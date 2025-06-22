Стратегия «Эдисон»

Томас Эдисон, легендарный изобретатель, однажды сказал: «Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают». Его упорство в создании электрической лампочки стало символом настойчивости и экспериментов. Стратегия «Edison» в алгоритмической торговле вдохновлена этим подходом: максимальная диверсификация, точные сигналы и устойчивость к рыночным вызовам. Как и Эдисон, тестировавший тысячи материалов для нити накала, эта стратегия ищет прибыльные точки входа, превращая новую сделку в шаг к успеху.

Основа стратегии

В конце 1870-х годов Эдисон начал работу над лампой накаливания. Его команда провела бесчисленные эксперименты, тестируя материалы для нити, которая могла бы выдерживать высокие температуры и светить долго. Только в 1879 году карбонизированный бамбук стал решением, принесшим патент и признание. Этот путь полон аналогий с алгоритмической торговлей: каждая сделка — это эксперимент, а каждая неудача — урок.

Стратегия «Edison» работает с сотнями активов, словно Эдисон с тысячами материалов. Максимальная диверсификация снижает риски, а четкие сигналы на небольших импульсах обеспечивают стабильный профит. Небольшие стоп-лоссы фиксируются редко, но благодаря устойчивой сетке усреднения и индикаторам стратегия остается в плюсе на дистанции.

Индикаторы и сетка ордеров

Стратегия использует четыре ордера для усреднения позиции, как в спотовой стратегии ELDER, но с отступами между ордерами в 6%. Минимальная ширина сетки составляет 24%, что позволяет эффективно работать на умеренно волатильных активах. Рассмотрим индикаторы, которые лежат в основе:

MFI (Money Flow Index): поиск перепроданности

Индекс денежного потока на 15-минутном таймфрейме с уровнем ниже 20 указывает на перепроданность актива. Как Эдисон искал устойчивый материал для нити, MFI выявляет моменты, когда рынок «перегревается» в сторону продаж, создавая потенциал для разворота. Подробно о MFI мы рассказывали в статье о стратегии «Boggard».

ROC (Rate of Change): улавливание импульса

Индикатор изменения цены на 5-минутном таймфрейме со значением ниже -3.5 помогает ловить умеренно сильные импульсы. Это словно Эдисон, тестировавший нагрев нити: ROC измеряет, насколько быстро меняется цена, позволяя входить в сделку не во флэте. Подробнее о ROC — в статье о стратегии «La Catrina».

Williams %R: сердце стратегии

Индикатор Williams %R на 5-минутном таймфрейме — основа «Edison». Он измеряет положение цены относительно диапазона за выбранный период, выявляя зоны перекупленности и перепроданности. Торговля ведется от пересечения уровня до пересечения следующего, что минимизирует ложные сигналы. W%R сглаживает рыночный шум, позволяя точно входить в сделку и удерживать позицию до профита. Это как изобретатель, отсекающий неподходящие варианты: четко, методично и эффективно.

W%R не используется изолированно. Его сила раскрывается в сочетании с MFI (анализ объемов) и ROC (импульс). Вместе они создают систему, устойчивую к рыночным проливам и пампам, как лампочка Эдисона — к нагреву.

Бэктесты и примеры

Стратегия «Edison» показала себя на умеренно волатильных активах. Бэктесты демонстрируют стабильные результаты:

💡 BYBIT TWT EDISON 1.1

💡 BYBIT TRUMP EDISON 1.1

💡 BYBIT USTC EDISON 1.1

Особенно впечатляет работа на сильных проливах. Например, по активу OM стратегия зафиксировала профит на втором ордере, несмотря на глубокий спад. Просадка не превысила депозит, что подтверждает устойчивость подхода.

💡 BYBIT OM EDISON 1.1

Оптимизация: эксперименты в духе Эдисона

Как Эдисон не останавливался на достигнутом, так и стратегию можно улучшать. Можно попробовать сократить сетку до двух ордеров вместо четырех, чтобы фиксировать чуть больший профит на пробоях уровней W%R. Также можно подкорректировать стоп-лосс после второго ордера для защиты от глубоких просадок. Эти эксперименты помогут адаптировать стратегию под разные активы и стили торговли, сохраняя ее универсальность.

Универсальность и комбинации

«Edison» работает на 15-ти и 5-минутных таймфреймах, ловя точки входа благодаря простым, но эффективным индикаторам. W%R сглаживает рыночный шум, минимизируя ложные сигналы, что делает стратегию подходящей для активов с высоким коэффициентом ликвидности. Она эффективна при глубоких проливах, позволяя извлекать профит из резких движений.

Комбинируйте «Edison» с другими стратегиями из цикла, например, «Galileo» или «Newton». Используйте блокировки для управления рисками, как Эдисон контролировал свои эксперименты.

Изобретайте, как Эдисон

Томас Эдисон показал, что успех — это результат тысяч попыток, каждая из которых приближает к цели. Стратегия «Edison» воплощает этот принцип: диверсификация, точные индикаторы и устойчивость делают ее мощным инструментом для алгоритмической торговли. Тестируйте, изучайте, оптимизируйте — и, как великий изобретатель, вы найдете свою «лампочку», которая будет светить прибылью на дистанции.