Найкращі Bitcoin Боти

Veles Logo Bitcoin Logo

Не існує єдиного ринку біткоїнів; на різних торгових майданчиках за один біткоїн можуть пропонувати трохи більше або трохи менше доларів. Але, завдяки можливості арбітражу, ціни на різних майданчиках відрізняються незначно, тенденція: локальні тренди для біткоїна змінюються, а глобальний тренд багато років залишається висхідним.

Хороші боти для торгівлі біткоїном - це боти, які враховують цю особливість ринку і не грають проти неї, не встають у шорт.

Шорт біткоїна теж може іноді бути прибутковим. Але це миттєвий прибуток. На довгостроковій перспективі шорт біткоїна завжди виявлявся програшною стратегією.

Топ 5 найкращих торгових ботів
для Bitcoin

Бот Графік PNL% (місяць) Середній час у угоді Мінімальний депозит Ризик
BTC Long
BTC Long
Long 1x
Futures
+9%
 16Г $1000
Спробувати
BTC Long
BTC Long
Long 1x
Futures
+7%
 14Г $1000
Спробувати
BTC Long
BTC Long
Long 1x
Futures
+8%
 $1000
Спробувати
BTC Long
BTC Long
Long 1x
Futures
+15%
 18Г $1000
Спробувати
BTC Long
BTC Long
Long 1x
Futures
+9%
 $1000
Спробувати
Що таке Bitcoin бот?

Біткойн-бот - це торговий робот, налаштований на постійний моніторинг курсу біткойна і на прийняття рішень про те, коли настав час купувати, а коли - продавати. Якщо бот оцінює ситуацію, що склалася на ринку, як таку, що підходить для купівлі або продажу, він може сповістити про це трейдера або виконати всі необхідні дії за нього: здійснити потрібну угоду без участі людини.

Біткоїн-боти на платформі Veles повністю самостійно купують і продають біткоїни, і від нас не вимагається жодних дій, окрім початкового налаштування бота.

Як працюють біткоїн боти?

Біткоїн-бот на платформі Veles може працювати за двома алгоритмами: LONG і SHORT.

  • LONG ніколи не продасть більше біткоїнів, ніж він раніше купив. Його сукупна ринкова позиція може бути або бичачою (націленою на прибуток від зростання курсу), або нульовою.

  • SHORT, навпаки, спочатку продає біткоїни, а потім викуповує їх назад за нижчою ціною.

Як ми сказали вище, стратегія SHORT при торгівлі біткоїнами не є такою виграшною, як LONG. Проте, якщо ви очікуєте зниження курсу і хочете на цьому заробити, Veles дає змогу налаштувати біткоїн-бот на використання алгоритму SHORT.

Біткоїн-бот може працювати в одному з трьох режимів торгівлі: консервативному, помірному та агресивному. У консервативному режимі бот укладає менше угод і використовує для кожної з них меншу частку депозиту. Тим самим він перестраховується і зменшує ризики. В агресивному режимі, навпаки, бот намагається використовувати максимум можливостей і не залишає депозит без діла: гроші повинні працювати. У помірному режимі бот намагається знайти баланс між цими двома варіантами.

Біткоїн-бот на платформі Veles може використовувати фільтри, щоб більш виважено визначати моменти для угод. Фільтри являють собою індикатори технічного аналізу або сигнали, отримані з платформи Trading View. Максимальна гнучкість налаштувань дає змогу кожному вибрати найзрозуміліші та найбільш підходящі для нього принципи роботи біткойн-бота. А допомогти в цьому можуть докладні описи кожного фільтра на сайті Veles.

Нарешті, біткоїн-бот може звітувати про свою роботу, надсилаючи трейдеру в Телеграм повідомлення про кожну здійснену операцію.

Як запустити бота Bitcoin
registration
Реєстрація

Пройдіть реєстрацію на платформі Veles

rocket
Біржа

Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API

bot
Торговий бот

Виберіть готового бота або налаштуйте самі

ready
Готово

Тепер повторимо на практиці

Наші ціни

Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.

Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.

Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.

Зверніть увагу: вашими коштами на біржі бот може розпоряджатися тільки так, як ви самі вказали йому в налаштуваннях: тобто використовувати їх для здійснення торговельних угод за обраних вами ринкових умов. Нічого іншого з активами, які ви помістили на біржу, бот зробити не може.

commission
commission
Ми заробляємо тільки тоді, коли заробляєте Ви

Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць.

Біржі для біткоїн ботів

Найголовніше, що потрібно боту для торгівлі, - це акаунт на криптобіржі, кошти на ньому і API-ключ для управління цими коштами.

