Біржі для біткоїн ботів

Найголовніше, що потрібно боту для торгівлі, - це акаунт на криптобіржі, кошти на ньому і API-ключ для управління цими коштами.



Біткоїн - це найвідоміша криптовалюта, і торги нею ведуться на всіх біржах-партнерах Veles. Ви сміливо можете вибирати будь-яку з них: біткоїн-бот можна налаштувати для кожної.



Основа на всіх біржах одна й та сама. Нюанси можуть бути пов'язані лише з вибором торгової пари.





На біржі Binance можна торгувати біткоїном до бразильського реала, японської ієни, турецької ліри і низки інших фіатних валют.

На біржі Bybit з фіатних валют доступно тільки євро. А за торгівлю біткоїном у парі до токена USD Coin біржа не стягує комісію.

На біржі OKX біткоїн, серед іншого, торгується до дирхама ОАЕ.





На інших біржах (BingX, Gate, HTX) уважний трейдер знайде свої особливості, властиві тільки цим майданчикам.



І, зрозуміло, на всіх криптовалютних біржах доступна торгівля біткоїном до найпопулярнішого стейблкоїна - USDT.