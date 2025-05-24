Шорт і лонг - що це

Стратегія шорт і лонг одночасно являє собою підхід, за якого трейдер відкриває протилежні позиції на одному або декількох активах. Така стратегія дає змогу заробляти як на зростанні, так і на падінні ціни, знижуючи залежність від напрямку ринку.

Що таке шорт і лонг простими словами?

Щоб зрозуміти, що таке шорт і лонг у трейдингу, уявіть собі базову ідею купівлі та продажу.

Лонг - це ставка на зростання. Ви купуєте актив (наприклад, криптовалюту), очікуючи, що його ціна зросте, і пізніше продаєте дорожче. Це те, що роблять більшість новачків: купив дешево - продав дорого. Наприклад, якщо ви купили біткоїн за $90 000 і продали за $100 000 - це лонг позиція, і ви заробили на різниці.

Тепер - шорт. Це ставка на падіння. Уявіть, що ви берете актив «у борг» у біржі, продаєте його за поточною ціною, а потім, коли ціна падає, викуповуєте його дешевше і повертаєте. Різниця - ваш прибуток. Якщо ви «позичили» біткоїн за ціною $100 000, а потім він впав до $90 000, ви його викуповуєте і заробляєте $10 000. Це і є шорт позиція.

Таким чином, шорт і лонг - це два протилежні підходи до торгівлі. І в тому, і в іншому випадку ви можете заробляти, але важливо розуміти, коли ставити лонг, а коли шорт, тому що хибний напрямок може призвести до збитків. Особливо це актуально у волатильному середовищі крипторинку, де тренди змінюються швидко, емоції легко збивають з пантелику, а маніпуляції великих учасників/маркет-мейкерів можуть бути вельми непередбачуваними.

Лонг і шорт у трейдингу

Поєднання лонг і шорт позиції допомагає скоротити ризики в періоди невизначеності. Наприклад, якщо трейдер відкриває лонг на біткоїн, але одночасно тримає шорт на альткоїн, він захищає себе від можливого загального падіння ринку. Це особливо актуально, коли невідомо коли ставити лонг, а коли шорт. Сучасні торгові боти криптовалют дають змогу автоматизувати такі сценарії і робити відкриття зустрічних позицій швидко та ефективно. До речі, щоб випробувати цей функціонал, ви можете зареєструватися на платформі Veles.finance і отримати вітальний бонус для початку роботи. А якщо з’являться складнощі, техпідтримка допоможе вам розібратися у всіх деталях.

Що таке хедж шорт?

Хедж шорт - це така захисна стратегія, за якої трейдер відкриває шорт позицію з метою компенсувати можливі збитки за основною, найчастіше лонг позицією. Саме слово «хедж» (від англ. hedge) означає «страховка». У трейдингу це трактується, як використання додаткової угоди, спрямованої в протилежну сторону від основної, щоб знизити ризик від ринкових коливань.

Уявімо, що ви тримаєте лонг позицію, наприклад, купили ефір по $2 500 і розраховуєте на зростання. Але ринок нестабільний, і ви побоюєтеся короткострокової корекції на тлі новин. У такому разі ви можете відкрити шорт на цей же актив або на інший, що корелює з ним. Якщо ціна дійсно падає, ви втрачаєте на лонгу, але заробляєте на шорті - так працює стратегія хеджування.

Такий підхід особливо корисний у періоди високої волатильності або напередодні важливих подій (наприклад, перед новинами за ставкою ФРС або макроекономічним звітом), коли трейдер не може передбачити, в який бік піде ринок. Хеджування не обов’язково означає отримання прибутку - головна мета тут в обмеженні збитків, якщо ринок рушить проти основної позиції.

Хедж у криптовалюті може застосовуватися через відкриття зустрічних позицій на різних біржах, у різних деривативах або навіть через використання торгових ботів криптовалют, які автоматично відкривають шорт і лонг одночасно на певних рівнях. Це дає трейдеру гнучкість і можливість адаптуватися до швидко мінливих умов ринку. При цьому важливо розуміти, що хедж шорт - це не просто відкриття позиції на зниження. Це усвідомлений захист проти ризику, пов’язаного з уже наявною ставкою на зростання.

Сигнали для трейдингу криптовалют

Перед тим як відкривати позицію, трейдер шукає сигнали. Вони можуть бути технічними, заснованими на індикаторах, або фундаментальними, пов’язаними з новинами. Кількість лонгів і шортів біткоїна на біржі часто розглядається як індикатор настрою натовпу. Коли в ринку багато лонгів, можна очікувати відкат і навпаки. Особливо це важливо в моменти високої волатильності, коли вирішується як правильно торгувати в шорт, щоб не стати жертвою ринкових обставин.

