Торговий бот для біржі OKX (OKEx)
Автоматизація в сучасному світі - запорука успіху переважної більшості бізнесів. Саме тому криптовалютні трейдери активно використовують торгових ботів для здійснення угод і підвищення ефективності своїх стратегій. Біржа OKX пропонує різні рішення для трейдингу з використанням ботів, що дає змогу спростити процес торгівлі та скоротити ризики. У цій статті ми розберемо, що таке торгові боти OKX, як вони працюють, а також які види доступні на біржі.
Топ 5 найкращих торгових ботів
для біржі OKX
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
SUI Long
|
+9%
|2Ч
|$30
|
|Спробувати
|
AVAX Long
|
+12%
|9Ч
|$50
|
|Спробувати
|
Squiz Bot
|
+7%
|4Д
|$100
|
|Спробувати
|
ETH Long
|
+15%
|7Ч
|$300
|
|Спробувати
|
BTC Long
|
+9%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
SUI Long
Long 1x Futures
AVAX Long
Long 2x Futures
Squiz Bot
Long 1x Futures
ETH Long
Long 2x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
OKX бот - це спеціальні програми, які можуть автоматично купувати і продавати криптовалюту на основі налаштованих правил і параметрів. Вони використовуються трейдерами для того, щоб не пропустити вигідні можливості, особливо коли вони не можуть постійно стежити за ринком. Це зручно як для новачків, так і для досвідчених користувачів, які хочуть автоматизувати складні торгові стратегії. Основна перевага таких ботів - здатність діяти 24/7 без втручання людини, реагуючи на зміни ринкової ситуації та виконуючи заплановані операції.
Гнучкість і диверсифікація
Платформа пристосована для будь-якої торгової стратегії, від короткострокових операцій до довгострокових інвестицій. Трейдери можуть отримати доступ до більш ніж 2000 торгових інструментів, що надає широкі можливості для диверсифікації.
Удосконалене тестування
Користувачі можуть проводити бектести, щоб оцінити свої стратегії на історичних даних і розрахувати співвідношення прибутку до збитку. Величезний набір свічок і комбінацій індикаторів дає трейдерам глибоке розуміння ринку, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення.
Перевірені готові боти
На платформі Veles доступні готові криптовалютні боти з налаштуваннями, які довели свою ефективність на практиці. Ці боти можуть заощадити час і зусилля трейдерів, надаючи їм готові стратегії, які вже показали позитивні результати.
Переваги використання торгових ботів:
Усунення людського фактора. Більше ніяких імпульсивних рішень, відкладання стоп-лосса або передчасного виходу з позиції. Боти діють виключно за заданим вами алгоритмом.
Звільнення вашого часу. Забудьте про нескінченний моніторинг ринку і ночі, проведені біля комп'ютера. Боти стежать за вашими активами, поки ви займаєтеся улюбленими справами.
Дисципліна і контроль. Боти працюють за вашими правилами, допомагаючи вам дотримуватися плану торгівлі та захищаючи ваш депозит.
Як працюють трейдинг боти на OKX?
Боти працюють, аналізуючи ринкові дані та виконуючи операції відповідно до заданих стратегій. Вони можуть автоматично купувати і продавати активи, використовуючи алгоритми, які визначають найкращі моменти для входу і виходу з угод. Боти працюють цілодобово, що особливо важливо на криптовалютних ринках, які не закриваються на вихідні та свята. Їхня головна мета - максимізація прибутку і мінімізація збитків.
Трейдери можуть задавати параметри бота, як-от рівні купівлі та продажу, стратегія управління ризиками та обсяги угод. Боти можуть працювати з різними типами активів, включно зі спотовим ринком і деривативами, що дає гнучкість для використання різних стратегій.
Підключення до OKX
Підключити Veles до OKX неймовірно просто завдяки нашій функції «Підключення в один клік». Ось покрокова інструкція, яка позбавить вас необхідності вручну створювати ключі API:
- Зайдіть на сторінку управління API-ключами або створення бота на платформі Veles.
- Натисніть кнопку «Додати API-ключ» і виберіть OKX.
- Тепер натисніть «Підключити в один клік».
- Авторизуйтесь у своєму акаунті.
- Дозвольте створення OpenAPI і підтвердіть запит.
- На сторінці, що відкрилася, в самому низу натисніть кнопку «Підтвердити».
Усі необхідні дозволи для повноцінної роботи ключа буде автоматично встановлено, що забезпечить вам безперешкодне і швидке підключення.
Види ботів для OKX
Спотовий grid-бот
Grid-бот призначений для купівлі та продажу активів на спотовому ринку. Він працює за принципом сітки, автоматично виставляючи ордери на купівлю і продаж за різними цінами. Це дає змогу отримувати вигоду з коливань цін на ринку. Цей тип ПЗ добре підходить для фази ринку накопичення, тобто, коли триває тривала консолідація на плюс-мінус одних рівнях, без різких пампів і дампів.
Тому, коли, як кажуть трейдери, ринок «тупцює» на місці, спотові роботи вміють «ловити дно і хаї», тобто купувати і продавати за найкращим курсом. Головний мінус роботи - якщо йде пробій рівня або ж будь-який різкий рух курсу, можна зазнати збитків. Чого, до речі, можна уникнути, виставляючи рівні стоп-лосс.
Ф'ючерсний grid-бот
Цей робот діє аналогічно спотовому, але працює на ф'ючерсних ринках. Він допомагає використовувати волатильність ринку для отримання прибутку, але з додатковим ризиком, пов'язаним з ф'ючерсними контрактами.
Простими словами, тут зворотна ситуація спотовому grid-боту. Оптимально використовувати його під час різких коливань курсів. Профіт на ф'ючерсах може бути більшим, ніж на споті, але й ризики втрат вищі. Працює в основному на коротких і супер коротких таймфреймах.
Торговий бот споту DCA (Мартингейл)
Бот Dollar Cost Averaging (DCA) допомагає усереднювати покупки активів, купуючи їх невеликими партіями через рівні проміжки часу. Ця стратегія мінімізує ризики купівлі активів на піку ціни. Мартингейл діє строго математично, якщо після першої покупки ціна пішла далі вниз, розмір позиції збільшується на заданий відсоток. Це працює як усереднення позиції.
Потрібно враховувати, що на затяжних дампах така тактика може призвести до збитків. Мартингейл теж можна використовувати на фазі консолідації ринку.
Бот блокування ціни
Цей бот фіксує ціну на певному рівні, що може бути корисно для тих, хто хоче захистити свої активи від великих коливань курсу. Це ПЗ добре підійде для новачків або консервативних трейдерів.
Бот смарт-портфеля
Дозволяє автоматично розподіляти активи за заздалегідь налаштованими параметрами, допомагаючи підтримувати збалансований портфель. Оптимально підійде для формування середньострокового і довгострокового портфелів альткоїнів. Тут можна не тільки сформувати портфель, а й проводити ребалансування монет у ньому в міру зміни ринкових умов.
Бот повторюваних покупок
Цей бот автоматично здійснює регулярні покупки криптовалюти в заздалегідь встановлений час. Корисний для тих, хто хоче інвестувати рівні суми грошей протягом певного періоду. Також відносно консервативний робот, який націлений на довгі таймфрейми і допомагає накопичити позицію за альтами.
Арбітражний торговий бот
Арбітражні боти стежать за різницею цін на різних біржах і здійснюють операції, щоб скористатися цими розбіжностями. Це складна, але прибуткова стратегія для досвідчених користувачів. Тут є маса нюансів і потрібно враховувати, що так звані «зв'язки» (вигідні різниці в курсах однієї торгової пари) існують такими недовго. Тому арбітражні роботи вимагають більшої уваги до себе, ніж інше ПЗ. І звичайно ж, підходять тільки для досвідчених трейдерів.
Плюси та мінуси
Плюси
Можуть виконувати складні стратегії, які важко реалізувати вручну. А трейдеру складно тримати в голові одночасно більше 3-5 позицій/рівнів.
Боти швидше реагують на зміни ринку. Ніяку угоду не можна закрити руками швидше, ніж це зробить робот.
Можливість здійснювати операції 24/7 без участі трейдера
Мінуси
Для деяких користувачів налаштування бота може бути складним.
Незважаючи на автоматизацію, боти потребують періодичного контролю. Наприклад, якщо відлучитися надовго, а в цей час на ринку станеться форс-мажор, наприклад, висока волатильність - це може призвести до збитків.
Неправильне налаштування бота може призвести до збитків.
Висновок
Бот на OKX - це потужний інструмент, який допомагає трейдерам автоматизувати свої операції та отримувати прибуток навіть без постійного моніторингу ринку. Однак їхнє використання вимагає уважного налаштування і періодичного контролю, щоб мінімізувати ризики. Перед тим, як починати свою діяльність у цій сфері, потрібно ґрунтовно вивчити різні варіанти ПЗ, основних гравців ринку, механіку роботи на біржах.