Торговий бот для біржі HTX
Біржа HTX довгий час була відома під іншою назвою - Huobi - і провела ребрендинг у вересні 2023 року - після десяти років успішної роботи в індустрії crypto.
Серйозною перевагою біржі HTX перед іншими торговими майданчиками є можливість торгувати на невеликі суми без надання документів, що засвідчують особу. Загалом же HTX орієнтована на масового користувача і за набором функцій практично нічим не відрізняється від інших великих бірж. Тут є все, до чого звикли користувачі сучасних криптобірж: від спотової та ф'ючерсної торгівлі до допомоги в отриманні пасивного доходу.
HTX пропонує й інструменти автоматизації: копі-трейдинг і торгові боти (роботи). Але боти в додатку біржі реалізовані досить просто. Усе, що може зробити трейдер, - це вибрати межі сітки ордерів і задати кількість ордерів усередині сітки. Додатково можна встановити «стоп-лосс» і «тейк-профіт». Під ними тут розуміється загальний розмір збитку і прибутку, після досягнення якого бот має бути відключений.
Торгових ботів для HTX набагато ефективніше буде створити і запустити на платформі Veles, оскільки вони мають більш гнучкі налаштування. Крім того, платформа надає можливість проводити бектести для виявлення результативності ваших стратегій на історичних даних.
Топ 5 найкращих торгових ботів
для біржі HTX
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
SUI Long
|
+9%
|2Г
|$30
|
|Спробувати
|
AVAX Long
|
+12%
|9Г
|$100
|
|Спробувати
|
Squiz Bot
|
+7%
|4Д
|$100
|
|Спробувати
|
ETH Long
|
+15%
|7Г
|$600
|
|Спробувати
|
BTC Long
|
+9%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
SUI Long
Long 1x Spot
AVAX Long
Long 1x Spot
Squiz Bot
Long 1x Spot
ETH Long
Long 1x Spot
BTC Long
Long 1x Spot
Для торгівлі на біржі HTX можна використовувати будь-які торгові боти, доступні на платформі Veles. Наприклад, можна взяти готові боти з вітрини. Необхідно лише переконатися, що криптовалюта, з якою працює обраний бот, доступна на біржі HTX.
При цьому зовсім необов'язковим є повний збіг торговельної пари, на яку спочатку налаштований бот, з торговельною парою, використовуваною вами на біржі. Наприклад, якщо в первинних налаштуваннях ви бачите, що бот торгує на Binance у парі BTC/FDUSD, а на біржі HTX такої пари немає, ви сміливо можете налаштовувати його на торгівлю в парі BTC/USDT. Принципової різниці не буде, адже і FDUSD, і USDT - доларові стейблкоїни.
Гнучкість і диверсифікація
Платформа пристосована для будь-якої торгової стратегії, від короткострокових операцій до довгострокових інвестицій. Трейдери можуть отримати доступ до більш ніж 2000 торгових інструментів, що надає широкі можливості для диверсифікації.
Удосконалене тестування
Користувачі можуть проводити бектести, щоб оцінити свої стратегії на історичних даних і розрахувати співвідношення прибутку до збитку. Величезний набір свічок і комбінацій індикаторів дає трейдерам глибоке розуміння ринку, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення.
Перевірені готові боти
На платформі Veles доступні готові криптовалютні боти з налаштуваннями, які довели свою ефективність на практиці. Ці боти можуть заощадити час і зусилля трейдерів, надаючи їм готові стратегії, які вже показали позитивні результати.
Переваги використання торгових ботів:
- Усунення людського фактора. Більше ніяких імпульсивних рішень, відкладання стоп-лосса або передчасного виходу з позиції. Боти діють виключно за заданим вами алгоритмом.
- Звільнення вашого часу. Забудьте про нескінченний моніторинг ринку і ночі, проведені біля комп'ютера. Боти стежать за вашими активами, поки ви займаєтеся улюбленими справами.
- Дисципліна і контроль. Боти працюють за вашими правилами, допомагаючи вам дотримуватися плану торгівлі та захищаючи ваш депозит.
