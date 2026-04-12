Просто відкрити й почати
Пройдіть реєстрацію та верифікацію у Veles — брокерський рахунок підключиться автоматично, без необхідності створювати акаунт на біржі та використовувати API-ключі.
Відкрийте брокерський рахунок, протестуйте стратегію та торгуйте вручну або за допомогою ботів — усе в інтерфейсі Veles.
$12 480,50
Пройдіть реєстрацію та верифікацію у Veles — брокерський рахунок підключиться автоматично, без необхідності створювати акаунт на біржі та використовувати API-ключі.
Поповнюйте брокерський рахунок з картки — без купівлі криптовалюти та сторонніх сервісів.
Рахунок, баланс, термінал, боти й аналітика — керуйте торгівлею без перемикань.
Торгуйте вручну в терміналі або автоматично за допомогою GRID- і DCA-ботів. Для перевірки стратегій використовуйте окремий сервіс бектестів.
Ліквідність і виконання ордерів — на інфраструктурі Bybit. Керування рахунком і стратегіями залишається всередині Veles.
Наша команда швидко допоможе зі створенням акаунта, відкриттям і поповненням брокерського рахунку.
Брокерська модель не виключає обов'язкові перевірки та обмеження, передбачені вимогами KYC/AML і правилами партнерів.
Торгуйте вручну, аналізуйте ринок і керуйте позиціями в одному інтерфейсі Veles.
Заповніть дані та підтвердьте особу у Veles.
Рахунок створюється та підключається автоматично.
Поповніть рахунок зручним способом.
Відкрийте угоду в терміналі або запустіть торгового бота.
Заощаджуйте до 25% на торгових комісіях і керуйте капіталом в одному інтерфейсі.Відкрити рахунок
Відповіді, підтримка та допомога із запуском
Брокерський рахунок Veles — це рахунок для торгівлі криптовалютою всередині платформи Veles. Після реєстрації та проходження KYC рахунок підключається автоматично. В одному кабінеті доступні баланс, торговий термінал, бектест, GRID- і DCA-боти, аналітика та підтримка. Це модель криптоброкера: ви торгуєте через інтерфейс Veles без окремого облікового запису на біржі та ручного налаштування API. Інфраструктура Bybit забезпечує ліквідність і виконання ордерів, а керування рахунком і стратегіями залишається у Veles.
Якщо працювати через звичайний біржовий рахунок, потрібно самостійно зареєструватися на біржі, пройти перевірки, налаштувати API-ключ і часто користуватися кількома сервісами. У Veles Broker реєстрація та KYC відбуваються всередині платформи, а брокерський рахунок підключається автоматично. Торговий термінал, бектест і боти доступні в одному інтерфейсі. Власники брокерського рахунку також отримують знижку 25% на торгові комісії. Брокерська модель не скасовує обов’язкових перевірок KYC/AML та обмежень, передбачених правилами партнерів.
Торгові боти Veles на veles.finance автоматизують стратегії на біржі, підключеній через API. Для цього потрібні біржовий обліковий запис і API-ключ. Veles Broker — це брокерський рахунок, який об’єднує KYC, комісії, термінал, бектест і ботів в одному кабінеті без окремого облікового запису на біржі та ручного налаштування API. На брокерському рахунку боти є інструментами для торгівлі, а не окремим продуктом. Якщо вам потрібна лише автоматизація для наявного біржового рахунку через API, обирайте торгових ботів Veles. Якщо потрібен рахунок і торгові інструменти всередині Veles, обирайте Veles Broker.
Натисніть «Відкрити брокерський рахунок» і зареєструйтеся у Veles. Далі пройдіть верифікацію KYC в інтерфейсі платформи: заповніть необхідні дані та підтвердьте особу. Після схвалення торговий рахунок створюється й підключається автоматично — налаштовувати API вручну не потрібно. Після цього можна поповнити баланс, відкрити угоду в терміналі або запустити бота. Тривалість відкриття рахунку залежить від проходження KYC та можливих запитів на додаткові документи; Veles не зазначає фіксованого строку перевірки.
KYC (Know Your Customer — «знай свого клієнта») — це перевірка особи для дотримання вимог KYC/AML і правил партнерів. Для брокерського рахунку Veles KYC проходить усередині платформи, тому окремо реєструватися на біржі не потрібно. Зазвичай потрібен документ, що посвідчує особу. Точний перелік документів та етапи перевірки відображаються в кабінеті Veles і можуть залежати від результатів перевірки або додаткових запитів. Якщо виникнуть запитання щодо документів чи статусу верифікації, підтримка допоможе українською, англійською або російською мовою.
Ні. Брокерський рахунок відкривається, а KYC проходить усередині Veles. Після схвалення необхідне підключення до інфраструктури Bybit створюється автоматично. Окремо реєструватися на біржі та вручну налаштовувати API-ключ не потрібно. Термінал, бектест і боти доступні через інтерфейс Veles на брокерському рахунку.
Зазначені торгові комісії становлять 0,025% для Maker-ордерів і 0,075% для Taker-ордерів. Для власників брокерського рахунку передбачена знижка 25% на торгові комісії порівняно зі стандартними умовами. Актуальні комісії слід перевірити під час відкриття рахунку — чинні умови відображаються в продукті. Для інших операцій можуть діяти окремі умови партнера, зокрема для поповнення карткою після запуску цієї функції.
На рахунку доступний термінал для ручної торгівлі: графік, склянка заявок, позиції, ордери, Stop Loss і Take Profit. За допомогою бектесту можна перевірити торгову ідею на історичних даних до її запуску. Для автоматизації доступні GRID і DCA. Власники брокерського рахунку можуть користуватися GRID без окремої підписки та додаткової комісії Veles. DCA-стратегії також запускаються з брокерського рахунку. Усі інструменти доступні в одному кабінеті Veles.
Після відкриття рахунку кошти можна переказати на брокерський рахунок. Для виведення коштів потрібне додаткове підтвердження. Поповнення банківською карткою через офіційного платіжного партнера — без попередньої купівлі криптовалюти — заплановане, але поки недоступне. Після запуску умови партнера будуть зазначені в продукті. Підтримка допоможе з питаннями поповнення та виведення українською, англійською або російською мовою.
Торговий рахунок відокремлений від внутрішнього балансу Veles. Інфраструктура Bybit забезпечує ліквідність і виконання ордерів, а Veles надає інтерфейс, термінал, ботів і підтримку. Для захисту доступу використовується двофакторна автентифікація (2FA), а виведення коштів потребує додаткового підтвердження. Обов’язкові перевірки KYC/AML та обмеження партнерів продовжують діяти. З питаннями щодо доступу або безпеки рахунку можна звернутися до підтримки Veles.