Как использовать авторские стратегии Veles

Наличие стратегий торговли криптовалютой является основой успешного трейдинга как при ручной торговле, так и при автоматической — с помощью крипто-ботов. На платформе Veles представлены не только классические подходы, но и уникальные авторские стратегии, созданные экспертами. Разберемся, как ими грамотно пользоваться и где их найти.

Что такое авторские стратегии

Авторские стратегии — это уникальные торговые алгоритмы, разработанные специалистами Veles на основе анализа рынка, исторических данных и принципов алгоритмической торговли. Данные торговые решения используются для автоматического трейдинга, полностью совместимого с ботами Veles. Каждая стратегия включает логические правила входа и выхода из сделок, а также параметры подключения API к биржам. Регистрируйтесь на платформе и получайте бонус в 5$ для знакомства со всеми авторскими стратегиями Veles.

Преимущества авторских стратегий

Преимуществ авторских стратегий множество, однако давайте выделим основные из них:

Глубокая аналитика

Полная автоматизация

Тестирование через бэктесты

Гибкость стратегий

Многообразие торговых стилей

Профессиональный подход

Уникальная логика на основе анализа поведения цены

В отличие от базовых шаблонов, авторские стратегии трейдинга криптовалют создаются на основе глубокой аналитики. Разработчики изучают динамику рынка, особенности ликвидности и поведения крупных игроков, формируя торговую систему, отражающую реальные условия, а не теоретические допущения.

Готовность к автоматизации через торговых ботов

Каждая стратегия Veles совместима с настройками торгового бота, что делает ее удобной для полного автоматического исполнения. Благодаря подключению API, бот берет на себя весь процесс торговли — от открытия сделки до выхода, без вмешательства трейдера. Бесспорное преимущество для тех, кто ищет стратегии торговли криптовалютой для начинающих, не готовых контролировать процесс вручную 24/7.

Тестирование через бэктест

Каждая стратегия проходит бэктест Veles, что позволяет увидеть ее поведение в прошлых рыночных циклах. Это значит, что до запуска можно проверить эффективность и уровень риска на реальных данных — отличительное преимущество перед случайными схемами из интернета. Использование бэктестов криптовалют помогает избежать слепых зон и переоценки ожиданий.

Поддержка и адаптация под рынок

В отличие от общедоступных “основных стратегий”, авторские решения от Veles своевременно обновляются. Разработчики могут вносить изменения в алгоритмы при изменении условий на рынке. Плюс всегда можно обратиться за помощью в поддержку Veles будь то через онлайн-чат, личный звонок, форму обратной связи или Telegram.

Адаптивность под разные стили трейдинга

В каталоге Veles можно найти как стратегии скальпинга криптовалют, так и среднесрочные модели. Например, «Hillary» идеально подходит для спокойной, трендовой торговли, а «Newton» — для агрессивных шортов. Разноплановость стратегий позволяет трейдерам гибко подстраиваться под свою манеру торговли и рыночную фазу. Даже в контексте стратегий крипты 2025, когда поведение рынка может меняться, такие модели остаются актуальными.

Надежность и проверенный подход

Вместо сомнительных советов из открытых источников, авторские стратегии предоставляют структурированный, прозрачный и профессионально протестированный подход к торговле.

Как найти авторские стратегии на платформе Veles

Чтобы найти авторские стратегии от Veles, достаточно перейти в официальный блог Veles в раздел «Стратегии». Здесь собраны все авторские разработки, каждая из которых подходит под конкретные рыночные условия и может быть запущена через торговый бот.

Каждая стратегия торговли криптовалютой снабжена подробным описанием: на каких таймфреймах она работает, для каких активов предназначена, как устроен вход и выход из сделки, а также какие риски стоит учитывать. Внутри статей публикуются результаты бэктестов, с графиками и оценкой прибыльности. Что позволяет заранее понять, как себя вела бы стратегия в прошлом и как она может вести себя в будущем.

