Найкращі Solana Боти

Solana, одна з найбільш швидкозростаючих блокчейн-платформ, привертає все більшу увагу трейдерів завдяки своїй високій швидкості транзакцій і низьким комісіям. У зв'язку з цим з'являється безліч автоматизованих торгових рішень, які допомагають трейдерам ефективно управляти своїми активами.

Автоматизація торгівлі на криптовалютному ринку дає змогу трейдерам більше часу приділяти реальному життю, зберігаючи при цьому внутрішню гармонію і стабільний емоційний стан.

Алготрейдинг дає змогу оцифрувати і запрограмувати вашу торгову стратегію, виключаючи всі зайві деталі. Краса в мінімалізмі. Так було, є і буде завжди.

Топ 5 найкращих торгових ботів
для Solana

Бот Графік PNL% (місяць) Середній час в угоді Мінімальний депозит Ризик
SOL MRC+ADX
SOL MRC+ADX
Long 1x
Futures
+21%
 $1000
Спробувати
SOL risk
SOL risk
Long 1x
Futures
+21%
 15Г $1000
Спробувати
SOL Diver
SOL Diver
Long 1x
Futures
+25%
 $1000
Спробувати
SOL MRC+RSI
SOL MRC+RSI
Long 1x
Futures
+31%
 $1000
Спробувати
SOL Channel
SOL Channel
Long 1x
Futures
+31%
 $1000
Спробувати
Що таке Solana бот?

Боти Solana – це алгоритми, налаштовані на отримання прибутку шляхом спекуляцій цін на даний актив.

Крипто-комьюніті вважає солана достатньо вагомим активом і наступним кроком в еволюції біткоїна і криптовалют. Цей факт необхідний для підкріплення впевненості в цьому активі і що його можна спокійно торгувати, не боячись скама.

Актив менше ніж за рік зміг подолати відстань в майже 2000%. Це вражаючі показники і тверді підстави на те, що цей актив можна і потрібно торгувати.

Солана-боти на платформі Veles повністю самостійно купують і продають монети, і від нас не вимагається жодних дій, окрім початкового налаштування бота.

Як працюють Solana боти?

Solana боти функціонують на основі заздалегідь заданих алгоритмів і стратегій. Вони можуть відстежувати ринкові зміни в реальному часі, аналізувати графіки і показники, такі як обсяг торгів і волатильність, для ухвалення рішень щодо купівлі або продажу активів.

Основні кроки роботи Solana ботів включають:

  1. Збір даних: Боти аналізують дані про ціни, обсяги торгів та інші ринкові умови.
  2. Аналіз даних: На основі зібраних даних боти використовують алгоритми для визначення найкращих точок входу і виходу на ринок.
  3. Виконання угод: Після ухвалення рішення бот автоматично виконує угоди на обраній біржі.
  4. Управління ризиками: Багато ботів також пропонують функції управління ризиками, як-от встановлення стоп-лосів і тейк-профітів, що дає змогу мінімізувати втрати.

Як запустити бота Solana
Реєстрація

Пройдіть реєстрацію на платформі Veles

Біржа

Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API

Торговий бот

Виберіть готового бота або налаштуйте самі

Готово

Тепер повторимо на практиці

Пройдіть реєстрацію

Наші ціни

Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.

Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.

Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.

Зверніть увагу: вашими коштами на біржі бот може розпоряджатися тільки так, як ви самі вказали йому в налаштуваннях: тобто використовувати їх для здійснення торговельних угод за обраних вами ринкових умов. Нічого іншого з активами, які ви помістили на біржу, бот зробити не може.

Ми заробляємо тільки тоді, коли заробляєте Ви

Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць

Докладніше
Біржі для крипто ботів Solana

Існує кілька популярних бірж, на яких можна використовувати Solana боти для автоматизованої торгівлі. До них належать:


  • Binance: Одна з найбільших бірж, яка підтримує безліч торгових пар із Solana.


  • Bybit: Платформа, популярна серед професійних трейдерів, пропонує просунуті інструменти для торгівлі.


  • OKX: Біржа, відома своєю надійністю і підтримкою різних криптовалют, включно з Solana.

Bingx

Bingx

2 399 бота
HTX

HTX

663 бота
Gate.io

Gate.io

12 781 бота
Binance

Binance

175 033 бота
Bybit

Bybit

511 961 бота
OKX

OKX

42 910 бота

Види ботів

Grid боти

Сіточники розставлять ордери на купівлю і продаж активу і збиратимуть волатильність у цінових каналах. На середніх таймфреймах солана перебуває в бічному тренді, і тому торгівля від підтримки та опору - ідеальний варіант для вашого капіталу. На платформі Veles доступний функціонал для будь-якої торгової стратегії сіткової торгівлі, а також є можливість дотримуватися індивідуальних критеріїв ризик-менеджменту.



Розподіліть сітку ордерів таким чином, щоб це було максимально безпечно для вашого депозиту.

DCA боти

За допомогою трендових алгоритмів можна налаштувати проміжки купівлі активу, а також суми ордерів. Бот буде поступово набирати позицію і холоднокровно чекати бажаного вами потенціалу. Глобально актив перебуває у висхідному тренді, це можна помітити на старших таймфреймах, і на додачу до всього є потенціал для подальшого руху.

Боти для трейдингу в загальному розумінні

Крім сіткових і трендових варіантів, існує також і традиційний варіант алготрейдингу, де трейдер самостійно для себе підбирає торговельну стратегію, індикатори і розраховує потенціал угоди.



Завдяки багатому вибору інструментів можна зібрати бота для будь-якої торгової стратегії, запустити його і спокійно займатися своїми справами.

Функції торгового бота Solana
Торгівля спот і ф'ючерсами
Створення солана-ботів на спотових і ф'ючерсних ринках
Управління ризиками
Контролюйте ризик і прибутковість за допомогою інструментів: Стоп-лосс до беззбитковості, мультитейки, трейлінг тейк-профіт
Гнучке налаштування
Використовуйте і комбінуйте різні індикатори (CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, сигнали TradingView) для якісної торгівлі в будь-якому напрямку ринку
Трейдинг 24/7
Відкривайте і закривайте угоди з солана-ботом 24 години на добу 7 днів на тиждень. Роботу не потрібна ніч для відпочинку
Бектести
Тестуйте стратегії та ботів на реальних історичних даних

Плюси та мінуси

Плюси

  • Автоматизація: Боти можуть працювати 24/7 без перерв, що дає змогу трейдерам не втрачати вигідні можливості.

  • Зниження емоцій: Використання алгоритмічної торгівлі допомагає мінімізувати вплив емоцій на прийняття рішень.

  • Доступ до даних: Боти можуть обробляти величезні обсяги даних і виконувати угоди швидше, ніж людина.

Мінуси

  • Ризики: Торгові боти можуть зазнати невдачі, особливо в нестабільних ринкових умовах. Не завжди можна передбачити, як поводитиметься ринок.

  • Залежність від технології: Якщо бот або платформа вийде з ладу, це може призвести до збитків.

  • Необхідність у знаннях: Для ефективного використання ботів потрібне знання торгових стратегій і розуміння роботи ринку.

Статистика платформи

$ 79 743 086

Профіт користувачів

47 349 316

Циклів закрито

$ 418 429 395

Сума депозитів ботів

Висновок

Використання Solana ботів може стати чудовим інструментом для підвищення ефективності торгівлі на платформі. Однак важливо пам'ятати про ризики та недоліки, пов'язані з автоматизованою торгівлею. Ретельне вивчення ринку, стратегій і можливостей, які надають боти, допоможе вам ухвалювати обґрунтовані рішення і збільшувати свої шанси на успіх у світі криптовалют.

Відповіді на поширені запитання

Боти на інші монети

Solana торгові боти створені для здійснення угод на спотовому і ф'ючерсному ринку. Вони можуть застосовувати різні стратегії, такі як короткостроковий дейтрейдинг, середньостроковий свінгтрейдинг і накопичувальний інвестиційний трейдинг.

Ці боти фокусуються на ринкових даних і проводять торгові операції відповідно до заздалегідь встановлених параметрів, що допомагає трейдерам ефективно управляти своїми позиціями і збільшувати прибуток. Зберіть свого робота або візьміть готового з добірок ботів під конкретні криптовалюти.

Solana

Solana
Bitcoin

Bitcoin
Tron (trx)

Tron (trx)
Tether

Tether
Ethereum

Ethereum