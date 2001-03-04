English Русский

Торгівля на криптовалютному ринку (crypto trading) йде дуже активно. Навіть маючи справу з такими криптовалютами, які не є лідерами за обсягом торгів, трейдеру доводиться протистояти цілій армії конкурентів, кожен з яких хотів би забрати свою частину грошей з ринку. Для успішної роботи трейдерам необхідно використовувати ефективні інструменти. Один з таких інструментів - це автоматизовані боти для торгівлі TRON (TRX). На великих біржах угоди за цією монетою проводяться раз на одну-дві секунди, і без бота з таким ринком взаємодіяти вкрай непросто.



У цій статті ми розглянемо найкращі боти, які допоможуть трейдерам автоматизувати процеси і збільшити прибуток.

Топ 5 найкращих торгових ботів
для Tron

Бот Графік PNL% (місяць) Середній час в угоді Мінімальний депозит Ризик
TRX MFI + ADX
TRX MFI + ADX
Long 1x
Futures
+12%
 $1000
TRX BB + RSI
TRX BB + RSI
Long 1x
Futures
+13%
 $1000
TRX MRC
TRX MRC
Long 1x
Futures
+14%
 $1000
TRX BB + ADX
TRX BB + ADX
Long 1x
Futures
+17%
 13Д $1000
TRX Diver
TRX Diver
Long 5x
Futures
+28%
 $1000
Спробувати
Спробувати
Спробувати
Спробувати
Що таке TRON бот?

TRON бот - це програмне забезпечення, яке дає змогу користувачам автоматизувати процес торгівлі криптовалютою TRON (TRX). Ця криптовалюта з'явилася 2017 року як одна з «вбивць Ефіріума» - розробка, що обіцяє швидші та дешевші смарт-контракти, ніж у мережі ETH. Таких потенційних «вбивць» на той час було створено кілька (можна, наприклад, згадати EOS і NEO), але тільки Трону вдалося змістити Ефіріум з п'єдесталу щонайменше в одному важливому аспекті: у мережі Tron зараз випускається більше стейблкоїнів USDT, ніж у мережі Ethereum.



Навряд чи ми помилимося, якщо припустимо, що сьогодні людина, яка пропонує оплату в «крипті», найчастіше має на увазі USDT TRC-20. Токени USDT у мережі трон - це один із найбільш затребуваних на практиці криптоактивів. А оскільки оплата комісії за перекази токенів у цій мережі приймається тільки в монетах TRON (TRX), затребуваність токенів TRC-20 призводить і до затребуваності монети TRON. Її купують багато і часто.

ТRON боти виставляють на біржах ордери на купівлю і продаж TRX на основі заздалегідь заданих параметрів і стратегій, що дає їм змогу виконувати торгові операції без участі користувача. Це особливо корисно для трейдерів, які не можуть постійно відстежувати зміни на ринку і своєчасно реагувати на зміни цін.

Трон-боти на платформі Veles повністю самостійно купують і продають трон, і від нас не вимагається жодних дій, окрім початкового налаштування бота.

Як працюють Трон боти?

TRON боти у своїй роботі використовують різні стратегії, такі як DCA (усереднення вартості), Grid (сітка ордерів), «снайпер-бот» (пошук зон консолідації та півотних точок) та інші. Вони аналізують дані з ринку в реальному часі і входять в угоди на основі закладених алгоритмів. Користувач може налаштувати параметри бота залежно від своєї стратегії: вибрати криптовалютну пару (TRX/USDT, TRX/BTC та ін.), встановити обсяг купівлі та продажу, задати умови для відкриття і закриття угод.

Як запустити бота Tron
registration
Реєстрація

Пройдіть реєстрацію на платформі Veles

rocket
Біржа

Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API

bot
Торговий бот

Виберіть готового бота або налаштуйте самі

ready
Готово

Тепер повторимо на практиці

Наші ціни

Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.

Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.

Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.

commission
commission
Ми заробляємо тільки тоді, коли заробляєте Ви

Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць

Біржі для TRX ботів

Для торгівлі за допомогою ботів важливо вибирати біржі, які підтримують автоматизовану торгівлю. На всіх криптобіржах, з якими співпрацює Veles, можна використовувати TRON боти:


Усі ці платформи надають доступ до безлічі інструментів і можливостей для торгівлі TRX. Користувачі можуть інтегрувати своїх торгових роботів з біржею через API, що дає їм змогу автоматично здійснювати операції з використанням коштів на біржовому акаунті.

