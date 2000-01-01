Торгові боти для біржі Bybit
У світі торгівлі криптовалютою автоматизація набуває все більшого значення. Трейдери прагнуть використовувати всі можливості ринку, який працює цілодобово. Для цього вони вдаються до допомоги торгових ботів - розумних помічників для автоматизації торгових стратегій на основі заздалегідь заданих параметрів.
У цій статті ми висвітлимо основні аспекти роботи торгових ботів для платформи Bybit. Ми детально розберемо принцип їхньої роботи, їхні різновиди, а також переваги та потенційні недоліки. Крім того, ми розвіємо поширені питання, пов'язані з цими автоматизованими торговими інструментами.
Топ 5 найкращих торгових ботів
для біржі Bybit
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
SUI Long
|
+9%
|2Г
|$30
|
|Спробувати
|
AVAX Long
|
+12%
|9Г
|$50
|
|Спробувати
|
Squiz Bot
|
+7%
|4Д
|$100
|
|Спробувати
|
ETH Long
|
+15%
|7Г
|$300
|
|Спробувати
|
BTC Long
|
+9%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
SUI Long
Long 1x Futures
AVAX Long
Long 2x Futures
Squiz Bot
Long 1x Futures
ETH Long
Long 2x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
Це автоматизовані алгоритмічні програми для здійснення торгових стратегій на криптобіржі Bybit. Ці боти можуть працювати на постійній основі, що компенсує людські обмеження трейдерів. Вони можуть виконувати різні стратегії, від простих до складних, залежно від потреб і вподобань користувача.
Платформа Veles дає змогу користувачам створювати власних торговельних ботів, налаштовуючи параметри входу і виходу, а також комбінуючи різні індикатори для розробки унікальних стратегій.
Гнучкість і диверсифікація
Платформа пристосована для будь-якої торгової стратегії, від короткострокових операцій до довгострокових інвестицій. Трейдери можуть отримати доступ до більш ніж 2000 торгових інструментів, що надає широкі можливості для диверсифікації.
Удосконалене тестування
Користувачі можуть проводити бектести, щоб оцінити свої стратегії на історичних даних і розрахувати співвідношення прибутку до збитку. Величезний набір свічок і комбінацій індикаторів дає трейдерам глибоке розуміння ринку, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення.
Перевірені готові боти
На платформі Veles доступні готові криптовалютні боти з налаштуваннями, які довели свою ефективність на практиці. Ці боти можуть заощадити час і зусилля трейдерів, надаючи їм готові стратегії, які вже показали позитивні результати.
Переваги використання торгових ботів:
Усунення людського фактора. Більше ніяких імпульсивних рішень, відкладання стоп-лосса або передчасного виходу з позиції. Боти діють виключно за заданим вами алгоритмом.
Звільнення вашого часу. Забудьте про нескінченний моніторинг ринку і ночі, проведені біля комп'ютера. Боти стежать за вашими активами, поки ви займаєтеся улюбленими справами.
Дисципліна і контроль. Боти працюють за вашими правилами, допомагаючи вам дотримуватися плану торгівлі та захищаючи ваш депозит.
Як працюють трейдинг боти на Bybit?
Трейдинг боти на платформі Bybit взаємодіють з біржею за допомогою API (інтерфейсу програмування додатків). Ці боти ретельно аналізують ринкові дані, включаючи вартість активів, обсяг торгів і технічні індикатори. На підставі попередньо встановлених параметрів, таких як таймфрейми, обсяги ордерів та інші критичні показники, вони виконують торгові операції.
Як тільки ринкові умови відповідають заданим критеріям, бот автоматично здійснює торгові операції. Це дає змогу трейдерам економити час і сили, а також мінімізувати ймовірність емоційних помилок, які можуть виникнути під час ручної торгівлі.
Підключення до Bybit
Підключити Veles до Bybit неймовірно просто завдяки нашій функції «Підключення в один клік». Ось покрокова інструкція, яка позбавить вас необхідності вручну створювати ключі API:
- Зайдіть на сторінку управління API-ключами або створення бота на платформі Veles.
