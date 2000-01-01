Торговий бот для біржі BingX
На платформі Veles є набір активів для автоматизованого трейдингу на криптовалютній біржі BingX. На біржі ведеться постійна робота над її вдосконаленням та впровадженням інноваційних технологій, які даватимуть переваги у роботі з нею та в отриманні пасивного доходу.
Завдяки Veles ви можете налаштувати торгового бота для здійснення операцій із безстроковими ф'ючерсними контрактами на біржі BingX. Автоматизація торгових процесів суттєво полегшує участь у криптовалютному ринку, знімаючи необхідність постійного моніторингу ситуації та прийняття ручних рішень.
Крім основних переваг торгівлі на біржі, BingX проводить лістинг безлічі альткоїнів, DeFi-токенів та стейблкоїнів, яких немає на інших біржах. Ця перевага дає трейдерам можливість бути одним із перших, хто почне торгувати та заробляти на активах ще до лістингу на великих біржах.
Топ 5 найкращих торгових ботів
для біржі BingX
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
SUI Long
|
+9%
|2Г
|$30
|
|Спробувати
|
AVAX Long
|
+12%
|9Г
|$50
|
|Спробувати
|
Squiz Bot
|
+7%
|4Д
|$100
|
|Спробувати
|
ETH Long
|
+15%
|7Г
|$300
|
|Спробувати
|
BTC Long
|
+9%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
SUI Long
Long 1x Futures
AVAX Long
Long 2x Futures
Squiz Bot
Long 1x Futures
ETH Long
Long 2x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
Це автоматизовані алгоритмічні програми для здійснення торгових стратегій на криптобіржі BingX. Ці боти можуть працювати на постійній основі, що компенсує людські обмеження трейдерів. Вони можуть виконувати різні стратегії, від простих до складних, залежно від потреб і вподобань користувача.
Платформа Veles дає змогу користувачам створювати власних торговельних ботів, налаштовуючи параметри входу і виходу, а також комбінуючи різні індикатори для розробки унікальних стратегій.
Гнучкість і диверсифікація
Платформа пристосована для будь-якої торгової стратегії, від короткострокових операцій до довгострокових інвестицій. Трейдери можуть отримати доступ до більш ніж 2000 торгових інструментів, що надає широкі можливості для диверсифікації.
Удосконалене тестування
Користувачі можуть проводити бектести, щоб оцінити свої стратегії на історичних даних і розрахувати співвідношення прибутку до збитку. Величезний набір свічок і комбінацій індикаторів дає трейдерам глибоке розуміння ринку, допомагаючи їм приймати обґрунтовані рішення.
Перевірені готові боти
На платформі Veles доступні готові криптовалютні боти з налаштуваннями, які довели свою ефективність на практиці. Ці боти можуть заощадити час і зусилля трейдерів, надаючи їм готові стратегії, які вже показали позитивні результати.
Переваги використання торгових ботів:
- Усунення людського фактора. Більше ніяких імпульсивних рішень, відкладання стоп-лосса або передчасного виходу з позиції. Боти діють виключно за заданим вами алгоритмом.
- Звільнення вашого часу. Забудьте про нескінченний моніторинг ринку і ночі, проведені біля комп'ютера. Боти стежать за вашими активами, поки ви займаєтеся улюбленими справами.
- Дисципліна і контроль. Боти працюють за вашими правилами, допомагаючи вам дотримуватися плану торгівлі та захищаючи ваш депозит.
Як працюють трейдинг боти на BingX?
Трейдинг боти на платформі BingX взаємодіють з біржею за допомогою API (інтерфейсу програмування додатків). Ці боти ретельно аналізують ринкові дані, включаючи вартість активів, обсяг торгів і технічні індикатори. На підставі попередньо встановлених параметрів, таких як таймфрейми, обсяги ордерів та інші критичні показники, вони виконують торгові операції.
Як тільки ринкові умови відповідають заданим критеріям, бот автоматично здійснює торгові операції. Це дає змогу трейдерам економити час і сили, а також мінімізувати ймовірність емоційних помилок, які можуть виникнути під час ручної торгівлі.
