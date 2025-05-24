Шорт и лонг – что это

Стратегия шорт и лонг одновременно представляет собой подход, при котором трейдер открывает противоположные позиции на одном или нескольких активах. Такая стратегия позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении цены, снижая зависимость от направления рынка.

Что такое шорт и лонг простыми словами?

Чтобы понять, что такое шорт и лонг в трейдинге, представьте себе базовую идею покупки и продажи.

Лонг – это ставка на рост. Вы покупаете актив (например, криптовалюту), ожидая, что его цена вырастет, и позже продаете дороже. Это то, что делают большинство новичков: купил дешево – продал дорого. Например, если вы купили биткоин за $90 000 и продали за $100 000 – это лонг позиция, и вы заработали на разнице.

Теперь – шорт. Это ставка на падение. Представьте, что вы берете актив «в долг» у биржи, продаете его по текущей цене, а потом, когда цена падает, выкупаете его дешевле и возвращаете. Разница – ваша прибыль. Если вы «заняли» биткоин при цене $100 000, а потом он упал до $90 000, вы его выкупаете и зарабатываете $10 000. Это и есть шорт позиция.

Таким образом, шорт и лонг – это два противоположных подхода к торговле. И в том, и в другом случае вы можете зарабатывать, но важно понимать, когда ставить лонг, а когда шорт, потому что ошибочное направление может привести к убыткам. Особенно это актуально в волатильной среде крипто рынка, где тренды меняются быстро, эмоции легко сбивают с толку, а манипуляции крупных участников/маркет-мейкеров могут быть весьма непредсказуемы.

Лонг и шорт в трейдинге

Совмещение лонг и шорт позиции помогает сократить риски в периоды неопределенности. Например, если трейдер открывает лонг на биткоин, но одновременно держит шорт на альткоин, он защищает себя от возможного общего падения рынка. Это особенно актуально, когда неизвестно когда ставить лонг, а когда шорт. Современные торговые боты криптовалют позволяют автоматизировать такие сценарии и делать открытие встречных позиций быстро и эффективно. Кстати, чтобы опробовать данный функционал, вы можете зарегистрироваться на платформе Veles.finance и получить приветсвенный бонус для начала работы. А если появятся сложности, техподдержка поможет вам разобраться во всех деталях.

Что такое хедж шорт?

Хедж шорт – это такая защитная стратегия, при которой трейдер открывает шорт позицию с целью компенсировать возможные убытки по основной, чаще всего лонг позиции. Само слово “хедж” (от англ. hedge) означает “страховка”. В трейдинге это трактуется, как использование дополнительной сделки, направленной в противоположную сторону от основной, чтобы снизить риск от рыночных колебаний.

Представим, что вы держите лонг позицию, например, купили эфир по $2 500 и рассчитываете на рост. Но рынок нестабилен, и вы опасаетесь краткосрочной коррекции на фоне новостей. В таком случае вы можете открыть шорт на этот же актив или на другой, коррелирующий с ним. Если цена действительно падает, вы теряете на лонге, но зарабатываете на шорте – так работает стратегия хеджирования.

Такой подход особенно полезен в периоды высокой волатильности или накануне важных событий (например, перед новостями по ставке ФРС или макроэкономическим отчетом), когда трейдер не может предсказать, в какую сторону пойдет рынок. Хеджирование не обязательно означает получение прибыли – главная цель здесь в ограничении убытков, если рынок двинется против основной позиции.

Хедж в криптовалюте может применяться через открытие встречных позиций на разных биржах, в разных деривативах или даже через использование торговых ботов криптовалют, которые автоматически открывают шорт и лонг одновременно на определённых уровнях. Это даёт трейдеру гибкость и возможность адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. При этом важно понимать, что хедж шорт – это не просто открытие позиции на понижение. Это осознанная защита против риска, связанного с уже существующей ставкой на рост.

Сигналы для трейдинга криптовалют

Перед тем как открывать позицию, трейдер ищет сигналы. Они могут быть техническими, основанными на индикаторах, или фундаментальными, связанными с новостями. Количество лонгов и шортов биткоина на бирже часто рассматривается как индикатор настроения толпы. Когда в рынке много лонгов, может быть ожидаем откат и наоборот. Особенно это важно в моменты высокой волатильности, когда решается как правильно торговать в шорт, чтобы не стать жертвой рыночных обстоятельств.

