Що таке TRON бот?

TRON бот - це програмне забезпечення, яке дає змогу користувачам автоматизувати процес торгівлі криптовалютою TRON (TRX). Ця криптовалюта з'явилася 2017 року як одна з «вбивць Ефіріума» - розробка, що обіцяє швидші та дешевші смарт-контракти, ніж у мережі ETH. Таких потенційних «вбивць» на той час було створено кілька (можна, наприклад, згадати EOS і NEO), але тільки Трону вдалося змістити Ефіріум з п'єдесталу щонайменше в одному важливому аспекті: у мережі Tron зараз випускається більше стейблкоїнів USDT, ніж у мережі Ethereum.







Навряд чи ми помилимося, якщо припустимо, що сьогодні людина, яка пропонує оплату в «крипті», найчастіше має на увазі USDT TRC-20. Токени USDT у мережі трон - це один із найбільш затребуваних на практиці криптоактивів. А оскільки оплата комісії за перекази токенів у цій мережі приймається тільки в монетах TRON (TRX), затребуваність токенів TRC-20 призводить і до затребуваності монети TRON. Її купують багато і часто.



ТRON боти виставляють на біржах ордери на купівлю і продаж TRX на основі заздалегідь заданих параметрів і стратегій, що дає їм змогу виконувати торгові операції без участі користувача. Це особливо корисно для трейдерів, які не можуть постійно відстежувати зміни на ринку і своєчасно реагувати на зміни цін.



Трон-боти на платформі Veles повністю самостійно купують і продають трон, і від нас не вимагається жодних дій, окрім початкового налаштування бота.