У циклі «Епоха першовідкривачів» ми продовжуємо розкривати потенціал алгоритмічної торгівлі через образи великих умів. Сьогодні герой нашої статті — Ігор Васильович Курчатов, радянський фізик, який приборкав атомну енергію. Стратегія Kurchatov 3.1 — це алгоритмічний «реактор», який перетворює ринкову волатильність у стабільний прибуток. Натхненна науковою точністю Курчатова, вона використовує перевірені індикатори та чіткі правила, щоб працювати на більшості активів. Давайте розберемо, як ця стратегія запускає ланцюгову реакцію успіху.

Управління ринковою енергією

Ігор Курчатов бачив в атомі не хаос, а джерело творення. Так і Kurchatov 3.1 шукає можливості в ринкових коливаннях, використовуючи універсальні налаштування, які підходять для більшості криптоактивів. Ця стратегія — для тих, хто хоче приборкати ринок з науковою точністю.

Реактор стратегії

Kurchatov 3.1 — це алгоритм для торгівлі в лонг, і його універсальність дозволяє застосовувати налаштування до більшості активів завдяки чітким правилам і надійним індикаторам. Використовуємо трохи старші таймфрейми, щоб відфільтрувати ринковий шум і підвищити точність сигналів.

Запуск реакції

Канал Кельтнера (1 година): Визначає межі волатильності, виявляючи точки розвороту ціни.

ROC (1 година < -5, 30 хвилин < -2.5): Сигналізує про сильні низхідні імпульси, що віщують відскок.

ADX (30 хвилин > 30): Підтверджує силу тренду для входу в динамічні рухи.

Рівні MFI (15 хвилин): Перетин рівня знизу вгору — тригер, що вказує на початок відкупу активу.

Гнучке усереднення

Kurchatov 3.1 використовує просту, але ефективну сітку усереднення з п’яти ордерів:

Ця сітка інтуїтивно зрозуміла і легко налаштовується під ваш ризик-менеджмент і мані-менеджмент, дозволяючи адаптувати обсяги і відступи під ваші цілі.

Контроль реакції

Вихід з угоди — як приборкання атомної реакції. Позиція закривається, коли:

ATR% (5 хвилин < 0,75): Волатильність падає, сигналізуючи про заспокоєння ринку.

CMO (1 хвилина): Перетин рівня зверху вниз підтверджує загасання імпульсу.

P&L від 0,3% в USDT: Швидкий вихід, якщо реакція пішла не за планом, мінімізує збитки.

Стоп-лосс: -3% від останнього ордера, щоб обмежити ризики.

Випробування реактора

Результати:

BYBIT HBAR 10$ KURCHATOV 3.1

BYBIT JASMY 50$ KURCHATOV 3.1

BYBIT APT 100$ KURCHATOV 3.1

Угод може бути небагато, але це не проблема. Запускайте Kurchatov 3.1 на різних активах, провівши попередні бектести. Це забезпечить диверсифікацію і знизить ризики. Експериментуйте з ROC, ADX і плечем, щоб адаптувати стратегію під ринок.

Ще один квиток в епоху першовідкривачів

Kurchatov 3.1 — це ще один крок в епоху першовідкривачів, де науковий підхід і чіткі правила відкривають шлях до прибутку. Як Курчатов керував атомною енергією, так і ця стратегія приборкує ринок, пропонуючи трейдерам ще один універсальний інструмент.

