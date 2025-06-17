ТОП стратегій для криптотрейдингу

Крипторинок є одним із найбільш волатильних та непередбачуваних. Щоб тут заробляти, недостатньо просто купити монету та чекати. Потрібно чітко розуміти, як діяти у різних ринкових ситуаціях. Саме для цього існують стратегії криптотрейдингу. У цій статті ми розглянемо як класичні підходи, так і сучасніші авторські методики, включаючи автоматизовані рішення, такі як торгові боти Veles.

Стратегії для новачків

Початківці трейдери часто губляться у різноманітті інструментів та сигналів. Тому важливо розпочати з простих та зрозумілих торгових стратегій криптотрейдингу, які допоможуть навчитися працювати з ризиками, будувати прогнози та не діяти емоційно. Початківцям краще уникати занадто частої торгівлі та використовувати стратегії, де не потрібно постійно стежити за графіком. Це дозволить зосередитися на навчанні, вивченні аналізу та психології ринку.

Ось найбільш підходящі стратегії для початківців:

HODL (або утримання)

Скальпінг

Денний трейдинг

Свінг-трейдинг

Торгівля за рівнями

Авторські стратегії від Veles

Стратегія HODL

Одна з найстаріших та перевірених тактик – стратегія HODL (довгострокове зберігання активів). Суть HODL полягає у довгостроковому утриманні криптовалюти незалежно від короткострокових ринкових коливань. Такий підхід особливо актуальний для тих, хто вірить у майбутнє блокчейну і вважає за краще не займатися активною спекуляцією.

На відміну від скальпінгу, денного трейдингу чи інших агресивних методів, стратегія HODL не потребує постійного аналізу графіків, сигналів та новин. Це робить її ідеальною для інвесторів, які не хочуть чи не можуть витрачати багато часу на моніторинг ринку. Все, що потрібно - вибрати фундаментально сильні активи, такі як біткоїн, ефір, TON та інші, купити їх та тримати до настання потрібного цінового рівня. Такий підхід виправдовує себе за умов загального зростання ринку, особливо після халвінгів, запуску ETF чи фаз масового прийняття криптовалют. Ця стратегія часто використовується як основа портфеля навіть у професіоналів. Наприклад, трейдер може виділити 60–70% коштів під HODL, а решту капіталу використовувати в активній торгівлі за рівнями або за індикаторами. Таким чином досягається баланс між ризиком та стабільністю.

З технічної точки зору, HODL - це торгова стратегія криптотрейдингу, в якій немає моменту фіксації збитків. Це може бути як плюсом (ви не виходите в мінус на просіданнях), так і мінусом (якщо актив знеціниться). Тому важливо правильно вибирати активи. Багато хто включає HODL в кращі стратегії tradingview для криптовалют, щоб візуалізувати довгострокові цілі, зони накопичення та рівні фіксації прибутку.

У період автоматизації навіть стратегія HODL може бути доповнена технологіями. Наприклад, торговий бот Veles може автоматично усереднювати входи, фіксувати прибуток при досягненні цільових рівнів або реагувати на критичні новини, знижуючи ризики. Таким чином, навіть пасивний підхід стає гнучкішим.

Стратегія Скальпінг

Скальпінг - це стратегія для тих, хто хоче заробляти на найменших рухах ціни. Трейдер відкриває та закриває позиції протягом декількох хвилин, іноді навіть секунд. Це високочастотна торгівля, яка потребує досвіду та дисципліни. Стратегії криптотрейдингу, засновані на скальпінгу, часто використовують торгові боти Bybit та інші автоматизовані інструменти, адже на більшість ринкових рухів людина просто не здатна швидко реагувати вручну.

Ознайомтеся докладніше з усіма ризиками та тонкощами реалізації цієї стратегії у нашому блозі – Скальпінг у криптовалюті.

Денний трейдинг

Денний трейдинг — це активна форма торгівлі, за якої трейдер відкриває та закриває позиції протягом одного торгового дня, не залишаючи їх на ніч. Така стратегія особливо популярна на криптовалютному ринку завдяки його високій волатильності та цілодобовій активності. На відміну від HODL або свінг-торгівлі, денний трейдинг потребує постійної уваги, швидкої реакції та вміння аналізувати графіки у реальному часі.

В основі денного трейдингу лежить отримання прибутку з короткострокових ринкових коливань. Трейдери відкривають угоди на основі технічного аналізу, сигналів індикаторів та ринкових новин. Як правило, додатково використовують інструменти такі як RSI, MACD, середні ковзні, обсяги і свічкові патерни. Особливо ефективні вони при торгівлі на ліквідних монетах - біткоїні, ефірі, Solana та інших топ-активах.

