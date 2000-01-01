Як працює бот Binance?

Це автоматизовані алгоритмічні програми для здійснення торгових стратегій на криптобіржі Binance. Ці боти можуть працювати на постійній основі, що компенсує людські обмеження трейдерів. Вони можуть виконувати різні стратегії, від простих до складних, залежно від потреб і вподобань користувача. Платформа Veles дає змогу користувачам створювати власних торговельних ботів, налаштовуючи параметри входу і виходу, а також комбінуючи різні індикатори для розробки унікальних стратегій.

Гнучкість і диверсифікація

Платформа пристосована для будь-якої торгової стратегії, від короткострокових операцій до довгострокових інвестицій. Трейдери можуть отримати доступ до більш ніж 2000 торгових інструментів, що надає широкі можливості для диверсифікації.





Удосконалене тестування

Користувачі можуть проводити бектести, щоб оцінити свої стратегії на історичних даних і розрахувати співвідношення прибутку до збитку. Величезний набір свічок і комбінацій індикаторів дає трейдерам глибоке розуміння ринку, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення.

Перевірені готові боти

На платформі Veles доступні готові криптовалютні боти з налаштуваннями, які довели свою ефективність на практиці. Ці боти можуть заощадити час і зусилля трейдерів, надаючи їм готові стратегії, які вже показали позитивні результати.

Переваги використання торгових ботів: