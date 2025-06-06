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    • Стратегия Kurchatov 3.1
    Дата публикации: 06.06.2025
    Время на чтение: 8 минут(ы)
    Дата: 06.06.2025
    Чтение:: 8 минут(ы)
    Просмотры: 558
    Автор: Hampfree

    Стратегия Kurchatov 3.1

    В цикле «Эпоха первооткрывателей» мы продолжаем раскрывать потенциал алгоритмической торговли через образы великих умов. Сегодня герой нашей статьи — Игорь Васильевич Курчатов, советский физик, укротивший атомную энергию. Стратегия Kurchatov 3.1 — это алгоритмический «реактор», который превращает рыночную волатильность в стабильную прибыль. Вдохновлённая научной точностью Курчатова, она использует проверенные индикаторы и чёткие правила, чтобы работать на большинстве активов. Давайте разберём, как эта стратегия запускает цепную реакцию успеха.

    Управление рыночной энергией

    Игорь Курчатов видел в атоме не хаос, а источник созидания. Так и Kurchatov 3.1 ищет возможности в рыночных колебаниях, используя универсальные настройки, подходящие для большинства криптоактивов. Эта стратегия — для тех, кто хочет укротить рынок с научной точностью. Зарегистрируйтесь на VELES и получите бонус, чтобы запустить Kurchatov 3.1 и протестировать её мощь на своём портфеле.

    Реактор стратегии

    Kurchatov 3.1 — это алгоритм для торговли в лонг, и его универсальность позволяет применять настройки к большинству активов благодаря чётким правилам и надёжным индикаторам. Используем чуть более старшие таймфреймы, чтобы отфильтровать рыночный шум и повысить точность сигналов.

    Запуск реакции

    • Канал Кельтнера (1 час): Определяет границы волатильности, выявляя точки разворота цены.

    • ROC (1 час < -5, 30 минут < -2.5): Сигнализирует о сильных нисходящих импульсах, предвещающих отскок.

    • ADX (30 минут > 30): Подтверждает мощь тренда для входа в динамичные движения.

    • Уровни MFI (15 минут): Пересечение уровня снизу вверх — триггер, указывающий на начало откупа актива.

    Гибкое усреднение

    Kurchatov 3.1 использует простую, но эффективную сетку усреднения из пяти ордеров:

    Эта сетка интуитивно понятна и легко настраивается под ваш риск-менеджмент и мани-менеджмент, позволяя адаптировать объёмы и отступы под ваши цели.

    Контроль реакции

    Выход из сделки — как укрощение атомной реакции. Позиция закрывается, когда:

    1. ATR% (5 минут < 0.75): Волатильность падает, сигнализируя об успокоении рынка.

    2. CMO (1 минута): Пересечение уровня сверху вниз подтверждает затухание импульса.

    3. P&L от 0.3% в USDT: Быстрый выход, если реакция пошла не по плану, минимизирует убытки.

    4. Стоп-лосс: -3% от последнего ордера, чтобы ограничить риски.

    Испытание реактора

    Результаты:

    BYBIT HBAR 10$ KURCHATOV 3.1

    BYBIT JASMY 50$ KURCHATOV 3.1

    BYBIT APT 100$ KURCHATOV 3.1

    Сделок может быть немного, но это не проблема. Запускайте Kurchatov 3.1 на разных активах, проведя предварительные бэктесты. Это обеспечит диверсификацию и снизит риски. Экспериментируйте с ROC, ADX и плечом, чтобы адаптировать стратегию под рынок.

    Ещё один билет в эпоху первооткрывателей

    Kurchatov 3.1 — это ещё один шаг в эпоху первооткрывателей, где научный подход и чёткие правила открывают путь к прибыли. Как Курчатов управлял атомной энергией, так и эта стратегия укрощает рынок, предлагая трейдерам ещё один универсальный инструмент. 

    Зарегистрируйтесь на VELES, получите бонус и начните свой путь к контролируемой цепной реакции прибыли!

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