Біткоїн - це найвідоміша криптовалюта, і торги нею ведуться на всіх біржах-партнерах Veles. Ви сміливо можете вибирати будь-яку з них: біткоїн-бот можна налаштувати для кожної.

Основа на всіх біржах одна й та сама. Нюанси можуть бути пов'язані лише з вибором торгової пари.

  • На біржі Binance можна торгувати біткоїном до бразильського реала, японської ієни, турецької ліри і низки інших фіатних валют.
  • На біржі Bybit з фіатних валют доступно тільки євро. А за торгівлю біткоїном у парі до токена USD Coin біржа не стягує комісію.
  • На біржі OKX біткоїн, серед іншого, торгується до дирхама ОАЕ.


На інших біржах (BingX, Gate, HTX) уважний трейдер знайде свої особливості, властиві тільки цим майданчикам.

І, зрозуміло, на всіх криптовалютних біржах доступна торгівля біткоїном до найпопулярнішого стейблкоїна - USDT.

Bingx

Bingx

2 399 бота
HTX

HTX

663 бота
Gate.io

Gate.io

12 781 бота
Binance

Binance

175 033 бота
Bybit

Bybit

511 961 бота
OKX

OKX

42 910 бота

Види ботів

DCA

Ніхто не знає, куди піде ціна в найближчий час, тому бот DCA просто купує біткоїни через рівні проміжки (наприклад, раз на годину або раз на тиждень) за тією ціною, яка доступна на торгах, і розраховує на те, що в майбутньому зможе продати їх дорожче. А історичні дані показують, що ці очікування до сих пір завжди виявлялися виправданими.

Grid

Grid trading - це торгівля сіткою або решіткою. Сітковий бот виставляє кілька ордерів на купівлю за курсами, нижчими за поточну ринкову ціну. Коли ордер спрацьовує, бот виставляє заявку на продаж за вищим курсом. Після продажу знову виставляється ордер на купівлю. Таким чином, бот завжди оперує решіткою з декількох ордерів на купівлю і продаж, отримуючи прибуток від коливань курсу.

Функції торгового бота Bitcoin
Торгівля спот і ф'ючерсами
Створення біткоїн-ботів на спотових і ф'ючерсних ринках
Управління ризиками
Контролюйте ризик і прибутковість за допомогою інструментів: Стоп-лосс до беззбитковості, мультитейки, трейлінг тейк-профіт
Гнучка настройка
Використовуйте і комбінуйте різні індикатори (CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, сигнали TradingView) для якісної торгівлі в будь-якому напрямку ринку
Трейдинг 24/7
Відкривайте і закривайте угоди з біткоїн-ботом 24 години на добу 7 днів на тиждень. Роботу не потрібна ніч для відпочинку
Бектести
Тестуйте стратегії та боти на реальних історичних даних

Плюси та мінуси

Плюси

  • Цілодобовий режим: Не потрібно сидіти біля монітора 24/7. Бот стежить за ринком, ловить вигідні моменти, навіть коли ви спите.

  • Швидкість та ефективність: Бот швидше за людину реагує на зміни ринку, не упускає швидкоплинні можливості та фіксує прибуток за лічені секунди.

  • Холодний розрахунок замість емоцій: Бот працює за заданою програмою, не піддається паніці чи жадібності, не припускається помилок, властивих людині.

  • Автоматизація рутини: Відстеження цін, своєчасний вхід, контролювання ризиків - усе це виконується ботом, звільняючи вас від рутини.

  • Стратегії, що налаштовуються: Ви самі визначаєте правила гри. Від простих стратегій до складних алгоритмів - усе під вашим контролем.

Мінуси

  • Ринкові ризики: У разі різких падінь або високої волатильності бот може посилити збитки, якщо не налаштований правильно.

  • Необхідність моніторингу: Бот не панацея. Потрібно регулярно стежити за його роботою, коригувати стратегії, адаптувати їх до мінливих ринкових умов.

  • Технічна складність: Налаштування бота вимагає розуміння торгових стратегій і технічних тонкощів. Не кожен новачок впорається з цим.

Статистика платформи

$ 79 743 086

Профіт користувачів

47 349 316

Циклів закрито

$ 418 429 395

Сума депозитів ботів

Висновок

За допомогою біткоїн-ботів можна автоматизувати і спростити процес торгівлі біткоїнами. Стабільне зростання курсу біткоїна протягом багатьох років демонструє перевагу довгострокового підходу, а боти можуть з високою ефективністю застосовувати цей принцип: купувати, коли біткоїн подешевшав, і продавати, коли він подорожчав.

Відповіді на поширені запитання

