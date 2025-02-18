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    • Индекс относительной силы (RSI) – как правильно рассчитать, настроить и использовать
    Дата публикации: 18.02.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 18.02.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 120

    Индекс относительной силы (RSI) – как правильно рассчитать, настроить и использовать

    Технический анализ остается ключевым инструментом в принятии торговых решений трейдерами на финансовых рынках, так как он позволяет глубже понять динамику цен. Один из самых востребованных индикаторов в этом направлении – индекс относительной силы.

    Индекс относительной силы (RSI) – что это такое

    Индекс относительной силы (RSI) – это технический индикатор, фиксирующий насколько быстро и значительно меняются цены активов. Значения RSI колеблются от 0 до 100, тем самым дают возможность определять уровни перекупленности и перепроданности на рынке. Показатели более 70 указывают на перегретость актива и это может предвещать скорую коррекцию или смену тренда. Значения ниже 30 оповещают о перепроданности и указывают на потенциальный рост.

    История появления индекса относительной силы

    RSI был представлен в 1978 году инженером Уэллсом Уайлдером. В своей знаковой книге "Новые концепции в системах технического трейдинга" он впервые упомянул данный индикатор как инструмент, оценивающий силы тренда. С тех пор RSI получил широкую популярность и стал важной частью анализа на финансовых рынках. Его активно используют как в традиционной торговле акциями, так и на рынках криптовалют и других цифровых активов.

    Формула расчета индекса относительной силы

    RSI рассчитывается по следующей формуле:

    RSI = 100 − (100/ 1 + RS)

    Где:

    • RS (Relative Strength) – это отношение средних положительных и отрицательных ценовых изменений за определенный период.

    • Стандартное значение периода – 14 дней, при этом трейдеры могут изменять его в зависимости от используемой стратегии.

    Пример расчета RSI:

    1. Выбираем 14-дневный период.

    2. Считаем сумму всех положительных изменений цен и делим на 14.

    3. Считаем сумму всех отрицательных изменений цен (по модулю) и делим на 14.

    4. Рассчитываем RS и подставляем в формулу.

    Основные торговые сигналы RSI

    Есть несколько основных торговых сигналов по RSI.

    Пересечение уровня 50

    Когда индекс превышает уровень 50, это зачастую указывает на усиление покупателей на рынке и свидетельствует о сохранении бычьего тренда. Если же значение индикатора опускается ниже 50, это говорит о вероятном переходе рынка к медвежьему тренду и снижению цены

    Дивергенция

    Она образуется при расхождении значения индикатора и цены актива, что нередко указывает на дальнейший разворот тренда.  

    – Бычья дивергенция формируется при достижении ценой более низкого минимума, чем RSI. Данный момент сигнализирует о возможном смягчении давления продавцов и вероятности разворота в лонги.  

    – Медвежья дивергенция распознается при достижении ценой нового максимума, в отличие от RSI, который остается значительно ниже цены. Такое состояние зачастую является предвестником снижения цены.

    Зоны перекупленности и перепроданности

    RSI применим для оценки актива:  

    – Значение выше 70 демонстрирует перекупленность, что повышает вероятность корректировки цены.  

    – Значение ниже 30 сигнализирует о перепроданности, которая способна привести к восходящему отскоку.

    Линии тренда на графике

    Еще индикатор широко применяется для проведения линий тренда. Пробой данных линий дает сигнал о разворот текущего движения или о начале нового тренда.

    Как правильно настроить и использовать RSI

    1. Регулируемые параметры RSI

    Когда индикатор RSI интегрирован в торговый терминал (TradingView, MetaTrader, Binance) трейдер имеет возможность регулировать несколько наиболее важных параметров:

    – Период расчета: каждый параметр предоставляет трейдеру выбор количества свечей для расчета  RSI;

    – Перекупленность и перепроданность границы: стандартный диапазон составляет 70/30, однако трейдеру доступен любой уровень перекупленности и перепроданности.

    – Метод цены: обычно RSI рассчитывается по цене закрытия, используя Closing Price, но иногда по другим значениям;

    – Гладкость: параметр сглаживания, где значение равных 0% углубляет колебание RSI и уменьшает его чувствительность к малым колебаниям цены.

    Настройка периода RSI:

    – Короткий период (5–9 свечей): указывает на быстрые реакции

    – Длинный период (21–30 свечей) – считает сигналы медленнее.

    14 пишется как оптимальный, поскольку универсально и подходит к большинству стратегий;

    2. Уровни перекупленности и перепроданности

    По умолчанию RSI использует границы 70 и 30:

    – Sharp value > 70 соответствует перекупленности уровня, который влияет к откату и развороту;

    – Sharp value < 30 это перепроданность актива, указывающая на потенциальный рост.

    Корректировка уровней:

    – Уровни 80/20 препятствуют чрезмерному числу лишних сигналов и убирают чувствительность индикатора;

    – Уровни 60/40 позиционируются как более чувствительные и будут полезны при активной торговле по тренду.

