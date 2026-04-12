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Veles Broker

Брокерский счёт — простой путь к торговле

Откройте брокерский счёт, протестируйте стратегию и торгуйте вручную или с помощью ботов — всё в интерфейсе Veles.

  • API автоматически
  • До 25% на комиссиях
  • Ниже риск блокировок
  • Авто API
  • До 25% на комиссиях
  • Ниже риск блокировок
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Текущий баланс

$12 480,50

PnL +38,4% 12 недель
79% в рынке
  • BTC 52%
  • ETH 27%
  • USDT 21%
Сделок 51
PnL +38,4%
Объем $457K
0.142 BTC $9 410
1.25 ETH $3 070
  • c 2021 г. работаем на рынке
  • 100K+ пользователей Veles
  • 70M+ завершенных сделок
  • $40M+ капитала в управлении

Сложная инфраструктура. Простой путь.

Преимущества Veles Broker

Просто открыть и начать

Пройдите регистрацию и проверку в Veles — брокерский счёт подключится автоматически, без необходимости создания аккаунта на бирже и API-ключей.

Пополнение с карты Скоро

Пополняйте брокерский счёт с карты — без покупки криптовалюты и сторонних сервисов.

Всё в одном кабинете

Счёт, баланс, терминал, боты и аналитика — управляйте торговлей без переключений.

Торгуйте по-своему

Торгуйте вручную в терминале или автоматически с помощью GRID- и DCA-ботов. Для проверки стратегий используйте отдельный сервис бэктестов.

Инфраструктура Bybit -25%

Ликвидность и исполнение ордеров — на инфраструктуре Bybit. Управление счётом и стратегиями остаётся внутри Veles.

Поддержка на вашем языке

Наша команда быстро поможет с созданием аккаунта, открытием и пополнением брокерского счёта.

Сравнение

Меньше действий — больше возможностей

Обычный путь Veles Broker
Доступ к рынку
Зависит от правил и проверок конкретной биржи
Брокерская модель снижает риск ограничений
Подключение
Создание и настройка API-ключа
Счёт подключается автоматически
Пополнение
P2P или обменники
С карты банка через платёжного партнёра
Инструменты
Терминал и базовые возможности
Терминал, бэктесты, GRID и DCA
Комиссии
Стандартные торговые комиссии
Скидка 25%

Брокерская модель не исключает обязательные проверки и ограничения, предусмотренные требованиями KYC/AML и правилами партнёров.

Выберите подход к управлению капиталом

Работайте вручную, проверяйте идеи или автоматизируйте стратегию — без переключения между сервисами.
Ручная торговля

Терминал

Торгуйте вручную, анализируйте рынок и управляйте позициями в одном интерфейсе Veles.

Стоп-маркетные ордера Мульти пространство
Цена
67,240.0 USDT
Размер
0.01 BTC
Доступно 1,234.56 USDT

Четыре шага до первой сделки

Как это работает?
01

Верификация

Заполните данные и подтвердите личность внутри Veles.

02

Открытие счета

Создаётся и подключается автоматически.

03

Пополнение

Переведите средства удобным способом.

04

Торговля

Откройте сделку в терминале или запустите торгового бота.

Начать открытие счета

Откройте брокерский счёт Veles

Экономьте до 25% на торговых комиссиях и управляйте капиталом в одном интерфейсе.

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Broker Broker

Безопасность счёта на каждом этапе

  • Двухфакторная аутентификация (2FA)
  • Дополнительное подтверждение вывода средств
  • Торговый счёт отделён от внутреннего баланса Veles
  • Оперативная поддержка по вопросам работы со счётом
Security

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Ответы, поддержка и помощь в запуске

01

Что такое брокерский счёт Veles?

Брокерский счёт Veles — торговый счёт для криптовалюты внутри платформы Veles. После регистрации и прохождения KYC счёт подключается автоматически: в одном кабинете доступны баланс, терминал, бэктест, GRID и DCA, аналитика и поддержка. Это криптоброкер-модель: вы торгуете через интерфейс Veles, без отдельного аккаунта на бирже и без ручной настройки API. Ликвидность и исполнение ордеров обеспечивает инфраструктура Bybit; управление счётом и стратегиями остаётся в Veles.

На обычном пути через биржу вы сами создаёте аккаунт, проходите проверки, настраиваете API-ключ и часто переключаетесь между сервисами. На брокерском счёте Veles регистрация и KYC проходят внутри платформы, счёт подключается автоматически, а терминал, бэктест и боты доступны в одном интерфейсе. Для владельцев брокерского счёта действует скидка 25% на торговые комиссии. Брокерская модель не отменяет обязательные проверки KYC/AML и ограничения по правилам партнёров.

Торговые боты Veles на veles.finance автоматизируют стратегии на подключённой бирже через API: нужен аккаунт биржи и настройка ключа. Veles Broker — это брокерский счёт: KYC, комиссии, терминал, бэктест и боты в одном кабинете без отдельного аккаунта биржи и без ручного API. На брокерском счёте боты — инструмент торговли, а не отдельный продукт. Если нужен только API-путь к бирже — используйте торговые боты Veles; если нужен счёт внутри Veles — открывайте брокерский счёт.

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