Запускаем авторские стратегии Veles

В предыдущей части мы рассмотрели, что такое авторские стратегии от Veles и в чем их преимущества перед другими методами. В этой же части подробно расскажем, как эти авторские стратегии запускаются через торговых ботов.

Как запустить стратегию в работу

Запуск стратегии через Veles занимает всего несколько шагов. Сначала вы выбираете интересующую стратегию торговли криптовалютой из каталога. Каждая стратегия уже содержит оптимальные параметры и прошла бэктест Veles, а это означает, что вы видите ее результаты на исторических данных, а не покупаете «кота в мешке».

После выбора стратегия автоматически связывается с вашей биржей через подключение API. Больше не нужно вручную выставлять ордера, следить за сигналами или паниковать при каждом изменении курса — торговый бот с выбранной стратегией все сделает за вас.

Запуск авторских стратегий через платформу Veles отлично подходит тем, кто хочет внедриться в алгоритмическую торговлю без погружения в сложный код или графики. Даже если вы новичок и ищете стратегии торговли криптовалютой для начинающих, то для вас также все будет понятно.

Обзор стратегии “Edison”

“Edison” (Эдисон) — это авторская стратегия торговли криптовалютой, разработанная командой Veles для тех, кто хочет сочетать надежность, гибкость и контроль. Она названа в честь Томаса Эдисона — человека, который верил в метод проб и ошибок, и именно этот подход лег в основу ее торговой логики.

В основе стратегии Edison лежит использование только сильных уровней поддержки и сопротивления. Бот входит в сделку, когда цена подходит к значимому уровню и формирует сигнал на разворот. Алгоритм отслеживает поведение цены, сравнивая его с историческими паттернами и активностью покупателей/продавцов, тем самым минимизируя ложные входы. Такая особенность делает ее надежным инструментом в рамках стратегий трейдинга криптовалют с ограниченным риском и высокой точностью.

Для новичков стратегия Edison — это отличный старт. Ведь она одна из лучших стратегий торговли криптовалютой для начинающих, так как она понятна, адаптируема и не требует глубокого погружения в технический анализ. В то же время опытные трейдеры найдут в ней надежную базу для масштабирования торговли или диверсификации рисков.

Обзор стратегии “Newton”

“Newton” (Ньютон) — это стратегия, ориентированная на активную торговлю с элементами шортов. Она предназначена для работы на понижении и отлично справляется в нестабильных рыночных условиях. Данная модель показывает высокие результаты при резких разворотах тренда.

Если вы ищете агрессивную и динамичную стратегию торгов крриптовалютой, которая быстро реагирует на сигналы, то Newton вам подойдет. Также эта стратегия будет интересна тем, кто осваивает стратегии трейдинга криптовалют в условиях высокой волатильности.

После запуска стратегия использует встроенный алгоритм, который не нуждается в постоянном контроле, а многочисленные результаты бэктестов и практической торговли доказывают ее эффективность в неблагоприятных фазах рынка.

А если понятнее не стало?

Даже если вы только начали интересоваться тем, как работает бот Veles, или впервые сталкиваетесь с понятием алгоритмическая торговля, то не стоит переживать.

Команда поддержки Veles всегда готова помочь. Вы можете обратиться в онлайн-чат прямо на платформе, задать вопрос через форму обратной связи или присоединиться к Telegram-сообществу. Как мы уже упоминали в прошлой части — во всех этих каналах связи можно обсудить: какие есть стратегии в крипте, уточнить, что лучше выбрать из стратегий именно под ваши предпочтения, получить помощь в подключении к бирже и множество других вопросов.

Veles не просто предоставляет инструменты — он сопровождает каждого пользователя, помогая разобраться во всех аспектах от и до.

FAQ

1. Какие есть стратегии в крипте?

Среди самых популярных — трендовые, контртрендовые, скальпинговые и арбитражные. На Veles они представлены в виде готовых решений с автоматизацией.

2. Какая стратегия лучше всего подходит для криптовалютной торговли?

Если вы новичок — начните с “Hillary”, для более опытных трейдеров подойдёт “Newton” или кастомные решения. Все зависит от вашего стиля и допустимого уровня риска.

3. Как работает бот Veles?

Бот подключается к бирже через API, использует выбранную стратегию и автоматически управляет сделками: открывает, закрывает, ставит стоп-лоссы и тейки.

4. Зачем делать бэктест перед запуском?

Бэктест Veles показывает, как стратегия работала бы на реальном рынке в прошлом — это помогает избежать ошибок и переоценки потенциала.

5. Можно ли менять параметры стратегии?

Да, каждая стратегия торговли криптовалютой на платформе настраивается. Вы можете изменить размер позиции, таймфрейм, актив, уровень риска, и все это сохраняется внутри торгового бота с настройками.