Veles предлагает не просто шаблоны, а готовые стратегии, которые вы можете сразу применить. Независимо от того, интересует ли вас краткосрочная стратегия скальпинга криптовалют или вы ищете устойчивую стратегию для долгосрочного автоматического исполнения — все это доступно прямо в интерфейсе.

Если вы не уверены, какую стратегию выбрать или хотите получить помощь в запуске через подключение API, то вы всегда можете обратиться к нашей службе поддержки. На сайте доступен живой онлайн-чат, где специалисты отвечают на вопросы в реальном времени. Также можно написать через форму обратной связи, если вам нужна развернутая помощь. В Telegram-сообществе Veles всегда активны трейдеры и представители команды, готовые подсказать, как работает конкретный алгоритм или как работает бот Veles.

Работа с тех. поддержкой будет полезна для тех, кто только начинает изучать стратегии торговли криптовалютой для крипто-ботов.Подробно про все каналы связи с поддержкой рассказали в нашем блоге — Поддержка Veles Finance.

Как использовать бэктесты

Перед тем как запускать любую торговую стратегию, необходимо не просто поверить в ее эффективность, а нужно ее проверить. Для этого используется бэктест или тестирование на исторических данных. Именно через бэктесты можно заранее увидеть, как вела бы себя выбранная стратегия в прошлом и насколько она устойчива к различным рыночным фазам.

На платформе Veles процесс тестирования происходит в несколько этапов, полностью встроенных в интерфейс платформы. Чтобы запустить бэктест Veles, достаточно выбрать нужную авторскую стратегию, задать параметры — временной промежуток, биржу, торговую пару и объем сделки. Далее система автоматически рассчитает, как стратегия отработала бы на реальном рынке. При этом учитываются комиссии, проскальзывания и другие факторы, которые влияют на результат в живой торговле.

Использование бэктеста дает объективную картину. Вы можете заранее оценить прибыльность, максимальную просадку, соотношение риска к доходности и количество убыточных сделок. Даже если вы используете торговый бот — это не гарантия успеха без предварительного тестирования. Правильный бэктест помогает избежать ситуаций, когда стратегия оказывается неэффективной из-за изменения рыночной фазы или плохой адаптации под конкретную торговую пару.

Тестировать стоит любую новую стратегию будь то классическая модель, взятая из открытых источников, или продвинутая авторская стратегия Veles, предназначенная для алгоритмической торговли. Без бэктеста даже самая перспективная идея может оказаться убыточной, если не адаптирована к текущим условиям рынка.

Обзор стратегии “Hillary” от Veles

Стратегия Hillary названа в честь первопроходца Эдмунда Хиллари. Она ориентирована на уверенное движение в растущем тренде — отличный выбор для тех, кто ищет стратегию торговли криптовалютой с минимальными вмешательствами.

Преимущества стратегии:

Подходит для автоматического трейдинга;

Основана на пробое и удержании уровней;

Эффективна на парах BTC/USDT и ETH/USDT;

Учитывает направление рынка и объемы.

В следующей части мы рассмотрим еще больше авторских стратегий, а также алгоритм их запуска.

FAQ

1. Какая стратегия лучше всего подходит для криптовалютной торговли?

Всё зависит от вашей цели. Для долгосрочной — “Kurchatov”, для скальпинга — “Hillary”, для шортов — “Newton”. Всех их можно найти на платформе Veles.

2. Как работает бот Veles?

Бот подключается к бирже через API, использует выбранную стратегию и автоматически совершает сделки по заданным условиям.

3. Можно ли менять параметры стратегии?

Да, вы можете адаптировать входы, стоп-лоссы, тейк-профиты и временные интервалы — это и делает торговый бот с настройками таким гибким.

4. Безопасны ли бэктесты?

Бэктесты проводятся в симулированной среде, не затрагивая реальные средства. Наиболее эффективный способ безопасно проверить гипотезу.

5. Где искать лучшие стратегии криптовалютной торговли?

В блоге Veles — один из самых полных и надежных каталогов стратегий с поддержкой, аналитикой и инструкциями.