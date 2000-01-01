Найкращі Solana Боти
Solana, одна з найбільш швидкозростаючих блокчейн-платформ, привертає все більшу увагу трейдерів завдяки своїй високій швидкості транзакцій і низьким комісіям. У зв'язку з цим з'являється безліч автоматизованих торгових рішень, які допомагають трейдерам ефективно управляти своїми активами.
Автоматизація торгівлі на криптовалютному ринку дає змогу трейдерам більше часу приділяти реальному життю, зберігаючи при цьому внутрішню гармонію і стабільний емоційний стан.
Алготрейдинг дає змогу оцифрувати і запрограмувати вашу торгову стратегію, виключаючи всі зайві деталі. Краса в мінімалізмі. Так було, є і буде завжди.
Топ 5 найкращих торгових ботів
для Solana
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
SOL MRC+ADX
|
+21%
|2Д
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL risk
|
+21%
|15Г
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL Diver
|
+25%
|9Д
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL MRC+RSI
|
+31%
|2Д
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL Channel
|
+31%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
SOL MRC+ADX
Long 1x Futures
SOL risk
Long 1x Futures
SOL Diver
Long 1x Futures
SOL MRC+RSI
Long 1x Futures
SOL Channel
Long 1x Futures
Боти Solana – це алгоритми, налаштовані на отримання прибутку шляхом спекуляцій цін на даний актив.
Крипто-комьюніті вважає солана достатньо вагомим активом і наступним кроком в еволюції біткоїна і криптовалют. Цей факт необхідний для підкріплення впевненості в цьому активі і що його можна спокійно торгувати, не боячись скама.
Актив менше ніж за рік зміг подолати відстань в майже 2000%. Це вражаючі показники і тверді підстави на те, що цей актив можна і потрібно торгувати.
sol/usdt 1d
Солана-боти на платформі Veles повністю самостійно купують і продають монети, і від нас не вимагається жодних дій, окрім початкового налаштування бота.
Як працюють Solana боти?
Solana боти функціонують на основі заздалегідь заданих алгоритмів і стратегій. Вони можуть відстежувати ринкові зміни в реальному часі, аналізувати графіки і показники, такі як обсяг торгів і волатильність, для ухвалення рішень щодо купівлі або продажу активів.
Основні кроки роботи Solana ботів включають:
- Збір даних: Боти аналізують дані про ціни, обсяги торгів та інші ринкові умови.
- Аналіз даних: На основі зібраних даних боти використовують алгоритми для визначення найкращих точок входу і виходу на ринок.
- Виконання угод: Після ухвалення рішення бот автоматично виконує угоди на обраній біржі.
- Управління ризиками: Багато ботів також пропонують функції управління ризиками, як-от встановлення стоп-лосів і тейк-профітів, що дає змогу мінімізувати втрати.
Пройдіть реєстрацію на платформі Veles
Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API
Виберіть готового бота або налаштуйте самі
Тепер повторимо на практиці
Наші ціни
Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.
Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.
Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.
Зверніть увагу: вашими коштами на біржі бот може розпоряджатися тільки так, як ви самі вказали йому в налаштуваннях: тобто використовувати їх для здійснення торговельних угод за обраних вами ринкових умов. Нічого іншого з активами, які ви помістили на біржу, бот зробити не може.
Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
Існує кілька популярних бірж, на яких можна використовувати Solana боти для автоматизованої торгівлі. До них належать:
- Binance: Одна з найбільших бірж, яка підтримує безліч торгових пар із Solana.
- Bybit: Платформа, популярна серед професійних трейдерів, пропонує просунуті інструменти для торгівлі.
- OKX: Біржа, відома своєю надійністю і підтримкою різних криптовалют, включно з Solana.
Види ботів
Grid боти
Сіточники розставлять ордери на купівлю і продаж активу і збиратимуть волатильність у цінових каналах. На середніх таймфреймах солана перебуває в бічному тренді, і тому торгівля від підтримки та опору - ідеальний варіант для вашого капіталу. На платформі Veles доступний функціонал для будь-якої торгової стратегії сіткової торгівлі, а також є можливість дотримуватися індивідуальних критеріїв ризик-менеджменту.
Розподіліть сітку ордерів таким чином, щоб це було максимально безпечно для вашого депозиту.
DCA боти
За допомогою трендових алгоритмів можна налаштувати проміжки купівлі активу, а також суми ордерів. Бот буде поступово набирати позицію і холоднокровно чекати бажаного вами потенціалу. Глобально актив перебуває у висхідному тренді, це можна помітити на старших таймфреймах, і на додачу до всього є потенціал для подальшого руху.
Боти для трейдингу в загальному розумінні
Крім сіткових і трендових варіантів, існує також і традиційний варіант алготрейдингу, де трейдер самостійно для себе підбирає торговельну стратегію, індикатори і розраховує потенціал угоди.
Завдяки багатому вибору інструментів можна зібрати бота для будь-якої торгової стратегії, запустити його і спокійно займатися своїми справами.
Плюси та мінуси
Плюси
Автоматизація: Боти можуть працювати 24/7 без перерв, що дає змогу трейдерам не втрачати вигідні можливості.
Зниження емоцій: Використання алгоритмічної торгівлі допомагає мінімізувати вплив емоцій на прийняття рішень.
Доступ до даних: Боти можуть обробляти величезні обсяги даних і виконувати угоди швидше, ніж людина.
Мінуси
Ризики: Торгові боти можуть зазнати невдачі, особливо в нестабільних ринкових умовах. Не завжди можна передбачити, як поводитиметься ринок.
Залежність від технології: Якщо бот або платформа вийде з ладу, це може призвести до збитків.
Необхідність у знаннях: Для ефективного використання ботів потрібне знання торгових стратегій і розуміння роботи ринку.
Статистика платформи
$ 79 743 086
Профіт користувачів
47 349 316
Циклів закрито
$ 418 429 395
Сума депозитів ботів
Висновок
Використання Solana ботів може стати чудовим інструментом для підвищення ефективності торгівлі на платформі. Однак важливо пам'ятати про ризики та недоліки, пов'язані з автоматизованою торгівлею. Ретельне вивчення ринку, стратегій і можливостей, які надають боти, допоможе вам ухвалювати обґрунтовані рішення і збільшувати свої шанси на успіх у світі криптовалют.
Відповіді на поширені запитання
Solana торгові боти створені для здійснення угод на спотовому і ф'ючерсному ринку. Вони можуть застосовувати різні стратегії, такі як короткостроковий дейтрейдинг, середньостроковий свінгтрейдинг і накопичувальний інвестиційний трейдинг.
Ці боти фокусуються на ринкових даних і проводять торгові операції відповідно до заздалегідь встановлених параметрів, що допомагає трейдерам ефективно управляти своїми позиціями і збільшувати прибуток. Зберіть свого робота або візьміть готового з добірок ботів під конкретні криптовалюти.