Bingx

Bingx

2 399 бота
HTX

HTX

663 бота
Gate.io

Gate.io

12 781 бота
Binance

Binance

175 033 бота
Bybit

Bybit

511 961 бота
OKX

OKX

42 910 бота

Види ботів

DCA бот

DCA бот - найпростіший і найзрозуміліший TRX bot. Він допомагає трейдерам мінімізувати ризики, купуючи TRX на регулярній основі невеликими партіями, незалежно від ринкових умов. Ця стратегія знижує вплив волатильності ринку і дає змогу трейдеру усереднювати ціну покупки. Бот автоматично купує актив за фіксованими інтервалами, що робить торгівлю стабільною і менш ризикованою.

 

За останній рік курс TRX/USD демонструє стійке зростання, і це означає, що трейдери, які використовують DCA-бот для цієї пари, за рік набрали б позицію, середня точка входу якої істотно нижча за поточну ринкову ціну.

Grid бот

Grid бот - це популярний інструмент для роботи на волатильному ринку, що створює на певних рівнях сітку ордерів на купівлю і продаж, що дає йому змогу торгувати всередині цінового діапазону. Цей метод ідеально підходить для ринків, на яких курс має тенденцію повертатися до середнього значення: наприклад, TRX/BTC.



Grid бот може приносити прибуток завдяки численним угодам під час змін ціни:

  • купити TRX за 225 сатоши, а потім продати за 250;
  • знову купити за 225, потім ще раз купити за 200;
  • продати половину за 225, а потім другу половину за 250;
  • повторювати купівлі та продажі при кожній зміні курсу на 25 сатоши.

Функції торгового бота Tron
Торгівля спот і ф'ючерсами
Створення трон-ботів на спотових і ф'ючерсних ринках
Управління ризиками
Контролюйте ризик і прибутковість за допомогою інструментів: Стоп-лосс до беззбитковості, мультитейки, трейлінг тейк-профіт
Гнучке налаштування
Використовуйте і комбінуйте різні індикатори (CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, сигнали TradingView) для якісної торгівлі в будь-якому напрямку ринку
Трейдинг 24/7
Відкривайте і закривайте угоди з трон-ботом 24 години на добу 7 днів на тиждень. Роботу не потрібна ніч для відпочинку
Бектести
Тестуйте стратегії та ботів на реальних історичних даних

Плюси та мінуси

Плюси

  • Автоматизація: боти дають змогу торгувати цілодобово, і це дійсно важливо на крипторинку, який працює без перерв і вихідних.

  • Ефективність: боти можна налаштувати на такі стратегії, через складність яких їх було б важко реалізувати вручну.

  • Зниження емоцій: боти виключають емоційну складову з процесу торгівлі, і це дає більш стабільні результати.

  • Доступ до різних бірж одночасно: без ботів стежити за всіма біржами одразу було б важко.

Мінуси

  • Залежність від налаштувань: якщо налаштувати бот відповідно до ринкового прогнозу, який виявиться помилковим, це може призвести до збитків.

  • Ризики безпеки: користувачі мають бути уважними при створенні API-ключів і не надавати на біржах ботам більше повноважень, ніж їм потрібно (для ботів на платформі Veles це неактуально, оскільки платформа в будь-якому разі дасть змогу задати ботові налаштування тільки для торгівлі, а не для переказу і виведення коштів).

  • Відсутність гнучкості: автоматизовані боти не можуть адаптуватися до раптових змін на ринку.

Статистика платформи

$ 79 743 086

Профіт користувачів

47 349 316

Циклів закрито

$ 418 429 395

Сума депозитів ботів

Висновок

TRON боти є зручним інструментом для трейдерів, які шукають спосіб автоматизувати свої торгові процеси і знизити ризики. Існують різні види ботів, які можуть бути налаштовані під різні стратегії. Однак важливо пам'ятати, що правильне налаштування і розуміння ринку відіграють ключову роль в успіху автоматизованої торгівлі.

Відповіді на поширені запитання

