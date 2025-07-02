Як використовувати авторські стратегії Veles

Наявність стратегій торгівлі криптовалютою є основою успішного трейдингу як під час ручної торгівлі, так і в автоматичному режимі — з допомогою криптоботів. На платформі Veles представлені не лише класичні підходи, а й унікальні авторські стратегії, створені експертами. Розберімося, як грамотно ними користуватися й де їх знайти.

Що таке авторські стратегії

Авторські стратегії — це унікальні торгові алгоритми, розроблені фахівцями Veles на основі аналізу ринку, історичних даних і принципів алгоритмічної торгівлі. Ці торгові рішення застосовуються для автоматичного трейдингу, повністю сумісного з ботами Veles. Кожна стратегія містить логічні правила входу й виходу з угод, а також параметри підключення API до бірж. Реєструйтеся на платформі й отримуйте бонус 5 $ для знайомства з усіма авторськими стратегіями Veles.

Переваги авторських стратегій

Переваг у авторських стратегій багато, проте виділимо основні з них:

Глибока аналітика

Повна автоматизація

Тестування через бектести

Гнучкість стратегій

Різноманіття торгових стилів

Професійний підхід

Унікальна логіка на основі аналізу поведінки ціни

На відміну від базових шаблонів, авторські стратегії трейдингу криптовалют створюються на основі глибокої аналітики. Розробники вивчають динаміку ринку, особливості ліквідності й поведінку великих гравців, формуючи торгову систему, що відображає реальні умови, а не теоретичні припущення.

Готовність до автоматизації через торгових ботів

Кожна стратегія Veles сумісна з налаштуваннями торгового бота, що робить її зручною для повного автоматичного виконання. Завдяки підключенню API бот бере на себе весь процес торгівлі — від відкриття угоди до виходу без втручання трейдера. Безсумнівна перевага для тих, хто шукає стратегії торгівлі криптовалютою для новачків і не готовий контролювати процес вручну 24/7.

Тестування через бектест

Кожна стратегія проходить бектест Veles, що дає змогу побачити її поведінку в попередніх ринкових циклах. Це означає, що до запуску можна перевірити ефективність і рівень ризику на реальних даних — відмінна перевага перед випадковими схемами з інтернету. Використання бектестів криптовалют допомагає уникнути «сліпих зон» і переоцінки очікувань.

####Підтримка й адаптація до ринку

На відміну від загальнодоступних «основних стратегій», авторські рішення від Veles своєчасно оновлюються. Розробники можуть вносити зміни в алгоритми, коли змінюються ринкові умови. Плюс завжди можна звернутися по допомогу до підтримки Veles — через онлайн-чат, особистий дзвінок, форму зворотного зв’язку або Telegram.

Адаптивність до різних стилів трейдингу

У каталозі Veles можна знайти як стратегії скальпінгу криптовалют, так і середньострокові моделі. Наприклад, «Hillary» ідеально підходить для спокійної, трендової торгівлі, а «Newton» — для агресивних шортів. Різноплановість стратегій дає трейдерам змогу гнучко підлаштовуватися під свою манеру торгівлі та ринкову фазу. Навіть у контексті стратегій крипти 2025 року, коли поведінка ринку може змінюватися, такі моделі залишаються актуальними.

Надійність і перевірений підхід

Замість сумнівних порад з відкритих джерел авторські стратегії пропонують структурований, прозорий і професійно протестований підхід до торгівлі.

Як знайти авторські стратегії на платформі Veles

Щоб знайти авторські стратегії від Veles, достатньо перейти до офіційного блогу Veles у розділ «Стратегії». Тут зібрані всі авторські розробки, кожна з яких підходить під конкретні ринкові умови й може бути запущена через торгового бота.

Кожна стратегія торгівлі криптовалютою забезпечена детальним описом: на яких таймфреймах вона працює, для яких активів призначена, як налаштовано вхід і вихід з угоди, а також які ризики слід враховувати. Усередині статей публікуються результати бектестів із графіками та оцінкою прибутковості, що дозволяє заздалегідь зрозуміти, як стратегія поводилася б у минулому й як може поводитися надалі.

