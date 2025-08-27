У сучасній крипті торгові боти стали незамінними інструментами для тих, хто цікавиться торгівлею криптовалютою на біржі. Автоматизація дозволяє реалізовувати свої стратегії навіть поза активним моніторингом ринку.

Veles — найкращий торговий бот

VELES — платформа для створення торгових ботів на крипторинку. Veles включає в себе маркетплейс готових торгових стратегій, інструменти тестування ваших стратегій ( бектести ), навчальні матеріали з автоматизації та крипторинку. А також — широкий вибір багатофункціональних торгових ботів для всіх популярних бірж.

Чому ж Veles заслуговує звання кращого торгового бота на криптовалютному ринку? Розглянемо сильні сторони платформи:

Вітальний бонус за реєстрацію



Вже при створенні облікового запису ви отримуєте приємний бонус у розмірі 5$ на рахунок, який дозволяє трохи легше і впевненіше почати роботу. Завдяки чому користувачі можуть випробувати ботів Veles без ризиків власними коштами.



Універсальні і гнучкі стратегії



Включені перевірені індикатори для трейдингу, адаптовані під різні стилі і таймфрейми. З їх допомогою можна налаштовувати стратегії за власними уподобаннями і комбінувати методи. Також доступний маркетплейс стратегій, де можна вибрати будь-яку підходящу/сподобалася стратегію.



Персональні консультації та підтримка



Veles пропонує не просто торгових ботів, а живу підтримку та персональні консультації . Все це допоможе на початкових етапах, тим більше якщо ви новачок і хочете зрозуміти глибину роботи ботів і ринку в цілому.

Висновок щодо платформи:

Veles чесно і відкрито показує, як торгові боти працюють, проходить регулярні аудити безпеки, надає звіти та аналітику в зрозумілій формі на сайті платформи, а також в навчальних матеріалах. З платформою і ботами можна ознайомитися за короткий проміжок часу, після чого приступити безпосередньо до автоматизації. Навіть якщо щось буде незрозуміло — не страшно, звернутися за будь-якою допомогою завжди можна в підтримку і чат спільноти.

Якщо ви шукаєте стабільність, максимальний функціонал і підтримку з боку платформи і спільноти, то крипто-боти Veles для вас будуть найбільш підходящим варіантом.

Cryptohopper — хмарний бот для цілодобової торгівлі

Cryptohopper є багатофункціональною платформою торгових роботів для ринку криптовалют.

Переваги

Працює в хмарі, тобто не вимагає, щоб ваш ПК був увімкненим цілодобово.

Зручні шаблони стратегій і хмарне зберігання даних.

Підтримується безліч бірж і мова Python для складних стратегій.

Недоліки

Можуть виникнути затримки або перебої при нестабільному з'єднанні — досить небезпечно для роботів для торгівлі на біржі криптовалют.

Складніше розібратися з налаштуванням просунутих стратегій, тим більше новачкам.

Тільки платна підтримка і відсутність живих персональних консультацій (наприклад, як у Veles).

Торговий бот Pionex

Pionex — це криптоторгова платформа, оснащена вбудованими торговими ботами. Біржа об'єднує ліквідність з інших великих майданчиків, тому для торгівлі ботами не потрібно використовувати API.

Переваги

Вбудовані боти (Grid, DCA, Smart Trade) прямо на платформі, ви не залишаєте Pionex.

Комісії низькі, все зручно і просто у використанні.

Підходить тим, хто хоче швидко почати і не вникати в зовнішні налаштування.

Недоліки

Обмежена кількість доступних індикаторів для трейдингу, що робить торгівлю менш гнучкою.

Все побудовано на самообслуговуванні, що не завжди комфортно для новачків.

Відсутність бонусу при реєстрації знижує привабливість для тих, хто хоче почати без вкладень власних коштів.

Торгові боти Learn2Trade

Learn2Trade — це сервіс, який починався як освітня платформа з трейдингу, а потім розширив функціонал і запустив торгових ботів для криптовалютного ринку. Сервіс робить акцент на сигналах і автоматизації угод, що дозволяє трейдерам поєднувати навчання з практикою.

Переваги

Інтеграція з освітніми матеріалами.

Підтримка декількох бірж і зручне налаштування торгових стратегій.

Можливість підписки на торгові сигнали з автоматичним виконанням угод.

Недоліки

Сервіс орієнтований в першу чергу на англомовну аудиторію

Обмежений вибір алгоритмів в порівнянні з більш технічно розвиненими платформами.

Підписка на ботів і сигнали коштує недешево, що знижує поріг входу для більшості.

WEB3 і торгові боти від Kryll

Kryll — це платформа для створення та використання торгових стратегій з акцентом на Web3 і смарт-контракти. Вона працює як конструктор ботів: трейдери можуть «збирати» алгоритми у візуальному редакторі без навичок програмування.

Переваги

Повна підтримка Web3 і можливість інтеграції з DeFi-протоколами.

Візуальний конструктор стратегій: торговий бот можна налаштувати буквально «з блоків».

Підтримка як централізованих (CEX), так і децентралізованих бірж (DEX).

Недоліки

Більш складний процес навчання для тих, хто ніколи не працював з Web3.

Деякі просунуті функції доступні тільки за платним передплатою.

Он-чейн торгові боти Mizar

Mizar позиціонує себе як платформу для он-чейн автоматизації торгівлі. Mizar робить акцент на безпеці та прозорості, де всі операції відбуваються через смарт-контракти, що мінімізує ризик стороннього втручання.

Переваги

Повністю он-чейн робота ботів, що підвищує рівень довіри і знижує ризик шахрайства.

Доступ до стратегій через децентралізовані протоколи.

Можливість копіювати угоди успішних трейдерів (copy trading).

Недоліки

Он-чейн торгівля може бути дорожчою через комісії за газ, що сильно відчувається в мережі Ethereum.

Для новачків інтерфейс і логіка он-чейн ботів можуть здатися складними.

Менша кількість інтеграцій з централізованими біржами в порівнянні з класичними ботами.