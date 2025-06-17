ТОП лучших стратегий для криптотрейдинга

Крипторынок является одним из самых волатильных и непредсказуемых. Чтобы здесь зарабатывать, недостаточно просто купить монету и ждать. Нужно четко понимать, как действовать в разных рыночных ситуациях. Именно для этого и существуют стратегии криптотрейдинга. В этой статье мы рассмотрим как классические подходы, так и более современные авторские методики, включая автоматизированные решения, такие как торговые боты Veles.

Стратегии для новичков

Начинающие трейдеры часто теряются в многообразии инструментов и сигналов. Поэтому важно начать с простых и понятных торговых стратегий криптотрейдинга, которые помогут научиться работать с рисками, строить прогнозы и не действовать эмоционально. Новичкам лучше избегать слишком частой торговли и использовать стратегии, где не нужно постоянно следить за графиком. Это позволит сосредоточиться на обучении, изучении анализа и психологии рынка.

Вот наиболее подходящие стратегии для начинающих:

HODL (или удержание)

Скальпинг

Дневной трейдинг

Свинг-трейдинг

Торговля по уровням

Авторские стратегии от Veles

Стратегия HODL

HODL (долгосрочное хранение активов). Суть HODL заключается в долгосрочном удержании криптовалюты вне зависимости от краткосрочных рыночных колебаний. Такой подход особенно актуален для тех, кто верит в будущее блокчейна и предпочитает не заниматься активной спекуляцией.

В отличие от скальпинга, дневного трейдинга или других агрессивных методов, стратегия HODL не требует постоянного анализа графиков, сигналов и новостей. Это делает её идеальной для инвесторов, которые не хотят или не могут тратить много времени на мониторинг рынка. Всё, что нужно — выбрать фундаментально сильные активы, такие как биткоин, эфир, TON и другие, купить их и держать до наступления нужного ценового уровня. Такой подход оправдывает себя в условиях общего роста рынка, особенно после халвингов, запуска ETF или фаз массового принятия криптовалют. Данная стратегия часто используется как основа портфеля даже у профессионалов. Например, трейдер может выделить 60–70% средств под HODL, а остальной капитал использовать в активной торговле по уровням или по индикаторам. Таким образом достигается баланс между риском и стабильностью.

С технической точки зрения, HODL — это торговая стратегия криптотрейдинга, в которой отсутствует момент фиксации убытков. Это может быть как плюсом (вы не выходите в минус на просадках), так и минусом (если актив обесценится). Поэтому важно правильно выбирать активы. Многие включают HODL в лучшие стратегии tradingview для криптовалют, чтобы визуализировать долгосрочные цели, зоны накопления и уровни фиксации прибыли.

В эпоху автоматизации даже стратегия HODL может быть дополнена технологиями. Например, торговый бот Veles может автоматически усреднять входы, фиксировать прибыль при достижении целевых уровней или реагировать на критические новости, снижая риски. Таким образом, даже пассивный подход становится более гибким.

Стратегия Скальпинг

Скальпинг — это стратегия для тех, кто хочет зарабатывать на самых малых движениях цены. Трейдер открывает и закрывает позиции в течение нескольких минут, иногда даже секунд. Это высокочастотная торговля, требующая опыта и дисциплины. Стратегии криптотрейдинга, основанные на скальпинге, часто используют торговые боты Bybit и другие автоматизированные инструменты, ведь на большинство рыночных движений человек попросту не способен быстро реагировать вручную.

Ознакомьтесь подробнее со всеми рисками и тонкостями реализации данной стратегии в нашем блоге – Скальпинг в криптовалюте.

Дневной трейдинг

Дневной трейдинг — это активная форма торговли, при которой трейдер открывает и закрывает позиции в течение одного торгового дня, не оставляя их на ночь. Такая стратегия особенно популярна на криптовалютном рынке благодаря его высокой волатильности и круглосуточной активности. В отличие от HODL или свинг-торговли, дневной трейдинг требует постоянного внимания, быстрой реакции и умения анализировать графики в реальном времени.

