Торговий бот для біржі Gate.io
На біржі Gate io боти могли запускатися практично з моменту її створення. Принаймні в «інтернет-архіві» на найпершому снапшоті сайту біржі, зробленому в жовтні 2017 року, ми бачимо посилання на сторінку з API-документацією. А API - це спеціальний інтерфейс для підключення зовнішніх додатків, який найчастіше застосовують саме для автоматизації торгових операцій, тобто для торгівлі за допомогою ботів.
Але тоді, у 2017 році, для запуску ботів біржа пропонувала тільки API. І кожен трейдер мав самостійно писати код свого бота, а потім запускати цей бот на окремому сервері. Звісно, для запуску ботів на той час можна було б скористатися і спеціальними майданчиками, що дають змогу легко та зручно створювати, налаштовувати, тестувати боти та надають хостинг для них.
Сьогодні, прикладом багатофункціональної платформи для алгоритмічного трейдингу є Veles, де можна запустити готові боти або створити новий потрібний бот вручну з безліччю індивідуальних налаштувань. Однак на той час ще Veles не було, та й інші подібні платформи були розвинені досить слабо. Тому торгівля за допомогою ботів була доступна лише трейдерам із серйозним технічним бекграундом.
Топ 5 найкращих торгових ботів
для біржі Gate.io
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
SUI Long
|
+9%
|2Г
|$30
|
|Спробувати
|
AVAX Long
|
+12%
|9Г
|$50
|
|Спробувати
|
Squiz Bot
|
+7%
|4Д
|$100
|
|Спробувати
|
ETH Long
|
+15%
|7Г
|$300
|
|Спробувати
|
BTC Long
|
+9%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
SUI Long
Long 1x Futures
AVAX Long
Long 2x Futures
Squiz Bot
Long 1x Futures
ETH Long
Long 2x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
На відміну від живого трейдера бот активний цілодобово, і, отже, він здійснює більше угод. А чим більше угод, тим більшу комісію отримує біржа. Заради цього не шкода виділити кращі місця для інформації про ботів в інтерфейсі сайту і надати ботам серверні потужності, необхідні для їхньої безперебійної роботи.
Але чи потрібні боти простим трейдерам? Тут усе залежить від торгової стратегії, якої трейдери дотримуються:
- якщо ми ухвалюємо рішення щодо кожної угоди, зважуючи всі «за» і «проти»,
- якщо ми оцінюємо новинний фон, прогнози ютуберів зі свіжих відео та інші показники, які не можна формалізувати,
- або, навпаки, якщо ми спираємося виключно на власне чуття, то бот буде для нас марним;
- якщо ж у нас є чіткий план дій (наприклад, подешевшало на 5% - купуємо, подорожчало на 10% - продаємо),
- якщо ми активно застосовуємо індикатори технічного аналізу,
- або якщо ми торгуємо за сигналами, повторюючи угоди успішних трейдерів, то бот може дуже сильно полегшити нам наші завдання.
У деяких випадках бот може навіть виконувати за нас практично всю рутинну роботу: відстежувати рухи ціни, моніторити індикатори, отримувати сигнали і відкривати угоди за ними. У будь-якій стратегії, де є конкретний алгоритм дій, боти будуть нам корисні.
Гнучкість і диверсифікація
Платформа пристосована для будь-якої торгової стратегії, від короткострокових операцій до довгострокових інвестицій. Трейдери можуть отримати доступ до більш ніж 2000 торгових інструментів, що надає широкі можливості для диверсифікації.
Удосконалене тестування
Користувачі можуть проводити бектести, щоб оцінити свої стратегії на історичних даних і розрахувати співвідношення прибутку до збитку. Величезний набір свічок і комбінацій індикаторів дає трейдерам глибоке розуміння ринку, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення.
Перевірені готові боти
На платформі Veles доступні готові криптовалютні боти з налаштуваннями, які довели свою ефективність на практиці. Ці боти можуть заощадити час і зусилля трейдерів, надаючи їм готові стратегії, які вже показали позитивні результати.