- Натисніть кнопку «Додати API-ключ» і виберіть Bybit.
- Тепер натисніть «Підключити в один клік».
- Авторизуйтеся у своєму акаунті.
- Дозвольте створення OpenAPI і підтвердіть запит.
- На сторінці, що відкрилася, в самому низу натисніть кнопку «Підтвердити».
Усі необхідні дозволи для повноцінної роботи ключа буде автоматично встановлено, що забезпечить вам безперешкодне і швидке підключення.
Види ботів для Байбіт
Автоматизована DCA-стратегія
Dollar-Cost Averaging (DCA) - торгова (trading) стратегія, за якої інвестори регулярно закуповують певну кількість криптовалюти, ігноруючи поточну вартість активу. DCA-боти автоматизують цей процес, даючи змогу трейдерам зосередитися на інших аспектах торгівлі, мінімізуючи вплив ринкової волатильності та знижуючи ризик великих втрат.
Ф'ючерсний бот
Ф'ючерсні-grid боти спеціалізуються на торгівлі ф'ючерсними контрактами на біржі Bybit. Вони сканують ринкові дані і здійснюють операції відповідно до заданих параметрів, даючи змогу трейдерам оптимізувати управління своїми позиціями, мінімізувавши пов'язані з цим ризики.
Вони діляться на 2 алгоритми торгівлі:
- Лонговий bot здійснює виключно покупки (buy), намагаючись придбати актив дешевше і зафіксувати прибуток при зростанні вартості.
- Шортовий bot відкриває угоди тільки на продаж (sell) у рамках встановленого діапазону і підходить для токенів, що перебувають у спадному тренді (каналі).
Спотовий бот
Спотові торгові боти створені для здійснення угод з криптовалютами на спотовому ринку Bybit. Вони можуть застосовувати різні стратегії, такі як короткостроковий дейтрейдинг, середньостроковий свінгтрейдинг і накопичувальний інвестиційний трейдинг. Ці боти фокусуються на ринкових даних і проводять торгові операції відповідно до заздалегідь встановлених параметрів, що допомагає трейдерам ефективно управляти своїми позиціями і збільшувати прибуток.
Плюси та мінуси
Плюси
Цілодобовий моніторинг: Торгові боти оперують 24/7, що дає змогу трейдерам не втрачати потенційні можливості. Вони автоматично виконують угоди відповідно до ринкових умов, забезпечуючи постійну присутність на ринку.
Виключення емоційних чинників: Емоції здатні згубно позначитися на хорошій торгівлі, призводячи до поспішних рішень і збитків. Торгові боти здійснюють операції на основі заздалегідь визначених правил і стратегій, виключаючи вплив емоційних чинників.
Швидкість і оперативність: Торгові боти здатні в режимі реального часу аналізувати ринкові дані та здійснювати торгові операції за лічені мілісекунди. Це дає трейдерам значну перевагу, даючи їм змогу миттєво реагувати на ринкові коливання та ухвалювати рішення без затримок. Боти усувають необхідність у ручному втручанні, забезпечуючи трейдерам можливість своєчасно використовувати можливості ринку.
Мінуси
Обмежена адаптивність: Боти не можуть адаптуватися до змін ринку так швидко, як людина, і можуть продовжувати виконувати угоди, які більше не є вигідними.
Технічні знання: Налаштування торгового бота може вимагати базових знань, включно з розумінням торгових стратегій і криптовалютного ринку.
Необхідність постійної роботи: Бот має постійно працювати, що вимагає постійного ввімкнення комп'ютера та періодичного моніторингу його роботи.
Висновок
Торгові боти для Bybit - ефективний інструмент для трейдерів, які прагнуть автоматизувати свої торгові стратегії та підвищити прибутковість. Однак слід пам'ятати, що роботи не є гарантією успіху і потребують ретельного налаштування кількох параметрів та постійного спостереження. Ретельно протестуйте бота або виберіть перевіреного готового бота, перш ніж почати його використовувати.