Беремо комісію 20% з прибутку яку Ви отримуєте при торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
Підключення до BingX
Підключити Veles до BingX неймовірно просто завдяки нашій функції «Підключення в один клік». Ось покрокова інструкція, яка позбавить вас від необхідності вручну створювати ключі API:
- Зайдіть на сторінку управління API-ключами або створення бота на платформі Veles.
- Натисніть кнопку «Додати API-ключ» і виберіть BingX.
- Тепер натисніть «Підключити в один клік».
- Авторизуйтеся у своєму акаунті.
- Дозвольте створення OpenAPI і підтвердіть запит.
- На сторінці, що відкрилася, в самому низу натисніть кнопку «Підтвердити».
Усі необхідні дозволи для повноцінної роботи ключа буде автоматично встановлено, що забезпечить вам безперешкодне і швидке підключення.
Пройдіть реєстрацію на платформі Veles
Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API
Виберіть готового бота або налаштуйте самі
Тепер повторимо на практиці
Види ботів для BingX
Сітка ф'ючерсів
За основу береться система, яку ми вже розібрали: розділяємо актив на кілька частин і пускаємо в плавання. Ціна зросла - продаж, ціна падає - купівля. І так по колу.
Ф'ючерсна сітка інтегрується в цю систему і включає long/short (вгору-вниз) напрямки. Пояснюємо на прикладі. Користувач розміщує ордери на продаж через кожні 10$ вище поточної ринкової ціни. Щоразу, коли ціна підніметься на 10$, ми отримуємо прибуток.
Під час створення сітки, ми вказуємо кількість елементів. Кожен елемент - це рука бота, що забирає прибуток. Якщо ціна зросла 7 разів, а у нас було 6 елементів, значить ми не отримаємо прибуток за сьомий.
При цьому, кредитне плече дає змогу зробити з наших початкових 10$ купюру серйознішу: 20$, 50$ або 100$. У такому разі, ми можемо або швидше програти, або заробити більше. Якщо емоційні гойдалки не для Вас, то другий вид grid-бота якраз про це.
Спотова сітка
У разі spot-торгівлі, процес виглядає простіше, але не втрачає від цього в ефективності. Бот купує актив дешевше і продає дорожче.
Стартовий капітал розподіляється за графіком навколо ринкової ціни. Щойно вона досягне верхньої планки, бот одразу продасть усе. Так само на нижній межі він буде активно відкуповувати. Прибуток користувача в різниці між: покупками нижче і продажами вище.
Як і у випадку з ф'ючерсною торгівлею, спотова сітка буде «доречною» на волатильному ринку, коли ціни мають сильну динаміку.
Нескінченна спотова сітка
Припустимо, що Ви активно користуєтеся спотовою сіткою. Вкотре виставляєте ціновий діапазон на ETH з верхньою межею в $10 000 і нижньою в $3 000, після чого спокійно лягаєте спати. На ранок бачите, що ринкова ціна Ефіру перевищила $25 000. Так, Ви все одно заробили, але в кілька разів менше. Як нескінченна сітка вирішує цю проблему?
Стирає верхню межу, залишаючи нижню низинною. Тобто Ви продовжите отримувати прибуток, поки ціна зростатиме. Без якихось рамок. При цьому система працює стримано навіть при активному зростанні, щоб зберегти суму.
Нескінченну сітку використовують на бичачих ринках або при висхідному тренді.
Статистика платформи
$ 79 743 086
Профіт користувачів
47 349 316
Циклів закрито
$ 418 429 395
Сума депозитів ботів
Висновок
Торговые боты для BingX – эффективный инструмент для трейдеров, стремящихся автоматизировать свои торговые стратегии и повысить доходность. Однако следует помнить, что роботы не являются гарантией успеха и требуют тщательной настройки нескольких параметров и постоянного наблюдения. Тщательно протестируйте бота или выберите проверенного готового бота, прежде чем начать его использовать.