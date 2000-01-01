English Русский

У світі криптовалютних торгів, де рішення, ухвалені в частки секунди, можуть або зруйнувати, або піднести ваші фінанси, торгові роботи стають незамінними інструментами.

Binance, одна з провідних криптовалютних бірж, пропонує можливість використовувати торгові боти, які надають користувачам зручний та безпечний спосіб автоматизації торгівлі. У цій статті ми розглянемо найкращі торгові боти для Binance, їх переваги та недоліки, а також дамо поради щодо їх використання.

Топ 5 найкращих торгових ботів
для біржі Binance

Бот Графік PNL% (місяць) Середній час в угоді Мінімальний депозит Ризик
SUI Long
SUI Long
Long 1x
Futures
+9%
 $30
Спробувати
AVAX Long
AVAX Long
Long 2x
Futures
+12%
 $50
Спробувати
Squiz Bot
Squiz Bot
Long 1x
Futures
+7%
 $100
Спробувати
ETH Long
ETH Long
Long 2x
Futures
+15%
 $300
Спробувати
BTC Long
BTC Long
Long 1x
Futures
+9%
 $1000
Спробувати
Як працює бот Binance?
TradingBot

Це автоматизовані алгоритмічні програми для здійснення торгових стратегій на криптобіржі Binance. Ці боти можуть працювати на постійній основі, що компенсує людські обмеження трейдерів. Вони можуть виконувати різні стратегії, від простих до складних, залежно від потреб і вподобань користувача.

Платформа Veles дає змогу користувачам створювати власних торговельних ботів, налаштовуючи параметри входу і виходу, а також комбінуючи різні індикатори для розробки унікальних стратегій.

Почати торгувати

Гнучкість і диверсифікація

Платформа пристосована для будь-якої торгової стратегії, від короткострокових операцій до довгострокових інвестицій. Трейдери можуть отримати доступ до більш ніж 2000 торгових інструментів, що надає широкі можливості для диверсифікації.


Удосконалене тестування

Користувачі можуть проводити бектести, щоб оцінити свої стратегії на історичних даних і розрахувати співвідношення прибутку до збитку. Величезний набір свічок і комбінацій індикаторів дає трейдерам глибоке розуміння ринку, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення.


Перевірені готові боти

На платформі Veles доступні готові криптовалютні боти з налаштуваннями, які довели свою ефективність на практиці. Ці боти можуть заощадити час і зусилля трейдерів, надаючи їм готові стратегії, які вже показали позитивні результати.


Переваги використання торгових ботів:

  • Усунення людського фактора. Більше ніяких імпульсивних рішень, відкладання стоп-лосса або передчасного виходу з позиції. Боти діють виключно за заданим вами алгоритмом.
  • Звільнення вашого часу. Забудьте про нескінченний моніторинг ринку і ночі, проведені біля комп'ютера. Боти стежать за вашими активами, поки ви займаєтеся улюбленими справами.
  • Дисципліна і контроль. Боти працюють за вашими правилами, допомагаючи вам дотримуватися плану торгівлі та захищаючи ваш депозит.
Переваги бота Binance
Швидко

Швидке налаштування ботів, доступ до готових конфігурацій

image

Просто

Висока продуктивність і низька затримка при торгівлі

image

Надійно

Ваші гроші залишаються на біржі, а підключення здійснюється через API-ключ

Як працюють трейдинг боти на Binance?

Торгові боти на Binance працюють на основі алгоритмів, які аналізують ринкові дані та виконують торгові операції відповідно до заздалегідь встановлених параметрів. Ці параметри можуть включати рівні цін, обсяги торгівлі та інші умови, які визначають, коли і як бот повинен виконувати ордери. Боти можуть бути налаштовані для виконання різних стратегій, таких як ф'ючерсна торгівля і спотова торгівля.

Ми заробляємо тільки тоді, коли заробляєте Ви

Беремо комісію 20% з прибутку яку Ви отримуєте при торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць

Докладно

Підключення до Binance

Підключити Veles до Binance неймовірно просто завдяки нашій функції «Підключення в один клік». Ось покрокова інструкція, яка позбавить вас необхідності вручну створювати ключі API:


  1. Зайдіть на сторінку управління API-ключами або створення бота на платформі Veles.
  2. Натисніть кнопку «Додати API-ключ» і виберіть Binance.
  3. Тепер натисніть «Підключити в один клік».
  4. Авторизуйтеся у своєму акаунті.
  5. Дозвольте створення OpenAPI і підтвердіть запит.
  6. На сторінці, що відкрилася, в самому низу натисніть кнопку «Підтвердити».