В основе дневного трейдинга лежит извлечение прибыли из краткосрочных рыночных колебаний. Трейдеры открывают сделки на основе технического анализа, сигналов индикаторов и рыночных новостей. Как правило, дополнительно используют инструменты такие как RSI, MACD, скользящие средние, объемы и свечные паттерны. Особенно эффективны они при торговле на ликвидных монетах — биткоине, эфире, Solana и других топ-активах.

Стратегии криптотрейдинга для дневной торговли строятся вокруг идей импульсного движения. Трейдеры ищут сильные уровни поддержки и сопротивления, пробитие которых может спровоцировать мощное движение. Также популярны стратегии на основе откатов и ложных пробоев. Все это и делает дневной трейдинг более динамичным, но и более рискованным, чем долгосрочное инвестирование.

Рынок криптовалют открыт 24/7, поэтому трейдер сам определяет рабочие часы. Многие выбирают время высокой активности — пересечения европейской и американской сессий. В это время ликвидность максимальна и появляется больше возможностей для заработка. Однако постоянное наблюдение за рынком может привести к переутомлению, эмоциональным ошибкам и, как следствие, убыткам. Поэтому торговые стратегии криптотрейдинга обязательно включают управление рисками: чёткий стоп-лосс, ограничение убытков на день, соблюдение размеров позиции и в конечном счете применение автоматизации торговли.

Свинг-трейдинг

и выйти на его вершине или дне. Это позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении рынка, особенно если использовать маржинальную торговлю или деривативы. Свинг-трейдинг особенно эффективен на криптовалютах, где нередко происходят резкие импульсы, за которыми следуют откаты. Умелый свинг-трейдер использует такие движения в свою пользу, анализируя объемы, свечные модели и динамику цены. Стратегии могут включать комбинации индикаторов, таких как RSI, MACD, Bollinger Bands и скользящие средние — всё, что помогает определить перекупленность или перепроданность рынка.

В отличие от HODL, где позиция может держаться годами, и от скальпинга, требующего быстрой реакции, свинг-трейдинг находится в золотой середине. Он позволяет гибко управлять капиталом, использовать торговых ботов для автоматического входа и выхода из сделок, и при этом не требует постоянного присутствия за компьютером.

Отдельным преимуществом свинг-трейдинга является то, что он позволяет сохранить эмоциональный баланс. Трейдер не реагирует на каждую свечу или короткое движение, как при внутридневной торговле. Вместо этого он действует по заранее спланированному сценарию, анализируя рынок один-два раза в день. Это снижает вероятность импульсивных решений и повышает стабильность торговли.

Торговля по уровням

Одна из самых надежных и логичных методик — торговля по уровням. Здесь трейдер определяет сильные зоны поддержки и сопротивления, от которых цена отталкивается. Это основа технического анализа. Такой подход используется во многих стратегиях криптотрейдинга, в том числе автоматизированных. Уровни хорошо работают в сочетании с паттернами (например, “двойная вершина”, “флаг”, “треугольник”) и подтверждаются объемами. Можно сказать, что данная стратегия является частью множества стратегий перечисленных ранее.

Индикаторные стратегии в криптовалюте

Одними из самых популярных и эффективных подходов в современном криптотрейдинге является использование индикаторных стратегий. В условиях высокой активности и непрерывной работы рынка именно индикаторы помогают трейдерам принимать взвешенные решения, минимизировать риски и находить оптимальные точки входа и выхода из сделок.

Суть индикаторных стратегий заключается в том, что трейдер применяет технические индикаторы — алгоритмы, которые анализируют исторические данные о цене и объемах, формируя сигналы на покупку или продажу. Среди наиболее популярных: RSI (индекс относительной силы), MACD, скользящие средние (MA, EMA), Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, объемные индикаторы (OBV) и другие. Каждый из них имеет свои особенности и используется в зависимости от рыночной ситуации и стиля торговли.