Стратегії криптотрейдингу для денної торгівлі будуються довкола ідей імпульсного руху. Трейдери шукають сильні рівні підтримки та опору, пробиття яких може спровокувати потужний рух. Також популярні стратегії на основі відкатів та хибних пробоїв. Все це і робить денний трейдинг динамічнішим, але й більш ризикованим, ніж довгострокове інвестування.

Ринок криптовалют відкритий 24/7, тому трейдер сам визначає робочий годинник. Багато хто вибирає час високої активності — перетину європейської та американської сесій. У цей час максимальна ліквідність і з’являється більше можливостей для заробітку. Однак постійне спостереження за ринком може призвести до перевтоми, емоційних помилок і, як наслідок, збитків. Тому торгові стратегії криптотрейдингу обов’язково включають управління ризиками: точний стоп-лосс, обмеження збитків на день, дотримання розмірів позиції та зрештою застосування автоматизації торгівлі.

Свінг-трейдинг

Свінг-трейдинг - це середньострокова стратегія криптотрейдингу, орієнтована на отримання прибутку з коливань ціни всередині стійкого тренду. На відміну від денного трейдингу, де угоди закриваються протягом одного дня, свінг-трейдери утримують позиції від кількох днів до кількох тижнів залежно від ринкової ситуації. Такий підхід вимагає менше часу на моніторинг графіків, але дозволяє фіксувати значну частину руху ціни.

Основна ідея свінг-трейдингу полягає в тому, щоб “зловити хвилю” - тобто відкрити угоду на початку локального руху (свінгу) і вийти на його вершині чи дні. Це дозволяє заробляти як на зростанні, так і на падінні ринку, особливо якщо використовувати маржинальну торгівлю чи деривативи. Свінг-трейдинг особливо ефективний на криптовалютах, де нерідко відбуваються різкі імпульси, за якими йдуть відкати. Умілий свінг-трейдер використовує такі рухи на свою користь, аналізуючи обсяги, свічкові моделі та динаміку ціни. Стратегії можуть включати комбінації індикаторів, таких як RSI, MACD, Bollinger Bands та середні ковзаючі — все, що допомагає визначити перекупленість або перепроданість ринку.

На відміну від HODL, де позиція може триматися роками, і від скальпінгу, що потребує швидкої реакції, свінг-трейдинг знаходиться у золотій середині. Він дозволяє гнучко керувати капіталом, використовувати торгових ботів для автоматичного входу та виходу з угод, і при цьому не потребує постійної присутності за комп’ютером.

Окремою перевагою свінг-трейдингу є те, що дозволяє зберегти емоційний баланс. Трейдер не реагує на кожну свічку чи короткий рух, як за внутрішньоденної торгівлі. Натомість він діє за заздалегідь спланованим сценарієм, аналізуючи ринок один-два рази на день. Це знижує ймовірність імпульсних рішень та підвищує автоматизації торгівлі.

Торгівля за рівнями

Одна з найнадійніших і найлогічніших методик — торгівля за рівнями. Тут трейдер визначає сильні зони підтримки та опору, від яких ціна відштовхується. Це є основою технічного аналізу. Такий підхід використовують у багатьох стратегіях криптотрейдинга, зокрема автоматизованих. Рівні добре працюють у поєднанні з патернами (наприклад, “подвійна вершина”, “прапор”, “трикутник”) та підтверджуються обсягами. Можна сміливо сказати, що це стратегія є частиною безлічі стратегій перелічених раніше.

Індикаторні стратегії у криптовалюті

Одними з найпопулярніших та найефективніших підходів у сучасному криптотрейдингу є використання індикаторних стратегій. В умовах високої активності та безперервної роботи ринку саме індикатори допомагають трейдерам приймати виважені рішення, мінімізувати ризики та знаходити оптимальні точки входу та виходу із угод.

Суть індикаторних стратегій полягає в тому, що трейдер застосовує технічні індикатори — алгоритми, які аналізують історичні дані про ціну та обсяги, формуючи сигнали на купівлю чи продаж. Серед найбільш популярних: RSI (індекс відносної сили), MACD, середні ковзні (MA, EMA), Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, об’ємні індикатори (OBV) та інші. Кожен з них має свої особливості та використовується залежно від ринкової ситуації та стилю торгівлі.