Переваги використання торгових ботів:
- Усунення людського фактора. Більше ніяких імпульсивних рішень, відкладання стоп-лосса або передчасного виходу з позиції. Боти діють виключно за заданим вами алгоритмом.
- Звільнення вашого часу. Забудьте про нескінченний моніторинг ринку і ночі, проведені біля комп'ютера. Боти стежать за вашими активами, поки ви займаєтеся улюбленими справами.
- Дисципліна і контроль. Боти працюють за вашими правилами, допомагаючи вам дотримуватися плану торгівлі та захищаючи ваш депозит.
Які є ризики під час використання торгових ботів?
На біржі Gate.io можна створити свій бот, а можна використовувати чужий. У кожного з цих варіантів є ризики.
При самостійному створенні бота ми закладаємо в нього ті недоліки, які притаманні нашій торговій стратегії, і яких ми можемо не бачити, доки бот не почне приносити нам збиток.
Під час використання чужого бота ми змушені покладатися на знання і досвід тієї людини, яка створила цей бот.
Кожен бот реалізує якусь торгову стратегію, і ця стратегія може виявитися помилковою. Перед запуском бота непогано б піддати його бектесту, а біржа Gate.io не дає змоги цього зробити. І навіть на сторінках статистики наявних ботів нам показують історію лише за 90 днів. Для аналізу ефективності бота цього явно недостатньо. А тому і безпечніше, і надійніше буде скористатися не ботом біржі Gate, а ботом Veles, з можливістю детального бектесту.
Беремо комісію 20% з прибутку яку Ви отримуєте при торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
Підключення до Gate.io
Підключити Veles до Gate.io неймовірно просто завдяки нашій функції «Підключення в один клік». Ось покрокова інструкція, яка позбавить вас необхідності вручну створювати ключі API:
- Зайдіть на сторінку управління API-ключами або створення бота на платформі Veles.
- Натисніть кнопку «Додати API-ключ» і виберіть Gate.io.
- Тепер натисніть «Підключити в один клік».
- Авторизуйтеся у своєму акаунті.
- Дозвольте створення OpenAPI і підтвердіть запит.
- На сторінці, що відкрилася, в самому низу натисніть кнопку «Підтвердити».
Усі необхідні дозволи для повноцінної роботи ключа буде автоматично встановлено, що забезпечить вам безперешкодне і швидке підключення.
Пройдіть реєстрацію на платформі Veles
Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API
Виберіть готового бота або налаштуйте самі
Тепер повторимо на практиці
Види ботів для Gate.io
Боти для стратегій арбітражу
Арбітраж - це один з найбільш низькоризикових видів трейдингу. Ця стратегія полягає в тому, що ми відловлюємо моменти, коли якийсь актив можна купити дешевше і відразу ж продати дорожче.
Наприклад, на біржі Gate.io є дві торгові пари: BTC/USDT і BTC/USDC. І в якийсь момент може статися так, що в стакані однієї з них з'явиться ордер на продаж за ціною 60 000, а в іншій - ордер на купівлю за ціною 60 100. У цей момент можна відправити на біржу два ринкових ордери:
першим ордером купити біткоїн за один стейблкоїн за ціною 60 000,
другим ордером продати біткоїн за інший стейблкоїн за ціною 60 100.
Без ботів в арбітражі не обійтися. Очима такі ситуації не встежиш, а руками два ордери одночасно не відправиш. А якщо навіть зможеш відстежити і відправити, чийсь бот все одно зловить більше таких моментів і швидше відправить на біржу ордери, щоб встигнути цими моментами скористатися.
Боти для створення ринку
Створення ринку (англійською - market making) - це стратегія, в якій можна отримувати стабільний прибуток за порівняно невеликого ризику. Вона найкраще підходить для «плоского ринку», тобто такого ринку, на якому коливання цін незначні. Приклади плоских ринків у сфері crypto - USDC/USDT і WBTC/BTC.
