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    Дата публикации: 20.05.2025
    Время на чтение: 9 минут(ы)
    Дата: 20.05.2025
    Чтение:: 9 минут(ы)
    Просмотры: 539
    Автор: Hampfree

    Стратегия "Хиллари"

    Эдмунд Хиллари не родился на вершине Эвереста. Его путь начался в юности, с первых восхождений в Новой Зеландии. В 20 лет он покорил гору Оливье, а к 30 годам стал одним из лучших альпинистов страны. В 1953 году, вместе с Тенцингом Норгеем, он первым ступил на высочайшую точку планеты. 

    Успех Хиллари — это не случайность, а результат подготовки, упорства и правильного снаряжения. Кислородные баллоны, веревки, кошки — всё это было необходимо для штурма Эвереста. Трейдинг, как и альпинизм, требует таких же "инструментов". 

    Стратегия "Хиллари" сочетает простые, но надежные индикаторы, чтобы вести вас к рыночным вершинам, избегая "лавины" убытков.  

    Снаряжение первопроходца

    Хиллари брал с собой только самое необходимое: ботинки с резиновой подошвой, спальный мешок, кислород. В трейдинге "снаряжение" — это индикаторы, отсекающие рыночный шум и указывающие на приемлемые точки входа.

    1. RSI + Полосы Боллинджера (таймфрейм M30)

    • RSI < 30 — сигнал перепроданности, словно первый шаг Хиллари на склоне Эвереста, предвещающий восхождение.  

    • Полосы Боллинджера — определяют зоны перекупленности и перепроданности, учитывая волатильность, как "погоду" на графике.

    Таймфрейм M30 выбран не случайно: он сглаживает рыночный шум, давая более точные сигналы, чем младшие интервалы.  

    2. ROC (Rate of Change, таймфрейм M5)

    Индикатор скорости изменения цены — это "ветромер" стратегии. Он фиксирует ускорение падения цены, когда график не просто в зоне перепроданности, а стремительно "проваливается". Значение ROC < -1.5 сигнализирует: пора готовиться к развороту.  

    3. Уровни RSI на M5 — "альпинистские кошки"

    Кошки помогали Хиллари цепляться за ледяные склоны. В трейдинге пересечение RSI уровня 30 снизу вверх подтверждает смену тренда. Этот сигнал использовали легенды рынка:  

    • Ларри Вильямс, создавший индикатор %R и стратегии на основе RSI.  

    • Джордж Сорос, мастер осцилляторов для входа в сделки.  

    • Линда Рашке, чьи тактики RSI актуальны и сегодня.

    Тактика восхождения

    Хиллари не бросался на Эверест сломя голову — каждый шаг был просчитан. В стратегии "Хиллари" управление позициями строится на принципах мульти-тейков, где первый тейк — точка безубыточности. Сетка ордеров заимствована из спотовой стратегии ELDER, но с небольшими изменениями в расстояниях между ордерами.  

    Почему это эффективно?  

    • Усреднение снижает риски при движении против тренда.  

    • Фиксация прибыли на ключевых уровнях защищает от рыночных откатов.

    Испытываем стратегию на рынке

    Чтобы доказать надёжность "Хиллари", мы протестировали её на активах с текущей витрины готовых ботов, как в стратегии "Галилей". Вот подборка из восьми криптовалют — от волатильных новичков до "голубых фишек": 

    • Aptos (APT): молодой блокчейн с резкими ценовыми "скачками".  

    • XRP (XRP): токен Ripple, чуткий к новостям о судебных тяжбах.  

    • Cardano (ADA): платформа для терпеливых с плавными трендами.  

    • Chainlink (LINK): оракул, реагирующий на партнёрства.  

    • Sui (SUI): блокчейн 2023 года, полный "ценовых бурь".  

    • Ethereum (ETH): основа DeFi с умеренной волатильностью.  

    • BNB (BNB): токен Binance, надёжный, но чувствительный к биржевым новостям.  

    • Bitcoin (BTC): лидер, задающий ритм всему рынку.

    Из-за ограничений бирж на минимальный объём ордеров (подробности в Wiki), для работы мульти-тейков может потребоваться увеличение депозита. Альтернатива — использование кредитного плеча или увеличение депозита на бота, но не забывайте о риск-менеджменте (инструкция).

    Настройки и результаты бектестов за год:  

    BYBIT APT $10 HILLARY: ~10% годовых.  

    BYBIT ADA $100 HILLARY: ~78% годовых.  

    BYBIT LINK $100 HILLARY: ~25% годовых.  

    BYBIT XRP $300 HILLARY: ~60% годовых.  

    BYBIT SUI $600 HILLARY: ~60% годовых.

    Для менее волативных активов, таких как ETH, BNB или BTC, выход из сделки лучше работает с Chande Momentum Oscillator (таймфрейм M5). Индикатор описан в статье о стратегии "Grid Warlord". Примеры:

    BYBIT ETH 600$ HILLARY 1.2: ~30% годовых.  

    BYBIT BNB 600$ HILLARY 1.2: ~27% годовых, одинаково эффективно с мульти-тейками и Чанде.  

    BYBIT BTC 1100$ HILLARY 1.2: ~23% годовых.

    Обратите внимание на максимальный плавающий убыток (МПУ) в тестах. Для расчёта рисков и прибыли с кредитным плечом используйте руководство.  

    Ваш личный Эверест

    Стратегия "Хиллари" — это не просто индикаторы, а философия дисциплины и продуманных шагов. Как Эдмунд Хиллари покорял Эверест, так и вы можете достичь рыночных высот с чёткими правилами и надёжным "снаряжением".  

    Ключевые принципы:

    • Простота: только проверенные индикаторы.

    • Точность: RSI, Bollinger Bands, ROC для входа.

    • Контроль: мульти-тейки и сетка ордеров.

    В цикле "Эпоха первооткрывателей" мы продолжаем штурмовать новые вершины трейдинга. Кто знает — возможно, ваш личный "Эверест" уже ждёт за следующим поворотом графика?

    Готовы к восхождению? Настройте бота и начните свой путь к вершинам!

    Следите за новыми статьями цикла — впереди ещё больше стратегий, вдохновленных великими личностями!

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