Індикатор для криптовалют: як вибрати для шорта і лонга

Вибір індикатора для криптовалют є складним кроком для трейдера, який полегшує подальшу торгівлю, особливо якщо ви торгуєте шорт і лонг одночасно або працюєте з лонг і шорт позиціями в умовах високої волатильності. Хороший індикатор не просто показує напрямок тренду або коли варто входити в угоду, а й допомагає трейдеру зрозуміти, коли відкривати коротку або довгу позицію, знизити кількість помилкових входів і грамотно управляти ризиками.

Якщо ви хочете знати, коли ставити лонг, а коли шорт, варто звернути увагу на типи індикаторів, які використовуються в професійному трейдингу. Вони діляться на трендові, осцилятори, об’ємні та комбіновані.

Трендові індикатори, такі як ковзаючі середні (MA) або експоненціальні ковзаючі середні (EMA), допомагають визначити напрямок руху ринку. Наприклад, якщо EMA 50 перетинає EMA 200 від низу до верху, це може бути сигналом на лонг, а зворотний перетин - на шорт позицію. Вони особливо ефективні в стійкому тренді, але можуть давати запізнілі сигнали у флеті.

Осцилятори, такі як RSI (індекс відносної сили) і Stochastic, дають змогу визначити перекупленість або перепроданість активу. Коли RSI піднімається вище 70, ринок може бути перегрітий, і це потенційно сигнал на шорт. Якщо він опускається нижче 30 - можливе наближення розвороту вгору і шанс відкрити лонг позицію. Це особливо важливо, коли ви хочете торгувати в лонг і шорт одночасно, хеджуючи позицію.

Об’ємні індикатори, наприклад, OBV (On Balance Volume), показують, чи підтверджується рух ціни обсягами. Вони дають зрозуміти, чи варто довіряти поточному імпульсу, чи це помилковий рух, особливо якщо ви використовуєте стратегію хеджування і намагаєтеся захопити обидві сторони ринку.

Якщо ви використовуєте торгові боти криптовалют, то там індикатори вбудовані в алгоритми й автоматизовані. Це дає змогу ботам реагувати миттєво, а вам - не упускати вигідні входи, навіть коли ринок змінюється занадто швидко.

Важливо пам’ятати, що жоден індикатор не дає 100% гарантії на прибуток. Найкращі криптовалютні стратегії 2025 використовують одразу кілька індикаторів у комплексі, щоб фільтрувати сигнали й отримувати точнішу картину. Також важливо протестувати обрані інструменти на історичних даних (бектестах) і переконатися, що вони відповідають вашому стилю торгівлі - чи то арбітраж криптовалюти, чи то шорт-позиція, чи то лонг, чи то відкриття зустрічних позицій.

І нарешті, завжди враховуйте контекст. Індикатор може показувати одне, але ринок - рухатися інакше через новини, великі обсяги або маніпуляції. Використовуйте індикатори як стороннього помічника, але не як єдине джерело рішень. Саме в поєднанні з досвідом, аналізом і чітко вибудуваною стратегією індикатори перетворюються на потужний інструмент, який допоможе вам упевнено торгувати на ринку незалежно від напрямку угод.

Що краще - довга чи коротка торгівля?

Не можна дати універсальну відповідь на питання: лонг чи шорт? Усе залежить від ринкової ситуації. У бичачому тренді логічно використовувати лонг, а в ведмежому - шорт. Тут діє один старий вислів: «Trend is your friend» (Тренд - твій друг). Однак стратегія шорт і лонг одночасно дає змогу не вгадувати напрямок, а реагувати на рух і мінливу ринкову ситуацію.

FAQ

1. Що таке лонг і шорт?

Це типи позицій, де лонг - це купівля з очікуванням зростання, а шорт - продаж з очікуванням падіння.

2. Чи можна торгувати в лонг і шорт одночасно?

Так, особливо при використанні хеджувальних стратегій або арбітражу.

3. Коли ставити лонг, а коли шорт?

За висхідного тренду розумніше відкривати лонг, за низхідного - шорт. Також важливі технічні сигнали і новинний фон.

4. Як правильно торгувати в шорт?

Потрібно визначити рівень опору і ознаки перекупленості. Після цього вибрати точку входу і виставити стоп-лосс.

5. Як працює лонг і шорт із плечем?

Кредитне плече збільшує обсяг позиції за рахунок позикових коштів, посилюючи і прибуток, і можливий збиток. Торгувати з плечем потрібно тільки за наявності досвіду і впевненості в сигналі.