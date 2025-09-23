back
  • Важное
  • Крипта с нуля
  • Акции Veles
  • Торговые боты
  • Все
  • Бэктесты
  • Стратегии
  • Новости криптовалют
  • Статистика Veles
  • Цифровая валюта
    • «Альманах Блокчейна»: Bitcoin — архитектура первопроходца
    Дата публикации: 23.09.2025
    Время на чтение: 7 минут(ы)
    Дата: 23.09.2025
    Чтение:: 7 минут(ы)
    Просмотры: 47
    Автор: Hampfree

    «Альманах Блокчейна»: Bitcoin — архитектура первопроходца

    Bitcoin — первая криптовалюта, изменившая представление о деньгах и доверии. Его архитектура легла в основу всей криптоиндустрии. Сегодня разберём ключевые принципы сети Bitcoin и покажем, как это помогает трейдерам на платформе Veles выстраивать алгоритмические стратегии.

    UTXO-модель и прозрачность операций

    Вместо традиционного банковского счёта Bitcoin использует набор отдельных «купюр» — неподелённых выходов транзакций (UTXO). Каждая «купюра» имеет свой размер, например 0.5 BTC или 0.1 BTC. При отправке средств система расходует одну или несколько «купюр» целиком и создаёт новые для получателя и сдачи.

    Это обеспечивает стопроцентную верифицируемость операций и абсолютную прозрачность: любой может проследить историю каждой UTXO.

    Proof of Work как гарантия безопасности

    Сеть Bitcoin защищена через механизм Proof of Work. Майнеры формируют блок из транзакций и ищут число (nonce), которое при хэшировании даёт результат с заданным количеством ведущих нулей. Это занимает в среднем 10 минут и автоматически регулируется для стабильности сети.

    Для трейдера важно знать:

    • Время подтверждения транзакции обычно составляет 10–20 минут

    • Стабильность позволяет корректно настраивать фильтры входа в стратегиях Veles (см. раздел «Что такое фильтры»)

    Подробнее о других алгоритмах консенсуса — в следующих главах Альманаха.

    Ограничения сети и торговые фильтры

    Bitcoin обрабатывает около семи транзакций в секунду. В периоды высокой активности задержки и комиссии растут, что особенно важно учитывать при алгоритмической торговле.

    При настройке торговых ботов Veles можно использовать фильтры — индикаторы для определения оптимальных точек входа. Например:

    Правильная настройка фильтров особенно важна для активов Bitcoin-сети, где высокие комиссии и медленные подтверждения могут сделать частую торговлю невыгодной.

    Стратегия «Bomberman» и выбор блокчейна

    Эффективность «Bomberman», например, часто зависит от скорости и стоимости исполнения, что выводит на первый план вопрос выбора блокчейна. По сути, сети выступают как разные «биржевые площадки» со своими правилами: пропускная способность, комиссии и задержки существенно влияют на итоговый результат. При сравнении бэктестов с активами сетей BTC, ETH и SOL видно, как особенности каждой платформы меняют доходность стратегии.

    Lightning Network и быстрые расчёты

    Lightning Network — второй уровень Bitcoin, где участники открывают платёжные каналы для мгновенных переводов без записи каждой операции в основную сеть. Для трейдеров это значит:

    • Почти мгновенные депозиты и выводы с бирж, поддерживающих Lightning

    • Минимальные комиссии при передаче средств между площадками для быстрого ребалансирования

    Подробнее о блокчейн-уровнях читайте в нашей статье о слоях блокчейна.

    SegWit и Taproot: апгрейды сети

    SegWit и Taproot повысили эффективность и приватность:

    • SegWit вынес подписи за пределы блока, снизив комиссии

    • Taproot объединил сложные условия транзакций в один ключ, скрыв их детали

    Эти обновления помогают трейдерам платить меньше за операции и сохранять конфиденциальность параметров сделок.

    Bitcoin в портфеле трейдера

    Bitcoin часто называют «цифровым золотом». В стратегиях Veles BTC используют для ребалансировки:

    • Децильная стратегия: перенос части портфеля в BTC при достижении ключевых уровней

    • Сигналы корреляции: движение BTC помогает прогнозировать поведение других активов

    Подумайте, какой процент вашего портфеля работает на блокчейне Bitcoin — это поможет оценить диверсификацию и управлять рисками.

    Заключение

    Архитектура Bitcoin сочетает прозрачность UTXO, безопасность Proof of Work и решения второго уровня Lightning Network. Апгрейды SegWit и Taproot повысили производительность и приватность сети. Понимание этих принципов помогает трейдерам на платформе Veles строить более точные и надёжные алгоритмические стратегии.

    Bitcoin заложил фундамент криптоиндустрии. В следующих статьях Альманаха мы рассмотрим, как другие блокчейны развивают эти идеи.

    📖 Продолжить погружение:

    Полное оглавление «Альманаха Блокчейна»

    Теги
    $5 на баланс Veles

    Торгуйте с помощью технологий

    • Получите $5 на запуск бота Получите $5 на запуск бота
    • Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты
    • Начните с малого и оцените преимущества Начните с малого и оцените преимущества
    Попробовать 🔥