Усі необхідні дозволи для повноцінної роботи ключа буде автоматично встановлено, що забезпечить вам безперешкодне і швидке підключення.

Як запустити бота Binance
Реєстрація

Пройдіть реєстрацію на платформі Veles

Біржа

Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API

Торговий бот

Виберіть готового бота або налаштуйте самі

Готово

Тепер повторимо на практиці

Пройти реєстрацію

Види ботів для Бінанса

DCA стратегія

DCA (Dollar-Cost Averaging) - це класична інвестиційна стратегія, за якої ви купуєте певну кількість криптовалюти через регулярні інтервали, незалежно від ринкової ціни. Цей підхід особливо корисний в умовах волатильності ринку.

Ф'ючерсний бот

Ф'ючерсні боти призначені для торгівлі ф'ючерсами і працюють аналогічно спотовим ботам, але з урахуванням важеля. Вони використовують стратегію «купувати дешево, продавати дорого» і можуть бути налаштовані для нейтральних, довгих або коротких позицій. Ф'ючерсні боти дають змогу трейдерам використовувати можливості на ринку ф'ючерсів і потенційно покращувати свої торгові результати.

Спотовий бот

Спотові боти працюють на спотовому ринку, купуючи і продаючи криптовалюти залежно від поточних ринкових умов. Вони можуть бути налаштовані для виконання різних стратегій, як-от грід-трейдинг, де бот створює сітку ордерів навколо поточної ціни і виконує їх залежно від руху ціни.

Функції торгового бота Binance
Спотовая и фьючерсная торговля
Створюйте ботів Binance на спотовому та ф'ючерсному ринках
Торгівля 24/7
Відкривайте та закривайте угоди за допомогою бота Binance 24/7. Роботу не потрібна ніч, щоб відпочивати
Гнучка настройка
Використовуйте і комбінуйте різні індикатори (CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, сигнали TradingView) для якісної торгівлі в будь-якому напрямку ринку
Управляє ризиками
Контролюйте ризик і прибутковість за допомогою інструментів: Стоп-Лосс в безубиток, Multi-Takes, TrailingTakeProfit
Бектести
Перевірте стратегії та ботів на реальних історичних даних

Плюси та мінуси

Плюси

  • Різноманіття стратегій і управління ризиками: Алгоритмічні боти можуть використовувати різні підходи і встановлювати рівні стоп-лосса, щоб обмежувати збитки й оптимізувати прибуток.

  • Об'єктивність: Боти несприйнятливі до людських емоцій, що допомагає уникати необдуманих рішень і ухвалювати обґрунтовані торгові стратегії.

  • Швидкість і точність: Боти аналізують колосальні обсяги ринкових даних у реальному часі, миттєво приймаючи рішення.

  • Безперервна робота: Ринок криптовалют не має вихідних, тому алгоритмічні боти можуть здійснювати операції навіть за вашої відсутності.

Мінуси

  • Упущені можливості: Якщо ціна активу відхиляється від діапазону, встановленого ботом, ви можете втратити потенційний прибуток.

  • Автоматичні угоди можуть зіграти проти вас: Боти виконують угоди на основі попередньо запрограмованих параметрів, які можуть не завжди відповідати ринковим умовам.

  • Відсутність гарантій прибутковості: Жоден бот не гарантує прибуток, тому важливо враховувати ризики.

Статистика платформи

$ 79 743 086

Профіт користувачів

47 349 316

Циклів закрито

$ 418 429 395

Сума депозитів ботів

Висновок

Торгові боти для Binance є потужним інструментом автоматизації криптовалютної торгівлі. Вони пропонують безліч переваг, таких як цілодобова робота, швидкість та ефективність, а також емоційно-нейтральні рішення. Однак важливо пам'ятати, що боти не гарантують прибуток і потребують постійного моніторингу та управління. При правильному використанні торгові боти можуть значно покращити ваші торгові результати і допомогти вам досягти ваших фінансових цілей.

Відповіді на поширені запитання

