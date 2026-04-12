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Veles Broker

Брокерський рахунок — простий шлях до торгівлі

Відкрийте брокерський рахунок, протестуйте стратегію та торгуйте вручну або за допомогою ботів — усе в інтерфейсі Veles.

  • API автоматично
  • До 25% на комісіях
  • Нижчий ризик блокувань
  • Авто API
  • До 25% на комісіях
  • Нижчий ризик блокувань
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Поточний баланс

$12 480,50

PnL +38,4% 12 тижнів
79% у ринку
  • BTC 52%
  • ETH 27%
  • USDT 21%
Угод 51
PnL +38,4%
Обсяг $457K
0.142 BTC $9 410
1.25 ETH $3 070
  • з 2021 р. працюємо на ринку
  • 100K+ користувачів Veles
  • 70M+ завершених угод
  • $40M+ капіталу в управлінні

Складна інфраструктура. Простий шлях.

Переваги Veles Broker

Просто відкрити й почати

Пройдіть реєстрацію та верифікацію у Veles — брокерський рахунок підключиться автоматично, без необхідності створювати акаунт на біржі та використовувати API-ключі.

Поповнення з картки Скоро

Поповнюйте брокерський рахунок з картки — без купівлі криптовалюти та сторонніх сервісів.

Усе в одному кабінеті

Рахунок, баланс, термінал, боти й аналітика — керуйте торгівлею без перемикань.

Торгуйте по-своєму

Торгуйте вручну в терміналі або автоматично за допомогою GRID- і DCA-ботів. Для перевірки стратегій використовуйте окремий сервіс бектестів.

Інфраструктура Bybit -25%

Ліквідність і виконання ордерів — на інфраструктурі Bybit. Керування рахунком і стратегіями залишається всередині Veles.

Підтримка вашою мовою

Наша команда швидко допоможе зі створенням акаунта, відкриттям і поповненням брокерського рахунку.

Порівняння

Менше дій — більше можливостей

Звичайний шлях Veles Broker
Доступ до ринку
Залежить від правил і перевірок конкретної біржі
Брокерська модель знижує ризик обмежень
Підключення
Створення та налаштування API-ключа
Рахунок підключається автоматично
Поповнення
P2P або обмінники
З картки банку через платіжного партнера
Інструменти
Термінал і базові можливості
Термінал, бектести, GRID і DCA
Комісії
Стандартні торгові комісії
Знижка 25%

Брокерська модель не виключає обов'язкові перевірки та обмеження, передбачені вимогами KYC/AML і правилами партнерів.

Оберіть підхід до управління капіталом

Торгуйте вручну, перевіряйте ідеї або автоматизуйте стратегію — без перемикання між сервісами.
Ручна торгівля

Термінал

Торгуйте вручну, аналізуйте ринок і керуйте позиціями в одному інтерфейсі Veles.

Стоп-маркет ордери Мультипростір
Ціна
67,240.0 USDT
Розмір
0.01 BTC
Доступно 1,234.56 USDT

Чотири кроки до першої угоди

Як це працює?
01

Верифікація

Заповніть дані та підтвердьте особу у Veles.

02

Відкриття рахунку

Рахунок створюється та підключається автоматично.

03

Поповнення

Поповніть рахунок зручним способом.

04

Торгівля

Відкрийте угоду в терміналі або запустіть торгового бота.

Почати відкриття рахунку

Відкрийте брокерський рахунок Veles

Заощаджуйте до 25% на торгових комісіях і керуйте капіталом в одному інтерфейсі.

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Broker Broker

Безпека рахунку на кожному етапі

  • Двофакторна автентифікація (2FA)
  • Додаткове підтвердження виведення коштів
  • Торговий рахунок відокремлений від внутрішнього балансу Veles
  • Оперативна підтримка з питань роботи з рахунком
Security

Залишилися запитання?

Відповіді, підтримка та допомога із запуском

01

Що таке брокерський рахунок Veles?

Брокерський рахунок Veles — це рахунок для торгівлі криптовалютою всередині платформи Veles. Після реєстрації та проходження KYC рахунок підключається автоматично. В одному кабінеті доступні баланс, торговий термінал, бектест, GRID- і DCA-боти, аналітика та підтримка. Це модель криптоброкера: ви торгуєте через інтерфейс Veles без окремого облікового запису на біржі та ручного налаштування API. Інфраструктура Bybit забезпечує ліквідність і виконання ордерів, а керування рахунком і стратегіями залишається у Veles.

Якщо працювати через звичайний біржовий рахунок, потрібно самостійно зареєструватися на біржі, пройти перевірки, налаштувати API-ключ і часто користуватися кількома сервісами. У Veles Broker реєстрація та KYC відбуваються всередині платформи, а брокерський рахунок підключається автоматично. Торговий термінал, бектест і боти доступні в одному інтерфейсі. Власники брокерського рахунку також отримують знижку 25% на торгові комісії. Брокерська модель не скасовує обов’язкових перевірок KYC/AML та обмежень, передбачених правилами партнерів.

Торгові боти Veles на veles.finance автоматизують стратегії на біржі, підключеній через API. Для цього потрібні біржовий обліковий запис і API-ключ. Veles Broker — це брокерський рахунок, який об’єднує KYC, комісії, термінал, бектест і ботів в одному кабінеті без окремого облікового запису на біржі та ручного налаштування API. На брокерському рахунку боти є інструментами для торгівлі, а не окремим продуктом. Якщо вам потрібна лише автоматизація для наявного біржового рахунку через API, обирайте торгових ботів Veles. Якщо потрібен рахунок і торгові інструменти всередині Veles, обирайте Veles Broker.

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