Торгові боти Veles на veles.finance автоматизують стратегії на біржі, підключеній через API. Для цього потрібні біржовий обліковий запис і API-ключ. Veles Broker — це брокерський рахунок, який об’єднує KYC, комісії, термінал, бектест і ботів в одному кабінеті без окремого облікового запису на біржі та ручного налаштування API. На брокерському рахунку боти є інструментами для торгівлі, а не окремим продуктом. Якщо вам потрібна лише автоматизація для наявного біржового рахунку через API, обирайте торгових ботів Veles. Якщо потрібен рахунок і торгові інструменти всередині Veles, обирайте Veles Broker.