Veles пропонує не просто шаблони, а готові стратегії, які ви можете одразу застосувати. Незалежно від того, цікавить вас короткострокова стратегія скальпінгу криптовалют чи ви шукаєте стійку стратегію для довгострокового автоматичного виконання — усе це доступно прямо в інтерфейсі.

Якщо ви не впевнені, яку стратегію вибрати, або хочете отримати допомогу під час запуску через підключення API, ви завжди можете звернутися до нашої служби підтримки. На сайті доступний живий онлайн-чат, де фахівці відповідають на запитання в реальному часі. Також можна написати через форму зворотного зв’язку, якщо потрібна розгорнута допомога. У Telegram-спільноті Veles завжди активні трейдери й представники команди, готові підказати, як працює конкретний алгоритм чи як працює бот Veles.

Робота з техпідтримкою буде корисною для тих, хто щойно починає вивчати стратегії торгівлі криптовалютою для криптоботів. Докладно про всі канали зв’язку з підтримкою розповіли в нашому блозі — «Підтримка Veles Finance».

Як використовувати бектести

Перш ніж запускати будь-яку торгову стратегію, необхідно не просто повірити в її ефективність, а перевірити її. Для цього використовують бектест або тестування на історичних даних. Саме через бектести можна заздалегідь побачити, як обрана стратегія поводилася б у минулому й наскільки вона стійка до різних ринкових фаз.

На платформі Veles процес тестування відбувається у кілька етапів, повністю інтегрованих в інтерфейс. Щоб запустити бектест Veles, достатньо вибрати потрібну авторську стратегію, задати параметри — часовий проміжок, біржу, торгову пару й обсяг угоди. Далі система автоматично розрахує, як стратегія відпрацювала б на реальному ринку. При цьому враховуються комісії, прослизання й інші фактори, що впливають на результат у живій торгівлі.

Використання бектесту дає об’єктивну картину. Ви можете наперед оцінити прибутковість, максимальну просадку, співвідношення ризику до доходності й кількість збиткових угод. Навіть якщо ви використовуєте торгового бота — це не гарантія успіху без попереднього тестування. Правильний бектест допомагає уникнути ситуацій, коли стратегія виявляється неефективною через зміну ринкової фази чи погану адаптацію під конкретну торгову пару.

Тестувати варто будь-яку нову стратегію — чи то класична модель з відкритих джерел, чи просунута авторська стратегія Veles, призначена для алгоритмічної торгівлі. Без бектесту навіть найперспективніша ідея може виявитися збитковою, якщо не адаптована до поточних умов ринку.

Огляд стратегії «Hillary» від Veles

Стратегія Hillary названа на честь першопрохідця Едмунда Гілларі. Вона орієнтована на впевнене рух у висхідному тренді — відмінний вибір для тих, хто шукає стратегію торгівлі криптовалютою з мінімальним втручанням.

Переваги стратегії:

Підходить для автоматичного трейдингу;

Заснована на пробої та утриманні рівнів;

Ефективна на парах BTC/USDT і ETH/USDT;

Враховує напрям ринку й обсяги.

У наступній частині ми розглянемо ще більше авторських стратегій, а також алгоритм їх запуску.

FAQ

1. Яка стратегія найкраще підходить для торгівлі криптовалютою?

Усе залежить від вашої мети. Для довгострокової — «Kurchatov», для скальпінгу — «Hillary», для шортів — «Newton». Усі вони доступні на платформі Veles.

2. Як працює бот Veles?

Бот підключається до біржі через API, використовує обрану стратегію й автоматично здійснює угоди за заданими умовами.

3. Чи можна змінювати параметри стратегії?

Так, ви можете адаптувати входи, стоп-лоси, тейк-профіти й часові інтервали — саме це робить торговий бот таким гнучким.

4. Чи безпечні бектести?

Бектести проводяться в симульованому середовищі, не зачіпаючи реальні кошти. Найефективніший спосіб безпечно перевірити гіпотезу.

5. Де шукати найкращі стратегії торгівлі криптовалютою?

У блозі Veles — один із найповніших і найнадійніших каталогів стратегій із підтримкою, аналітикою й інструкціями.