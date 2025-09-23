Bitcoin — первая криптовалюта, изменившая представление о деньгах и доверии. Его архитектура легла в основу всей криптоиндустрии. Сегодня разберём ключевые принципы сети Bitcoin и покажем, как это помогает трейдерам на платформе Veles выстраивать алгоритмические стратегии.
UTXO-модель и прозрачность операций
Вместо традиционного банковского счёта Bitcoin использует набор отдельных «купюр» — неподелённых выходов транзакций (UTXO). Каждая «купюра» имеет свой размер, например 0.5 BTC или 0.1 BTC. При отправке средств система расходует одну или несколько «купюр» целиком и создаёт новые для получателя и сдачи.
Это обеспечивает стопроцентную верифицируемость операций и абсолютную прозрачность: любой может проследить историю каждой UTXO.
Proof of Work как гарантия безопасности
Сеть Bitcoin защищена через механизм Proof of Work. Майнеры формируют блок из транзакций и ищут число (nonce), которое при хэшировании даёт результат с заданным количеством ведущих нулей. Это занимает в среднем 10 минут и автоматически регулируется для стабильности сети.
Для трейдера важно знать:
Время подтверждения транзакции обычно составляет 10–20 минут
Стабильность позволяет корректно настраивать фильтры входа в стратегиях Veles (см. раздел «Что такое фильтры»)
Подробнее о других алгоритмах консенсуса — в следующих главах Альманаха.
Ограничения сети и торговые фильтры
Bitcoin обрабатывает около семи транзакций в секунду. В периоды высокой активности задержки и комиссии растут, что особенно важно учитывать при алгоритмической торговле.
При настройке торговых ботов Veles можно использовать фильтры — индикаторы для определения оптимальных точек входа. Например:
Полосы Боллинджера помогают избежать входа "на хаях", когда цена Bitcoin находится на экстремальных уровнях
CCI (Commodity Channel Index) показывает зоны перепроданности/перекупленности актива
Комбинация нескольких фильтров снижает риск открытия позиции в неудачный момент
Правильная настройка фильтров особенно важна для активов Bitcoin-сети, где высокие комиссии и медленные подтверждения могут сделать частую торговлю невыгодной.
Стратегия «Bomberman» и выбор блокчейна
Эффективность «Bomberman», например, часто зависит от скорости и стоимости исполнения, что выводит на первый план вопрос выбора блокчейна. По сути, сети выступают как разные «биржевые площадки» со своими правилами: пропускная способность, комиссии и задержки существенно влияют на итоговый результат. При сравнении бэктестов с активами сетей BTC, ETH и SOL видно, как особенности каждой платформы меняют доходность стратегии.
Lightning Network и быстрые расчёты
Lightning Network — второй уровень Bitcoin, где участники открывают платёжные каналы для мгновенных переводов без записи каждой операции в основную сеть. Для трейдеров это значит:
Почти мгновенные депозиты и выводы с бирж, поддерживающих Lightning
Минимальные комиссии при передаче средств между площадками для быстрого ребалансирования
Подробнее о блокчейн-уровнях читайте в нашей статье о слоях блокчейна.
SegWit и Taproot: апгрейды сети
SegWit и Taproot повысили эффективность и приватность:
SegWit вынес подписи за пределы блока, снизив комиссии
Taproot объединил сложные условия транзакций в один ключ, скрыв их детали
Эти обновления помогают трейдерам платить меньше за операции и сохранять конфиденциальность параметров сделок.
Bitcoin в портфеле трейдера
Bitcoin часто называют «цифровым золотом». В стратегиях Veles BTC используют для ребалансировки:
Децильная стратегия: перенос части портфеля в BTC при достижении ключевых уровней
Сигналы корреляции: движение BTC помогает прогнозировать поведение других активов
Подумайте, какой процент вашего портфеля работает на блокчейне Bitcoin — это поможет оценить диверсификацию и управлять рисками.
Заключение
Архитектура Bitcoin сочетает прозрачность UTXO, безопасность Proof of Work и решения второго уровня Lightning Network. Апгрейды SegWit и Taproot повысили производительность и приватность сети. Понимание этих принципов помогает трейдерам на платформе Veles строить более точные и надёжные алгоритмические стратегии.
Bitcoin заложил фундамент криптоиндустрии. В следующих статьях Альманаха мы рассмотрим, как другие блокчейны развивают эти идеи.
📖 Продолжить погружение: