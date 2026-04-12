KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента») — проверка личности для соблюдения требований KYC/AML и правил партнёров. Для брокерского счёта Veles KYC проходит внутри платформы: отдельно регистрироваться на бирже не нужно. Как правило, нужен документ, удостоверяющий личность. Точный перечень документов и шагов показывается в кабинете Veles при верификации — список зависит от проверки и может включать дополнительные запросы. Если возникнут вопросы по документам или статусу проверки, поддержка поможет на русском, английском или украинском языке.