Индикаторные стратегии криптотрейдинга делятся на трендовые, контртрендовые и флетовые. Трендовые работают в условиях устойчивого движения — вверх или вниз, в то время как контртрендовые нацелены на ловлю разворотов, а флетовые — на торговлю в узком диапазоне. Правильный выбор стратегии под текущий рынок — это лишь половина успеха. Ошибкой многих новичков является слепое следование сигналам индикаторов без учета рыночного контекста. Именно поэтому важно не просто использовать индикаторы, а понимать их логику и хоть немного самому разбираться в анализе рынка. Также важно учитывать, что индикаторы — это запаздывающие инструменты. Они основаны на уже случившихся событиях, и потому всегда существует риск ложного сигнала. Для минимизации этого риска в индикаторных стратегиях в криптовалюте часто используют фильтрацию: например, вход в сделку только после подтверждения сигнала объёмом, или при совпадении двух и более индикаторов.

Авторские стратегии Veles

В мире, где стратегии криптотрейдинга зачастую повторяют друг друга и строятся по общим шаблонам, платформе Veles удалось выделиться за счет уникального подхода. Вдохновлённая духом исследований и новаторства, команда Veles запустила серию авторских торговых стратегий, объединив их в концептуальный цикл под названием «Эпоха первооткрывателей». Каждая стратегия получила имя исторической личности, чьи идеи изменили ход истории — и каждая из них направлена на решение конкретных задач трейдера в условиях крипторынка.

Первая из них — Kurchatov 3.1, названная в честь отца советского атомного проекта. Эта стратегия — словно управляемая энергия: она разработана для точной и размеренной торговли в условиях среднесрочного тренда. Она работает особенно эффективно на парах с устойчивой волатильностью, включая стейблкоины и крупные альткоины. Для трейдера это как управлять реактором: строго по плану, с полным контролем риска и высокой вероятностью прибыли.

Вторая стратегия — Hillary, в честь покорителя Эвереста. Данное решение идеально подходит тем, кто предпочитает стратегию с ориентиром на прорыв и уверенное движение вверх. Hillary работает на восходящем тренде и ищет точки входа в момент «восхождения» актива. Использование Hillary особенно уместно в бычьем рынке, где важно вовремя войти в растущий актив и выйти у его вершины.

Третья стратегия — Newton, разработанная для коротких позиций и названа в честь Исаака Ньютона, ведь падения криптовалют, как и яблок, подчиняются законам силы. Newton — это стратегия, настроенная на фиксацию откатов, разворотов и «медвежьих» моментов. Потому является идеальным инструментом в условиях затяжных коррекций или обвала, где обычные трейдеры теряют, а профессионалы с Newton — зарабатывают.

Особенность всех трёх стратегий — автоматизация через торговый бот Veles. Пользователю не нужно вручную следить за каждым сигналом: Veles выполняет чёткие действия на основе алгоритма, выставляет ордера, управляет позицией и закрывает сделку, когда выполнены условия. Это превращает торговые стратегии в систему, свободную от эмоций и случайностей.

Мы разобрали множество стратегий, начиная от самых простых и заканчивая профессиональными автоматизированными решениями. Уверены, что каждый подберет для себя наиболее оптимальную торговую стратегию, основываясь на своих возможностях и предпочтениях. Однако помните, что какую бы вы стратегию не выбрали, ответственность за результат всегда будет лежать на вас. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, адаптируйтесь и главное — не пренебрегайте рисками.

FAQ

1. Какая самая безопасная стратегия в криптотрейдинге?

Наименее рискованной считается стратегия HODL, особенно при инвестировании в крупные активы, такие как BTC и ETH.

2. Можно ли заработать с помощью торгового бота?

Да, особенно если использовать проверенные решения вроде торгового бота Veles, однако важно правильно настраивать их под текущий рынок.

3. Как выбрать лучшую стратегию?

Начните с простого: HODL, уровни и индикаторы. Потом пробуйте свинг-трейдинг, скальпинг и автоматизацию через боты.

4. Где найти готовые стратегии?

На TradingView можно найти тысячи шаблонов. Лучшие — это те, что прошли тестирование и адаптированы под крипту.

5. Актуальны ли уровни и паттерны в 2025 году?

Да. Классика теханализа по-прежнему работает, особенно в сочетании с объемами и поведением крупных игроков.