Як працює бот OKX?

OKX бот - це спеціальні програми, які можуть автоматично купувати і продавати криптовалюту на основі налаштованих правил і параметрів. Вони використовуються трейдерами для того, щоб не пропустити вигідні можливості, особливо коли вони не можуть постійно стежити за ринком. Це зручно як для новачків, так і для досвідчених користувачів, які хочуть автоматизувати складні торгові стратегії. Основна перевага таких ботів - здатність діяти 24/7 без втручання людини, реагуючи на зміни ринкової ситуації та виконуючи заплановані операції.

Гнучкість і диверсифікація

Платформа пристосована для будь-якої торгової стратегії, від короткострокових операцій до довгострокових інвестицій. Трейдери можуть отримати доступ до більш ніж 2000 торгових інструментів, що надає широкі можливості для диверсифікації.





Удосконалене тестування

Користувачі можуть проводити бектести, щоб оцінити свої стратегії на історичних даних і розрахувати співвідношення прибутку до збитку. Величезний набір свічок і комбінацій індикаторів дає трейдерам глибоке розуміння ринку, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення.





Перевірені готові боти

На платформі Veles доступні готові криптовалютні боти з налаштуваннями, які довели свою ефективність на практиці. Ці боти можуть заощадити час і зусилля трейдерів, надаючи їм готові стратегії, які вже показали позитивні результати.





Переваги використання торгових ботів: