднанні з MFI (аналіз обсягів) і ROC (імпульс). Разом вони створюють систему, стійку до ринкових проливів і пампів, як лампочка Едісона — до нагрівання.
Бектести і приклади
Стратегія «Edison» показала себе на помірно волатильних активах. Бектести демонструють стабільні результати:
Особливо вражає робота на сильних проливах. Наприклад, за активом OM стратегія зафіксувала прибуток на другому ордері, незважаючи на глибокий спад. Просадка не перевищила депозит, що підтверджує стійкість підходу.
Оптимізація: експерименти в дусі Едісона
Як Едісон не зупинявся на досягнутому, так і стратегію можна покращувати. Можна спробувати скоротити сітку до двох ордерів замість чотирьох, щоб фіксувати трохи більший профіт на пробоях рівнів W%R. Також можна підкоригувати стоп-лосс після другого ордера для захисту від глибоких просадок. Ці експерименти допоможуть адаптувати стратегію під різні активи і стилі торгівлі, зберігаючи її універсальність.
Універсальність і комбінації
«Edison» працює на 15-х і 5-хвилинних таймфреймах, ловлячи точки входу завдяки простим, але ефективним індикаторам. W%R згладжує ринковий шум, мінімізуючи помилкові сигнали, що робить стратегію придатною для активів з високим коефіцієнтом ліквідності. Вона ефективна при глибоких проливах, дозволяючи отримувати прибуток від різких рухів.
Комбінуйте «Edison» з іншими стратегіями з циклу, наприклад, «Galileo» або «Newton». Використовуйте блокування для управління ризиками, як Едісон контролював свої експерименти.
Винаходьте, як Едісон
Томас Едісон показав, що успіх — це результат тисяч спроб, кожна з яких наближає до мети. Стратегія «Edison» втілює цей принцип: диверсифікація, точні індикатори і стійкість роблять її потужним інструментом для алгоритмічної торгівлі. Тестуйте, вивчайте, оптимізуйте — і, як великий винахідник, ви знайдете свою «лампочку», яка буде світити прибутком на дистанції.