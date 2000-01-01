Як працює бот HTX?

Для торгівлі на біржі HTX можна використовувати будь-які торгові боти, доступні на платформі Veles. Наприклад, можна взяти готові боти з вітрини. Необхідно лише переконатися, що криптовалюта, з якою працює обраний бот, доступна на біржі HTX.



При цьому зовсім необов'язковим є повний збіг торговельної пари, на яку спочатку налаштований бот, з торговельною парою, використовуваною вами на біржі. Наприклад, якщо в первинних налаштуваннях ви бачите, що бот торгує на Binance у парі BTC/FDUSD, а на біржі HTX такої пари немає, ви сміливо можете налаштовувати його на торгівлю в парі BTC/USDT. Принципової різниці не буде, адже і FDUSD, і USDT - доларові стейблкоїни.