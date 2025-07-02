Запускаємо торгові стратегії від Veles

У попередній частині ми розглянули, що таке авторські стратегії від Veles і в чому їхні переваги перед іншими методами. У цій частині детально розповімо, як ці авторські стратегії запускаються через торгових ботів.

Як запустити стратегію в роботу

Запуск стратегії через Veles займає лише кілька кроків. Спочатку ви обираєте потрібну стратегію торгівлі криптовалютою з каталогу. Кожна стратегія вже містить оптимальні параметри й пройшла бектест Veles, тобто ви бачите її результати на історичних даних, а не купуєте «кота в мішку».

Після вибору стратегія автоматично зв’язується з вашою біржею через підключення API. Більше не потрібно вручну виставляти ордери, стежити за сигналами чи панікувати під час кожної зміни курсу — торговий бот із вибраною стратегією зробить усе за вас.

Запуск авторських стратегій через платформу Veles чудово підходить тим, хто хоче зануритися в алгоритмічну торгівлю без глибокого занурення в складний код або графіки. Навіть якщо ви новачок і шукаєте стратегії торгівлі криптовалютою для початківців, усе буде зрозуміло.

Огляд стратегії “Edison”

“Edison” (Едісон) — це авторська стратегія торгівлі криптовалютою, розроблена командою Veles для тих, хто хоче поєднати надійність, гнучкість і контроль. Вона названа на честь Томаса Едісона — людини, яка вірила в метод проб і помилок, і саме цей підхід ліг в основу її торгової логіки.

У серці стратегії Edison лежить використання лише сильних рівнів підтримки та опору. Бот входить у угоду, коли ціна підходить до значимого рівня й формується сигнал на розворот. Алгоритм відстежує поведінку ціни, порівнюючи її з історичними патернами й активністю покупців/продавців, тим самим мінімізуючи хибні входи. Така особливість робить її надійним інструментом у межах стратегій трейдингу криптовалют з обмеженим ризиком і високою точністю.

Для новачків стратегія Edison — відмінний старт, адже це одна з найкращих стратегій торгівлі криптовалютою для початківців: вона зрозуміла, адаптивна і не потребує глибокого занурення в технічний аналіз. Водночас досвідчені трейдери знайдуть у ній надійну базу для масштабування торгівлі чи диверсифікації ризиків.

Огляд стратегії “Newton”

“Newton” (Ньютон) — це стратегія, орієнтована на активну торгівлю з елементами шортів. Вона призначена для роботи на зниженні та чудово справляється в нестабільних ринкових умовах. Ця модель показує високі результати під час різких розворотів тренду.

Якщо ви шукаєте агресивну й динамічну стратегію торгівлі криптовалютою, яка швидко реагує на сигнали, Newton вам підійде. Також ця стратегія буде цікава тим, хто опановує трейдинг у високій волатильності.

Після запуску стратегія використовує вбудований алгоритм, що не потребує постійного контролю, а численні результати бектестів і реальної торгівлі доводять її ефективність у несприятливих фазах ринку.

А якщо зрозуміліше не стало?

Навіть якщо ви лише почали цікавитися тим, як працює бот Veles, або вперше стикаєтеся з поняттям алгоритмічна торгівля, не варто хвилюватися.

Команда підтримки Veles завжди готова допомогти. Ви можете звернутися в онлайн-чат прямо на платформі, поставити запитання через форму зворотного зв’язку чи приєднатися до Telegram-спільноти. Як ми вже згадували у попередній частині, у всіх цих каналах можна обговорити, які є стратегії в крипті, уточнити, що краще вибрати саме під ваші уподобання, отримати допомогу з підключенням до біржі та багато інших питань.

Veles не просто надає інструменти — він супроводжує кожного користувача, допомагаючи розібратися в усіх аспектах від А до Я.

FAQ

1. Які є стратегії в крипті?

Серед найпопулярніших — трендові, контртрендові, скальпінгові та арбітражні. На Veles вони представлені у вигляді готових рішень з автоматизацією.

2. Яка стратегія найкраще підходить для торгівлі криптовалютою?

Якщо ви новачок — почніть з “Hillary”, для більш досвідчених трейдерів підійде “Newton” або кастомні рішення. Усе залежить від вашого стилю та припустимого рівня ризику.

3. Як працює бот Veles?

Бот підключається до біржі через API, використовує вибрану стратегію й автоматично керує угодами: відкриває, закриває, ставить стоп-лоси та тейк-профіти.

4. Навіщо робити бектест перед запуском?

Бектест Veles показує, як стратегія працювала б на реальному ринку в минулому — це допомагає уникнути помилок і переоцінки потенціалу.

5. Чи можна змінювати параметри стратегії?

Так, кожна стратегія торгівлі криптовалютою на платформі налаштовується. Ви можете змінити розмір позиції, таймфрейм, актив, рівень ризику — і все це зберігається всередині торгового бота з вашими налаштуваннями.