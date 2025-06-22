Стратегія «Едісон»

Томас Едісон, легендарний винахідник, одного разу сказав: «Я не зазнавав поразок. Я просто знайшов 10 000 способів, які не працюють». Його наполегливість у створенні електричної лампочки стала символом завзятості та експериментів. Стратегія «Edison» в алгоритмічній торгівлі натхненна цим підходом: максимальна диверсифікація, точні сигнали і стійкість до ринкових викликів. Як і Едісон, який тестував тисячі матеріалів для нитки розжарювання, ця стратегія шукає прибуткові точки входу, перетворюючи нову угоду в крок до успіху.

Основа стратегії

Наприкінці 1870-х років Едісон розпочав роботу над лампою розжарювання. Його команда провела незліченні експерименти, тестуючи матеріали для нитки, яка могла б витримувати високі температури і світити довго. Тільки в 1879 році карбонізований бамбук став рішенням, яке принесло патент і визнання. Цей шлях сповнений аналогій з алгоритмічною торгівлею: кожна угода — це експеримент, а кожна невдача — урок.

Стратегія «Edison» працює з сотнями активів, немов Едісон з тисячами матеріалів. Максимальна диверсифікація знижує ризики, а чіткі сигнали на невеликих імпульсах забезпечують стабільний прибуток. Невеликі стоп-лоси фіксуються рідко, але завдяки стійкій сітці усереднення та індикаторам стратегія залишається в плюсі на дистанції.

Індикатори та сітка ордерів

Стратегія використовує чотири ордери для усереднення позиції, як у спотовій стратегії ELDER, але з відступами між ордерами в 6%. Мінімальна ширина сітки становить 24%, що дозволяє ефективно працювати на помірно волатильних активах. Розглянемо індикатори, які лежать в основі:

MFI (Money Flow Index): пошук перепроданості

Індекс грошового потоку на 15-хвилинному таймфреймі з рівнем нижче 20 вказує на перепроданість активу. Як Едісон шукав стійкий матеріал для нитки, MFI виявляє моменти, коли ринок «перегрівається» в бік продажів, створюючи потенціал для розвороту. Детально про MFI ми розповідали в статті про стратегію «Boggard».

ROC (Rate of Change): вловлювання імпульсу

Індикатор зміни ціни на 5-хвилинному таймфреймі зі значенням нижче -3,5 допомагає ловити помірно сильні імпульси. Це немов Едісон, який тестував нагрівання нитки: ROC вимірює, наскільки швидко змінюється ціна, дозволяючи входити в угоду не у флеті. Детальніше про ROC — у статті про стратегію «La Catrina».

Williams %R: серце стратегії

Індикатор Williams %R на 5-хвилинному таймфреймі — основа «Edison». Він вимірює положення ціни відносно діапазону за обраний період, виявляючи зони перекупленості та перепроданості. Торгівля ведеться від перетину рівня до перетину наступного, що мінімізує помилкові сигнали. W%R згладжує ринковий шум, дозволяючи точно входити в угоду і утримувати позицію до профіту. Це як винахідник, який відсікає невідповідні варіанти: чітко, методично і ефективно.

W%R не використовується ізольовано. Його сила розкривається в поєднанні з MFI (аналіз обсягів) і ROC (імпульс). Разом вони створюють систему, стійку до ринкових проливів і пампів, як лампочка Едісона — до нагрівання.

Бектести і приклади

Стратегія «Edison» показала себе на помірно волатильних активах. Бектести демонструють стабільні результати:

💡 BYBIT TWT EDISON 1.1

💡 BYBIT TRUMP EDISON 1.1

💡 BYBIT USTC EDISON 1.1

Особливо вражає робота на сильних проливах. Наприклад, за активом OM стратегія зафіксувала прибуток на другому ордері, незважаючи на глибокий спад. Просадка не перевищила депозит, що підтверджує стійкість підходу.

💡 BYBIT OM EDISON 1.1

Оптимізація: експерименти в дусі Едісона

Як Едісон не зупинявся на досягнутому, так і стратегію можна покращувати. Можна спробувати скоротити сітку до двох ордерів замість чотирьох, щоб фіксувати трохи більший профіт на пробоях рівнів W%R. Також можна підкоригувати стоп-лосс після другого ордера для захисту від глибоких просадок. Ці експерименти допоможуть адаптувати стратегію під різні активи і стилі торгівлі, зберігаючи її універсальність.

Універсальність і комбінації

«Edison» працює на 15-х і 5-хвилинних таймфреймах, ловлячи точки входу завдяки простим, але ефективним індикаторам. W%R згладжує ринковий шум, мінімізуючи помилкові сигнали, що робить стратегію придатною для активів з високим коефіцієнтом ліквідності. Вона ефективна при глибоких проливах, дозволяючи отримувати прибуток від різких рухів.

Комбінуйте «Edison» з іншими стратегіями з циклу, наприклад, «Galileo» або «Newton». Використовуйте блокування для управління ризиками, як Едісон контролював свої експерименти.

Винаходьте, як Едісон

Томас Едісон показав, що успіх — це результат тисяч спроб, кожна з яких наближає до мети. Стратегія «Edison» втілює цей принцип: диверсифікація, точні індикатори і стійкість роблять її потужним інструментом для алгоритмічної торгівлі. Тестуйте, вивчайте, оптимізуйте — і, як великий винахідник, ви знайдете свою «лампочку», яка буде світити прибутком на дистанції.