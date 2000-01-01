Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.



Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.



Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.



Зверніть увагу: вашими коштами на біржі бот може розпоряджатися тільки так, як ви самі вказали йому в налаштуваннях: тобто використовувати їх для здійснення торговельних угод за обраних вами ринкових умов. Нічого іншого з активами, які ви помістили на біржу, бот зробити не може.