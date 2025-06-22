Стратегия «Эдисон»
Томас Эдисон, легендарный изобретатель, однажды сказал: «Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают». Его упорство в создании электрической лампочки стало символом настойчивости и экспериментов. Стратегия «Edison» в алгоритмической торговле вдохновлена этим подходом: максимальная диверсификация, точные сигналы и устойчивость к рыночным вызовам. Как и Эдисон, тестировавший тысячи материалов для нити накала, эта стратегия ищет прибыльные точки входа, превращая новую сделку в шаг к успеху.
Основа стратегии
В конце 1870-х годов Эдисон начал работу над лампой накаливания. Его команда провела бесчисленные эксперименты, тестируя материалы для нити, которая могла бы выдерживать высокие температуры и светить долго. Только в 1879 году карбонизированный бамбук стал решением, принесшим патент и признание. Этот путь полон аналогий с алгоритмической торговлей: каждая сделка — это эксперимент, а каждая неудача — урок.
Стратегия «Edison» работает с сотнями активов, словно Эдисон с тысячами материалов. Максимальная диверсификация снижает риски, а четкие сигналы на небольших импульсах обеспечивают стабильный профит. Небольшие стоп-лоссы фиксируются редко, но благодаря устойчивой сетке усреднения и индикаторам стратегия остается в плюсе на дистанции.
Индикаторы и сетка ордеров
Стратегия использует четыре ордера для усреднения позиции, как в спотовой стратегии ELDER, но с отступами между ордерами в 6%. Минимальная ширина сетки составляет 24%, что позволяет эффективно работать на умеренно волатильных активах. Рассмотрим индикаторы, которые лежат в основе:
MFI (Money Flow Index): поиск перепроданности
Индекс денежного потока на 15-минутном таймфрейме с уровнем ниже 20 указывает на перепроданность актива. Как Эдисон искал устойчивый материал для нити, MFI выявляет моменты, когда рынок «перегревается» в сторону продаж, создавая потенциал для разворота. Подробно о MFI мы рассказывали в статье о стратегии «Boggard».
ROC (Rate of Change): улавливание импульса
Индикатор изменения цены на 5-минутном таймфрейме со значением ниже -3.5 помогает ловить умеренно сильные импульсы. Это словно Эдисон, тестировавший нагрев нити: ROC измеряет, насколько быстро меняется цена, позволяя входить в сделку не во флэте. Подробнее о ROC — в статье о стратегии «La Catrina».
Williams %R: сердце стратегии
Индикатор Williams %R на 5-минутном таймфрейме — основа «Edison». Он измеряет положение цены относительно диапазона за выбранный период, выявляя зоны перекупленности и перепроданности. Торговля ведется от пересечения уровня до пересечения следующего, что минимизирует ложные сигналы. W%R сглаживает рыночный шум, позволяя точно входить в сделку и удерживать позицию до профита. Это как изобретатель, отсекающий неподходящие варианты: четко, методично и эффективно.
W%R не используется изолированно. Его сила раскрывается в сочетании с MFI (анализ объемов) и ROC (импульс). Вместе они создают систему, устойчивую к рыночным проливам и пампам, как лампочка Эдисона — к нагреву.
Бэктесты и примеры
Стратегия «Edison» показала себя на умеренно волатильных активах. Бэктесты демонстрируют стабильные результаты:
Особенно впечатляет работа на сильных проливах. Например, по активу OM стратегия зафиксировала профит на втором ордере, несмотря на глубокий спад. Просадка не превысила депозит, что подтверждает устойчивость подхода.
Оптимизация: эксперименты в духе Эдисона
Как Эдисон не останавливался на достигнутом, так и стратегию можно улучшать. Можно попробовать сократить сетку до двух ордеров вместо четырех, чтобы фиксировать чуть больший профит на пробоях уровней W%R. Также можно подкорректировать стоп-лосс после второго ордера для защиты от глубоких просадок. Эти эксперименты помогут адаптировать стратегию под разные активы и стили торговли, сохраняя ее универсальность.
Универсальность и комбинации
«Edison» работает на 15-ти и 5-минутных таймфреймах, ловя точки входа благодаря простым, но эффективным индикаторам. W%R сглаживает рыночный шум, минимизируя ложные сигналы, что делает стратегию подходящей для активов с высоким коэффициентом ликвидности. Она эффективна при глубоких проливах, позволяя извлекать профит из резких движений.
Комбинируйте «Edison» с другими стратегиями из цикла, например, «Galileo» или «Newton». Используйте блокировки для управления рисками, как Эдисон контролировал свои эксперименты.
Изобретайте, как Эдисон
Томас Эдисон показал, что успех — это результат тысяч попыток, каждая из которых приближает к цели. Стратегия «Edison» воплощает этот принцип: диверсификация, точные индикаторы и устойчивость делают ее мощным инструментом для алгоритмической торговли. Тестируйте, изучайте, оптимизируйте — и, как великий изобретатель, вы найдете свою «лампочку», которая будет светить прибылью на дистанции.