    3. Цены для расчетов

    Индикатор имеет базовое значение цен закрытия (Close), но при этом есть возможность применять другие значения:

    – Средняя цена: на основе всех лидирующих параметров свечи;

    – Медианная цена: на основе максимального и минимального значения цен. 

    – Типичная цена: помогает фильтровать рыночный шум.

    4. Дополнительные настройки RSI 

    Роль и детализация настроек изменения цвета, толщины RSI-линии для данного анализа имеет значение. Полезно также указать уровень 50, чтобы было понятно, в каком направлении тренд:

    – RSI выше 50 говорит о восходящей тенденции

    – RSI ниже 50 указывает на доминирующую нисходящую тенденцию

    5. Адаптация RSI под различные рынки

    – Форекс: установка стандартная 14

    – Фондовый рынок: период лучше до 21

    –  Криптовалюты:  объемы и волатильность на крипторынке велики, поэтому лучше поставить RSI с периодом 7 и прибавить уровни 80/20

    6. Использование RSI в торговле

    – Фильтрация сделок: например, совершение лонговых сделок (long), когда значение RSI ниже 30 или открытие шортовых (short) при RSI выше 70.

    – Соединение с другими индикаторами: результат применения показаний с прочими индикаторами как MACD, bollinger bands помогает повысить точность входа.

    – Дивергенции: это один из наиболее авторитетных способов разворота тенденции. 

    Предсказание роста или падения цены

    Принцип работы RSI в прогнозировании трендов:

    Значение индикатора рассчитывается, основываясь на соотношение цены роста и падения за определенное количество свечей (зачастую 14). Индикатор отображает показатель по шкале от 0 до 100, где:

    – Значение выше 70 показывает перекупленность актива и его вероятное снижение цены.

    – Значение ниже 30 свидетельствует о перепроданности и сигнализирует о потенциальном росте цены.

    – Показатель равный 50 считается нейтральным: RSI выше 50, тренд считается восходящим; если ниже, то нисходящим.

    Основные методы анализа RSI для прогнозирования цен:

    1. Анализ зон перекупленности и перепроданности

    Пример: 

    Если RSI для Bitcoin (BTC) достигает 75, но цена начинает замедляться, это может говорить о потере импульса и возможном снижении. Однако в сильных трендах RSI может продолжительное время находиться в зоне перекупленности, поэтому важно руководствоваться дополнительными торговыми данными.

    2. Пересечение уровня 50

    Пример: 

    Если Ethereum (ETH) демонстрирует рост, а RSI пересекает уровень 50 вверх, это может сигнализировать о растущем спросе и продолжении восходящего тренда.

    3. Дивергенции между RSI и ценой

    Примеры:

    – Бычья дивергенция: цена Bitcoin (BTC) падает до $90,000, но RSI фиксируется повыше. Это может быть сигналом на возможный рост.

    – Медвежья дивергенция: цена XRP достигает $1.2, но RSI не обновляет максимум. Это дает сигнал о слабости покупателей и дальнейшем падении.

    4. Трендовые линии на RSI

    Трендовые линии можно строить как на ценовом графике, так и на индикаторе. Это помогает выявить возможные изменения в рыночных настроениях:

    – Пробой линии поддержки: Может сигнализировать о вероятном снижении цены.

    – Пробой линии сопротивления: Может указывать на продолжение роста.

    Пример: Если RSI находился в нисходящем тренде, а затем пробил линию сопротивления вверх, это может говорить о смене настроений и предстоящем росте актива.

    Настройка RSI под разные рыночные условия:

    Стандартные уровни RSI (70 и 30) могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации:

    – Сильный бычий тренд: RSI может долго оставаться выше 70. Тогда целесообразно использовать уровни 80 и 40.

    – Медвежий рынок: RSI может долго находиться ниже 30. Здесь лучше применять уровни 60 и 20.

    Пример: 

    Для волатильных и ликвидных криптовалют, таких как Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIBA), TRUMP можно пользоваться зонами 80/20, чтобы минимизировать количество ложных и лишних сигналов.

    Заключение

    RSI является довольно полезным индикатором для анализа состояния рынка и отдельных инструментов как на фондовом, так и на криптовалютном рынках, однако его сигналы лучше подтверждать другими индикаторами и опираться на свой торговый опыт.

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    1. Как расшифровывается RSI?
    RSI (Relative Strength Index) – осциллятор, анализирующий силу тренда, а также зоны перекупленности и перепроданности.

    2. Как настроить RSI?

    • 5-7 – для торговли внутри дня.

    • 14 – стандартный показатель.

    • 21-30 – для долгосрочных и среднесрочных видов торговли.

    3. RSI выше 70 – что это значит?
    Сигнал перекупленности, возможен откат.

    4. RSI ниже 30 – стоит ли покупать?
    Не всегда. Нужны дополнительные подтверждения.

    5. Какой таймфрейм лучше?

    • 5-15 минут – для скальпинга.

    • 1-4 часа – для среднесрочной торговли.

    • 1 день – для инвестиций.

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