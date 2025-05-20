back
  • Всі
  • Крипта з нуля
  • Свіже
  • Популярне
  • Акція
  • Новини
  • Аналітика
  • Навчання
  • Стратегії
  • Статистика Veles
    • Стратегія
    Дата публикации: 20.05.2025
    Время на чтение: 9 минут(ы)
    Дата: 20.05.2025
    Читання: 9 минут(ы)
    Просмотры: 27
    Автор: Hampfree

    Стратегія "Гілларі"

    Едмунд Гілларі не народився на вершині Евересту. Його шлях почався в юності, з перших сходжень у Новій Зеландії. У 20 років він підкорив гору Олів'є, а до 30 років став одним з найкращих альпіністів країни. У 1953 році, разом із Тенцингом Норгеєм, він першим ступив на найвищу точку планети.

    Успіх Гілларі - це не випадковість, а результат підготовки, завзятості та правильного спорядження. Кисневі балони, мотузки, кішки - все це було необхідно для штурму Евересту. Трейдинг, як і альпінізм, вимагає таких самих «інструментів».

    Стратегія "Гілларі" поєднує прості, але надійні індикатори, щоб вести вас до ринкових вершин, уникаючи «лавини» збитків.

    Спорядження першопрохідника

    Гілларі брав із собою тільки найнеобхідніше: черевики з гумовою підошвою, спальний мішок, кисень. У трейдингу "спорядження" - це індикатори, що відсікають ринковий шум і вказують на прийнятні точки входу.

    1. RSI + Смуги Боллінджера (таймфрейм M30)

    • RSI <30 - сигнал перепроданості, немов перший крок Гілларі на схилі Евересту, що віщує сходження.  
    • Смуги Боллінджера - визначають зони перекупленості та перепроданості, враховуючи волатильність, як "погоду" на графіку.

    Таймфрейм M30 обрано не випадково: він згладжує ринковий шум, даючи точніші сигнали, ніж молодші інтервали.

    2. ROC (Rate of Change, таймфрейм M5)

    Індикатор швидкості зміни ціни - це "вітромір" стратегії. Він фіксує прискорення падіння ціни, коли графік не просто в зоні перепроданості, а стрімко "провалюється". Значення ROC < -1.5 сигналізує: час готуватися до розвороту.  

    3. Рівні RSI на M5 - "альпіністські кішки"

    Кішки допомагали Гілларі чіплятися за крижані схили. У трейдингу перетин RSI рівня 30 знизу вгору підтверджує зміну тренда. Цей сигнал використовували легенди ринку:  

    • Ларрі Вільямс, який створив індикатор %R і стратегії на основі RSI.  
    • Джордж Сорос, майстер осциляторів для входу в угоди.  
    • Лінда Рашке, чиї тактики RSI актуальні й сьогодні.

    Тактика сходження

    Гілларі не кидався на Еверест стрімголов - кожен крок був прорахований. У стратегії "Гілларі" управління позиціями будується на принципах мульти-тейків, де перший тейк - точка беззбитковості. Сітка ордерів запозичена зі спотової стратегії ELDER, але з невеликими змінами у відстанях між ордерами.  

    Чому це ефективно?  

    • Усереднення знижує ризики під час руху проти тренда.  
    • Фіксація прибутку на ключових рівнях захищає від ринкових відкатів.

    Випробовуємо стратегію на ринку

    Щоб довести надійність "Гілларі", ми протестували її на активах з поточної вітрини готових ботів, як у стратегії "Галілей". Ось добірка з восьми криптовалют - від волатильних новачків до "блакитних фішок": 

    • Aptos (APT): молодий блокчейн із різкими ціновими "стрибками".  
    • XRP (XRP): токен Ripple, чутливий до новин про судові тяжби.
    • Cardano (ADA): платформа для терплячих із плавними трендами.
    • Chainlink (LINK): оракул, що реагує на партнерства.
    • Sui (SUI): блокчейн 2023 року, повний «цінових бур».
    • Ethereum (ETH): основа DeFi з помірною волатильністю.
    • BNB (BNB): токен Binance, надійний, але чутливий до біржових новин.
    • Bitcoin (BTC): лідер, що задає ритм усьому ринку.

    Через обмеження бірж на мінімальний обсяг ордерів (подробиці у Wiki), для роботи мульти-тейків може знадобитися збільшення депозиту. Альтернатива - використання кредитного плеча або збільшення депозиту на бота, але не забувайте про ризик-менеджмент (інструкція).

    Налаштування та результати бектестів за рік:  

    BYBIT APT $10 HILLARY: ~10% річних.  

    BYBIT ADA $100 HILLARY: ~78% річних.  

    BYBIT LINK $100 HILLARY: ~25% річних.  

    BYBIT XRP $300 HILLARY: ~60% річних.  

    BYBIT SUI $600 HILLARY: ~60% річних.

    Для менш волативних активів, таких як ETH, BNB або BTC, вихід з угоди краще працює з Chande Momentum Oscillator (таймфрейм M5). Індикатор описаний у статті про стратегію "Grid Warlord". Приклади:

    BYBIT ETH 600$ HILLARY 1.2: ~30% річних.  

    BYBIT BNB 600$ HILLARY 1.2: ~27% річних, однаково ефективно з мульти-тейками і Чанде.  

    BYBIT BTC 1100$ HILLARY 1.2: ~23% річних.

    Зверніть увагу на максимальний плаваючий збиток (МЗВ) у тестах. Для розрахунку ризиків і прибутку з кредитним плечем використовуйте керівництво.  

    Ваш особистий Еверест

    Стратегія "Гілларі" - це не просто індикатори, а філософія дисципліни і продуманих кроків. Як Едмунд Гілларі підкорював Еверест, так і ви можете досягти ринкових висот з чіткими правилами і надійним "спорядженням".  

    Ключові принципи:

    • Простота: тільки перевірені індикатори.
    • Точність: RSI, Bollinger Bands, ROC для входу.
    • Контроль: мульти-тейки і сітка ордерів.

    У циклі "Епоха першовідкривачів" ми продовжуємо штурмувати нові вершини трейдингу. Хто знає - можливо, ваш особистий "Еверест" уже чекає за наступним поворотом графіка?

    Готові до сходження? Налаштуйте бота і почніть свій шлях до вершин!

    Слідкуйте за новими статтями циклу - попереду ще більше стратегій, натхнених великими особистостями!

    Теги
    $5 на баланс Veles

    Торгуйте за допомогою технологій

    • Отримайте $5 на запуск бота Отримайте $5 на запуск бота
    • Дізнайтеся, як працюють криптовалюти та торгові боти Дізнайтеся, як працюють криптовалюти та торгові боти
    • Почніть з малого та оцініть переваги Почніть з малого та оцініть переваги
    Спробувати 🔥