Маркет-мейкер виставляє свої лімітні ордери по обидва боки від поточної ринкової ціни та чекає на їх виконання. Ордери виставляються на невеликій відстані, щоб покрити витрати на комісію біржі. Наприклад,
лімітний ордер на купівлю за ціною 0,997,
лімітний ордер на продаж за ціною 1,003.
Коли ордер на купівлю буде виконано, куплений актив відразу ж виставляється на продаж, і навпаки.
Все просто і зрозуміло, багато розуму не треба. Бот легко з цим впорається без нашої участі. А ми без участі бота - навряд чи. Ніхто не хоче день і ніч сидіти перед екраном і переставляти ордери з купівлі на продаж і назад, як робот.
Боти для копітрейдингу (соціальний або дзеркальний трейдинг)
Під час копітрейдингу (англійською - copytrading або social trading) ми укладаємо на біржі угоди, які щойно здійснив на іншому акаунті хтось, хто є для нас авторитетом, і чий успіх ми хочемо повторити. Іншими словами, ми підписуємося на сигнали про ордери, виконані в акаунтах успішних трейдерів, а наш бот отримує від біржі повідомлення зрозумілою йому мовою: «Account 7637, exchange done,» - і відправляє біржі команду: «execute». У підсумку на нашому акаунті виконується той самий ордер. А нам не потрібно ні вникати в цей процес, ні брати участь у ньому.
Боти з торгівлею по сітці (кількісна торгова стратегія)
Сітка дуже схожа на маркет-мейкінг. Тільки в ній спочатку виставляється не два ордери, а по кілька (п'ять, десять або навіть сто) з обох боків від поточної ринкової ціни. Наприклад, ордери на купівлю виставляються за цінами на 1%, 2%, 3%, 4% і 5% нижчими за поточну, а ордери на продаж - вищими за поточну на тій самій відстані. При виконанні ордера на купівлю відразу ж виставляється ордер на продаж на 1% дорожче. А при спрацьовуванні ордера на продаж виставляється заявка на купівлю за ціною на 1% нижче.
З такою роботою бот теж впорається краще за людину. Тому сітка - це одна з найпопулярніших стратегій, що використовуються під час торгівлі ботами. Рішення для неї представлені на всіх біржах, що надають клієнтам послугу трейдингу з використанням ботів. Різноманітні сіткові боти (зокрема для власних сетапів, самостійно знайдених трейдером) доступні і на спеціалізованих платформах, таких як veles.finance.
Боти зі стратегією повернення до середнього
Стратегію повернення до середнього ще називають усередненням. Її ідея полягає в тому, що ціна не може йти занадто далеко без серйозних відскоків або відкатів. І якщо під час руху ціни проти нашого прогнозу ми продовжуватимемо відкривати позиції проти тренду, щоразу зміщуючи середню ціну входу, то під час корекції курс обов'язково повернеться до цієї середньої ціни, і ми зможемо закрити позицію щонайменше без збитку.
При використанні цієї стратегії основна перевага бота - його стресостійкість. Він не помічає просідання, не засмучується і не панікує, а продовжує дисципліновано збільшувати обсяг позиції доти, доки тренд не розвернеться.
Статистика платформи
$ 79 743 086
Профіт користувачів
47 349 316
Циклів закрито
$ 418 429 395
Сума депозитів ботів
Висновок
Торгові боти - чудовий інструмент автоматизації повторюваних дій. І чудово, що біржа Gate.io надала можливість використовувати ботів. Але коли бот націлений на реалізацію певної стратегії, обов'язково потрібна перевірка цієї стратегії на історичних даних. І неможливість провести таку перевірку - найбільший недолік ботів на біржі Gate.io. Однак на платформі Veles така можливість доступна і дає змогу проводити навіть річні бектести на ваші стратегії з метою виявлення їхньої ефективності. Все-таки для налаштування і запуску торгових ботів краще користуватися спеціалізованими, більш просунутими платформами. Тим більше, що Gate.io надає API для підключення таких платформ до акаунтів трейдерів, а на платформі Veles підключити API-ключ біржі Gate.io досить простий процес.