Як працюють трейдинг боти на HTX?
Трейдинг боти на платформі HTX взаємодіють з біржею за допомогою API (інтерфейсу програмування додатків). Ці боти ретельно аналізують ринкові дані, включаючи вартість активів, обсяг торгів і технічні індикатори. На підставі попередньо встановлених параметрів, таких як таймфрейми, обсяги ордерів та інші критичні показники, вони виконують торгові операції.
Як тільки ринкові умови відповідають заданим критеріям, бот автоматично здійснює торгові операції. Це дає змогу трейдерам економити час і сили, а також мінімізувати ймовірність емоційних помилок, які можуть виникнути під час ручної торгівлі.
Беремо комісію 20% з прибутку яку Ви отримуєте при торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
Підключення до HTX
Підключити Veles до HTX неймовірно просто завдяки нашій функції «Підключення в один клік». Ось покрокова інструкція, яка позбавить вас необхідності вручну створювати ключі API:
- Зайдіть на сторінку управління API-ключами або створення бота на платформі Veles.
- Натисніть кнопку «Додати API-ключ» і виберіть HTX.
- Тепер натисніть «Підключити в один клік».
- Авторизуйтесь у своєму акаунті.
- Дозвольте створення OpenAPI і підтвердіть запит.
- На сторінці, що відкрилася, в самому низу натисніть кнопку «Підтвердити».
Усі необхідні дозволи для повноцінної роботи ключа буде автоматично встановлено, що забезпечить вам безперешкодне і швидке підключення.
Пройдіть реєстрацію на платформі Veles
Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API
Виберіть готового бота або налаштуйте самі
Тепер повторимо на практиці
Види ботів для HTX
Трендові боти
Як правило, слідують за натовпом, відкриваючи позиції, коли ціна починає рух вгору або вниз. Вони активно підкуповують актив під час корекцій, очікуючи продовження тренда. Однак, якщо тренд слабшає або ціна рухається проти нього, вони скорочують позицію або закривають її повністю.
Контртрендові боти
Ці боти навпаки, «йдуть проти течії», намагаючись отримати прибуток з короткострокових корекцій ринку. Вони відкривають позицію проти тренда, очікуючи його ослаблення, і закривають її під час корекції, коли ціна відступає від тренда.
Нейтральні боти
Не прив'язані до будь-якого напрямку і відкривають позиції, ґрунтуючись на певних алгоритмах та індикаторах, незалежно від того, в якому напрямку рухається ціна. Вони можуть відкривати позиції як на проривах, так і на корекціях.
Плюси та мінуси
Плюси
Боти легко налаштовуються під ваші індивідуальні переваги. Ви можете вибирати різні стратегії, встановлювати ліміти ризику й оптимізувати прибуток.
Ваші боти не схильні до емоцій, страху або жадібності. Вони дотримуються чітко заданої стратегії, допомагаючи вам уникнути імпульсивних і нераціональних рішень.
Боти аналізують величезні обсяги даних за частки секунди, реагуючи на зміни ринку миттєво. Це дає змогу захоплювати короткострокові можливості, які недоступні людині.
Ваші боти працюють цілодобово, не вимагаючи вашої участі. Поки ви спите, відпочиваєте або займаєтеся іншими справами, вони аналізують ринок і здійснюють операції, забезпечуючи вам цілодобовий дохід.
Мінуси
Якщо ціна криптовалюти відхиляється від заданого діапазону, бот може пропустити вигідну можливість для купівлі або продажу.
Іноді алгоритм може не відповідати змінами ринку через раніше встановлені параметри, що може призвести до невигідних угод.
Жоден бот не гарантує 100% прибуток.
Статистика платформи
$ 79 743 086
Профіт користувачів
47 349 316
Циклів закрито
$ 418 429 395
Сума депозитів ботів
Висновок
Використання торгових ботів на HTX може бути відмінним рішенням для новачків і досвідчених трейдерів. Однак для максимальної гнучкості та ефективності варто розглянути можливості платформи Veles, яка дає змогу детально налаштувати параметри ботів і поліпшити результати автоматичних торгів.