Індикаторні стратегії криптотрейдингу поділяються на трендові, контртрендові та флетові. Трендові працюють за умов стійкого руху — вгору чи вниз, тоді як контртрендові націлені на лов розворотів, а флетові — на торгівлю у вузькому діапазоні. Правильний вибір стратегії під поточний ринок — лише половина успіху. Помилкою багатьох новачків є сліпе дотримання сигналів індикаторів без урахування ринкового контексту. Саме тому важливо не просто використовувати індикатори, а розуміти їхню логіку і хоч трохи самому розбиратися в аналізі ринку. Також важливо враховувати, що індикатори - це інструменти, що запізнюються. Вони засновані на подіях, що вже відбулися, і тому завжди існує ризик помилкового сигналу. Для мінімізації цього ризику в індикаторних стратегіях у криптовалюті часто використовують фільтрацію: наприклад, вхід до угоди лише після підтвердження сигналу об’ємом, або при збігу двох і більше індикаторів.

Авторські стратегії Veles

У світі, де стратегії криптотрейдингу найчастіше повторюють одна одну і будуються за загальними шаблонами, платформі Veles вдалося виділитися за рахунок унікального підходу. Натхнена духом досліджень та новаторства, команда Veles запустила серію авторських торгових стратегій, об’єднавши їх у концептуальний цикл під назвою «Епоха першовідкривачів». Кожна стратегія одержала ім’я історичної особистості, чиї ідеї змінили хід історії — і кожна з них спрямована на вирішення конкретних завдань трейдера в умовах крипторинку.

Перша з них – Курчатов 3.1, названа на честь батька радянського атомного проекту. Ця стратегія — немов керована енергія: вона розроблена для точної та розміреної торгівлі в умовах середньострокового тренду. Вона працює особливо ефективно на парах із стійкою волатильністю, включаючи стейблкоїни та великі альткоїни. Для трейдера це як управляти реактором: строго за планом, з повним контролем ризику та високою ймовірністю прибутку.

Друга стратегія – Hillary, на честь підкорювача Евересту. Дане рішення ідеально підходить тим, хто віддає перевагу стратегії з орієнтиром на прорив і впевнений рух вгору. Hillary працює на висхідному тренді і шукає точки входу в момент «сходження» активу. Використання Hillary особливо доречне в бичачому ринку, де важливо вчасно увійти в актив, що росте, і вийти у його вершини.

Третя стратегія — Newton, розроблена для коротких позицій і названа на честь Ісаака Ньютона, адже падіння криптовалюту, як і яблук, підкоряються законам сили. Newton – це стратегія, налаштована на фіксацію відкатів, розворотів та «ведмежих» моментів. Тому є ідеальним інструментом в умовах затяжних корекцій чи обвалу, де звичайні трейдери втрачають, а професіонали з Newton заробляють.

Особливістю всіх трьох стратегій є автоматизація через торговий бот Veles. Користувачеві не потрібно вручну стежити за кожним сигналом: Veles виконує чіткі дії на основі алгоритму, виставляє ордери, керує позицією та закриває угоду, коли виконані умови. Це перетворює торгові стратегії на систему, вільну від емоцій та випадковостей.

Ми розібрали багато стратегій, починаючи від найпростіших і закінчуючи професійними автоматизованими рішеннями. Впевнені, що кожен підбере для себе найбільш оптимальну торгову стратегію, ґрунтуючись на своїх можливостях та перевагах. Однак пам’ятайте, що яку б ви стратегію не обрали, відповідальність за результат завжди лежатиме на вас. Тому пробуйте, експериментуйте, адаптуйтеся й головне – не нехтуйте ризиками.

FAQ

1. Яка найбезпечніша стратегія у криптотрейдингу?

Найменш ризикованою вважається стратегія HODL, особливо при інвестуванні у великі активи, такі як BTC та ETH.

2. Чи можна заробити з допомогою торгового робота?

Так, особливо якщо використовувати перевірені рішення на кшталт торгового бота Veles, проте важливо правильно налаштовувати їх під поточний ринок.

3. Як вибрати найкращу стратегію?

Почніть з простого: HODL, рівні та індикатори. Потім спробуйте свінг-трейдинг, скальпінг та автоматизацію через боти.

4. Де знайти готові стратегії?

На TradingView можна знайти тисячі шаблонів. Найкращі – це ті, що пройшли тестування та адаптовані під крипту.

5. Чи актуальні рівні та патерни у 2025 році?

Так. Класика теханалізу як і раніше працює, особливо у поєднанні з обсягами та поведінкою великих гравців.