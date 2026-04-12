Просто открыть и начать
Пройдите регистрацию и проверку в Veles — брокерский счёт подключится автоматически, без необходимости создания аккаунта на бирже и API-ключей.
Откройте брокерский счёт, протестируйте стратегию и торгуйте вручную или с помощью ботов — всё в интерфейсе Veles.
$12 480,50
Пройдите регистрацию и проверку в Veles — брокерский счёт подключится автоматически, без необходимости создания аккаунта на бирже и API-ключей.
Пополняйте брокерский счёт с карты — без покупки криптовалюты и сторонних сервисов.
Счёт, баланс, терминал, боты и аналитика — управляйте торговлей без переключений.
Торгуйте вручную в терминале или автоматически с помощью GRID- и DCA-ботов. Для проверки стратегий используйте отдельный сервис бэктестов.
Ликвидность и исполнение ордеров — на инфраструктуре Bybit. Управление счётом и стратегиями остаётся внутри Veles.
Наша команда быстро поможет с созданием аккаунта, открытием и пополнением брокерского счёта.
Брокерская модель не исключает обязательные проверки и ограничения, предусмотренные требованиями KYC/AML и правилами партнёров.
Торгуйте вручную, анализируйте рынок и управляйте позициями в одном интерфейсе Veles.
Заполните данные и подтвердите личность внутри Veles.
Создаётся и подключается автоматически.
Переведите средства удобным способом.
Откройте сделку в терминале или запустите торгового бота.
Экономьте до 25% на торговых комиссиях и управляйте капиталом в одном интерфейсе.Открыть счет
Ответы, поддержка и помощь в запуске
Брокерский счёт Veles — торговый счёт для криптовалюты внутри платформы Veles. После регистрации и прохождения KYC счёт подключается автоматически: в одном кабинете доступны баланс, терминал, бэктест, GRID и DCA, аналитика и поддержка. Это криптоброкер-модель: вы торгуете через интерфейс Veles, без отдельного аккаунта на бирже и без ручной настройки API. Ликвидность и исполнение ордеров обеспечивает инфраструктура Bybit; управление счётом и стратегиями остаётся в Veles.
На обычном пути через биржу вы сами создаёте аккаунт, проходите проверки, настраиваете API-ключ и часто переключаетесь между сервисами. На брокерском счёте Veles регистрация и KYC проходят внутри платформы, счёт подключается автоматически, а терминал, бэктест и боты доступны в одном интерфейсе. Для владельцев брокерского счёта действует скидка 25% на торговые комиссии. Брокерская модель не отменяет обязательные проверки KYC/AML и ограничения по правилам партнёров.
Торговые боты Veles на veles.finance автоматизируют стратегии на подключённой бирже через API: нужен аккаунт биржи и настройка ключа. Veles Broker — это брокерский счёт: KYC, комиссии, терминал, бэктест и боты в одном кабинете без отдельного аккаунта биржи и без ручного API. На брокерском счёте боты — инструмент торговли, а не отдельный продукт. Если нужен только API-путь к бирже — используйте торговые боты Veles; если нужен счёт внутри Veles — открывайте брокерский счёт.
Нажмите «Открыть брокерский счёт» и зарегистрируйтесь в Veles. Далее пройдите верификацию (KYC) в интерфейсе платформы: заполните данные и подтвердите личность. После одобрения торговый счёт создаётся и подключается автоматически — без ручной настройки API. Затем пополните баланс и начните торговлю в терминале или запустите бота. Срок открытия зависит от прохождения KYC и возможных запросов дополнительных документов.
KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента») — проверка личности для соблюдения требований KYC/AML и правил партнёров. Для брокерского счёта Veles KYC проходит внутри платформы: отдельно регистрироваться на бирже не нужно. Как правило, нужен документ, удостоверяющий личность. Точный перечень документов и шагов показывается в кабинете Veles при верификации — список зависит от проверки и может включать дополнительные запросы. Если возникнут вопросы по документам или статусу проверки, поддержка поможет на русском, английском или украинском языке.
Нет. Открытие брокерского счёта и KYC проходят внутри Veles. Необходимое подключение к инфраструктуре Bybit создаётся автоматически после одобрения — отдельный аккаунт биржи создавать не нужно, API-ключ вручную настраивать тоже не нужно. Вы работаете через интерфейс Veles: терминал, бэктест и боты на брокерском счёте.
На брокерском счёте Veles указаны торговые комиссии: Maker — 0,025%, Taker — 0,075%. Для владельцев брокерского счёта предусмотрена скидка 25% на торговые комиссии по сравнению со стандартными условиями. Актуальные условия лучше уточнять при открытии счёта — они отображаются в продукте. Другие операции (например, пополнение с карты, когда функция станет доступна) могут иметь отдельные условия партнёра.
На брокерском счёте доступны: терминал для ручной торговли — график, стакан, позиции, ордера, Stop Loss и Take Profit; бэктест — проверка идей на исторических данных до запуска; GRID и DCA для автоматизации. Для владельцев брокерского счёта GRID доступен без отдельной подписки и дополнительной комиссии Veles. DCA также запускается с брокерского счёта в интерфейсе платформы. Всё — в едином кабинете Veles, без переключения между сервисами.
После открытия счёта пополните баланс переводом на брокерский счёт. Вывод средств защищён дополнительным подтверждением. Пополнение с банковской карты через официального платёжного партнёра — без предварительной покупки криптовалюты — готовится к запуску; когда функция станет доступна, условия партнёра будут указаны в продукте. По вопросам пополнения и вывода поможет поддержка на русском, английском или украинском.
Торговый счёт отделён от внутреннего баланса Veles. Ликвидность и исполнение ордеров обеспечивает инфраструктура Bybit; интерфейс, терминал, боты и поддержка — на стороне Veles. Для защиты доступа используются несколько уровней: двухфакторная аутентификация (2FA) и дополнительное подтверждение вывода средств. Брокерская модель не отменяет обязательные проверки KYC/AML и ограничения, предусмотренные правилами партнёров. По вопросам безопасности счёта можно обратиться в поддержку.