Индикатор для криптовалют: как выбрать для шорта и лонга

Выбор индикатора для криптовалют является сложным, но облегчающим дальнейшую торговлю шагом для трейдера, особенно если вы торгуете шорт и лонг одновременно или работаете с лонг и шорт позициями в условиях высокой волатильности. Хороший индикатор не просто показывает направление тренда или когда стоит входить в сделку, но и помогает трейдеру понять когда открывать короткую или длинную позицию, снизить количество ложных входов и грамотно управлять рисками.

Если вы хотите знать, когда ставить лонг, а когда шорт, стоит обратить внимание на типы индикаторов, которые используются в профессиональном трейдинге. Они делятся на трендовые, осцилляторы, объемные и комбинированные.

Трендовые индикаторы, такие как скользящие средние (MA) или экспоненциальные скользящие средние (EMA), помогают определить направление движения рынка. Например, если EMA 50 пересекает EMA 200 снизу вверх, это может быть сигналом на лонг, а обратное пересечение – на шорт позицию. Они особенно эффективны в устойчивом тренде, но могут давать запоздалые сигналы во флэте.

Осцилляторы, такие как RSI (индекс относительной силы) и Stochastic, позволяют определить перекупленность или перепроданность актива. Когда RSI поднимается выше 70, рынок может быть перегрет, и это потенциально сигнал на шорт. Если он опускается ниже 30 – возможно приближение разворота вверх и шанс открыть лонг позицию. Это особенно важно, когда вы хотите торговать в лонг и шорт одновременно, хеджируя позицию.

Объемные индикаторы, например, OBV (On Balance Volume), показывают, подтверждается ли движение цены объемами. Они дают понять, стоит ли доверять текущему импульсу или же это ложное движение, особенно если вы используете стратегию хеджирования и пытаетесь захватить обе стороны рынка.

Если вы используете торговые боты криптовалют, то там индикаторы встроены в алгоритмы и автоматизированы. Это позволяет ботам реагировать мгновенно, а вам – не упускать выгодные входы, даже когда рынок меняется слишком быстро.

Важно помнить, что ни один индикатор не даёт 100% гарантии на прибыль. Лучшие криптовалютные стратегии 2025 используют сразу несколько индикаторов в комплексе, чтобы фильтровать сигналы и получать более точную картину. Также важно протестировать выбранные инструменты на исторических данных (бектестах) и убедиться, что они соответствуют вашему стилю торговли – будь то арбитраж криптовалют, шорт позиция, лонг или открытие встречных позиций.

И наконец, всегда учитывайте контекст. Индикатор может показывать одно, но рынок – двигаться иначе из-за новостей, крупных объёмов или манипуляций. Используйте индикаторы как помощника со стороны, но не как единственный источник решений. Именно в сочетании с опытом, анализом и четко выстроенной стратегией индикаторы превращаются в мощный инструмент, который поможет вам уверенно торговать на рынке вне зависимости от направления сделок.

Что лучше – длинная или короткая торговля?

Нельзя дать универсальный ответ на вопрос: лонг или шорт? Всё зависит от рыночной ситуации. В бычьем тренде логично использовать лонг, а в медвежьем – шорт. Тут действует одно старое выражение: “Trend is your friend” (Тренд – твой друг). Однако стратегия шорт и лонг одновременно позволяет не угадывать направление, а реагировать на движение и изменяющуюся рыночную ситуацию.

FAQ

1. Что такое лонг и шорт?

Это типы позиций, где лонг – это покупка с ожиданием роста, а шорт – продажа с ожиданием падения.

2. Можно ли торговать в лонг и шорт одновременно?

Да, особенно при использовании хеджирующих стратегий или арбитража.

3. Когда ставить лонг, а когда шорт?

При восходящем тренде разумнее открывать лонг, при нисходящем – шорт. Также важны технические сигналы и новостной фон.

4. Как правильно торговать в шорт?

Нужно определить уровень сопротивления и признаки перекупленности. После этого выбрать точку входа и выставить стоп-лосс.

5. Как работает лонг и шорт с плечом?

Кредитное плечо увеличивает объем позиции за счет заемных средств, усиливая и прибыль, и возможный убыток. Торговать с плечом нужно только при наличии опыта и уверенности в сигнале.