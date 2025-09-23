back
  • Всі
  • Крипта з нуля
  • Свіже
  • Популярне
  • Акція
  • Новини
  • Аналітика
  • Навчання
  • Стратегії
  • Статистика Veles
    • «Альманах Блокчейна»: Bitcoin — архітектура першопрохідця
    Дата публикации: 23.09.2025
    Время на чтение: 7 минут(ы)
    Дата: 23.09.2025
    Читання: 7 минут(ы)
    Просмотры: 8
    Автор: Hampfree

    «Альманах Блокчейна»: Bitcoin — архітектура першопрохідця

    Bitcoin — перша криптовалюта, яка змінила уявлення про гроші та довіру. Її архітектура лягла в основу всієї криптоіндустрії. Сьогодні розберемо ключові принципи мережі Bitcoin і покажемо, як це допомагає трейдерам на платформі Veles вибудовувати алгоритмічні стратегії.

    UTXO-модель і прозорість операцій

    Замість традиційного банківського рахунку Bitcoin використовує набір окремих «купюр» — неподілених виходів транзакцій (UTXO). Кожна «купюра» має свій розмір, наприклад 0,5 BTC або 0,1 BTC. При відправленні коштів система витрачає одну або кілька «купюр» цілком і створює нові для одержувача і здачі.

    Це забезпечує стовідсоткову верифікованість операцій і абсолютну прозорість: будь-хто може простежити історію кожної UTXO.

    Proof of Work як гарантія безпеки

    Мережа Bitcoin захищена через механізм Proof of Work. Майнери формують блок з транзакцій і шукають число (nonce), яке при хешуванні дає результат із заданою кількістю провідних нулів. Це займає в середньому 10 хвилин і автоматично регулюється для стабільності мережі.

    Для трейдера важливо знати:

    • Час підтвердження транзакції зазвичай становить 10-20 хвилин
    • Стабільність дозволяє коректно налаштовувати фільтри входу в стратегіях Veles (див. розділ «Що таке фільтри»)

    Детальніше про інші алгоритми консенсусу — в наступних розділах Альманаху.

    Обмеження мережі та торгові фільтри

    Bitcoin обробляє близько семи транзакцій на секунду. У періоди високої активності затримки та комісії зростають, що особливо важливо враховувати при алгоритмічній торгівлі.

    При налаштуванні торгових ботів Veles можна використовувати фільтри — індикатори для визначення оптимальних точок входу. Наприклад:

    Правильне налаштування фільтрів особливо важливе для активів Bitcoin-мережі, де високі комісії і повільні підтвердження можуть зробити часту торгівлю невигідною.

    Стратегія «Bomberman» і вибір блокчейну

    Ефективність «Bomberman», наприклад, часто залежить від швидкості і вартості виконання, що виводить на перший план питання вибору блокчейну. По суті, мережі виступають як різні «біржові майданчики» зі своїми правилами: пропускна здатність, комісії і затримки істотно впливають на підсумковий результат. При порівнянні бектестів з активами мереж BTC, ETH і SOL видно, як особливості кожної платформи змінюють прибутковість стратегії.

    Lightning Network і швидкі розрахунки

    Lightning Network — другий рівень Bitcoin, де учасники відкривають платіжні канали для миттєвих переказів без запису кожної операції в основну мережу. Для трейдерів це означає:

    • Майже миттєві депозити і виведення з бірж, що підтримують Lightning
    • Мінімальні комісії при передачі коштів між майданчиками для швидкого ребалансування

    Детальніше про блокчейн-рівні читайте в нашій статті про шари блокчейну.

    SegWit і Taproot: апгрейди мережі

    SegWit і Taproot підвищили ефективність і приватність:

    • SegWit виніс підписи за межі блоку, знизивши комісії
    • Taproot об'єднав складні умови транзакцій в один ключ, приховавши їх деталі

    Ці оновлення допомагають трейдерам платити менше за операції і зберігати конфіденційність параметрів угод.

    Bitcoin в портфелі трейдера

    Bitcoin часто називають «цифровим золотом». У стратегіях Veles BTC використовують для ребалансування:

    • Децильна стратегія: перенесення частини портфеля в BTC при досягненні ключових рівнів
    • Сигнали кореляції: рух BTC допомагає прогнозувати поведінку інших активів

    Подумайте, який відсоток вашого портфеля працює на блокчейні Bitcoin — це допоможе оцінити диверсифікацію і управляти ризиками.

    Висновок

    Архітектура Bitcoin поєднує прозорість UTXO, безпеку Proof of Work і рішення другого рівня Lightning Network. Апгрейди SegWit і Taproot підвищили продуктивність і приватність мережі. Розуміння цих принципів допомагає трейдерам на платформі Veles будувати більш точні і надійні алгоритмічні стратегії.

    Bitcoin заклав фундамент криптоіндустрії. У наступних статтях Альманаху ми розглянемо, як інші блокчейни розвивають ці ідеї.

    📖 Продовжити занурення:

    Повний зміст «Альманаху Блокчейну»

    Теги
    $5 на баланс Veles

    Торгуйте за допомогою технологій

    • Отримайте $5 на запуск бота Отримайте $5 на запуск бота
    • Дізнайтеся, як працюють криптовалюти та торгові боти Дізнайтеся, як працюють криптовалюти та торгові боти
    • Почніть з малого та оцініть переваги Почніть з малого та оцініть переваги
    Спробувати 🔥