На біржі Gate io боти могли запускатися практично з моменту її створення. Принаймні в «інтернет-архіві» на найпершому снапшоті сайту біржі, зробленому в жовтні 2017 року, ми бачимо посилання на сторінку з API-документацією. А API - це спеціальний інтерфейс для підключення зовнішніх додатків, який найчастіше застосовують саме для автоматизації торгових операцій, тобто для торгівлі за допомогою ботів.



Але тоді, у 2017 році, для запуску ботів біржа пропонувала тільки API. І кожен трейдер мав самостійно писати код свого бота, а потім запускати цей бот на окремому сервері. Звісно, для запуску ботів на той час можна було б скористатися і спеціальними майданчиками, що дають змогу легко та зручно створювати, налаштовувати, тестувати боти та надають хостинг для них.





Сьогодні, прикладом багатофункціональної платформи для алгоритмічного трейдингу є Veles, де можна запустити готові боти або створити новий потрібний бот вручну з безліччю індивідуальних налаштувань. Однак на той час ще Veles не було, та й інші подібні платформи були розвинені досить слабо. Тому торгівля за допомогою ботів була доступна лише трейдерам із серйозним технічним бекграундом.