Как работает бот HTX?

Для торговли на бирже HTX можно использовать любые торговые боты, доступные на платформе Veles. Например, можно взять готовые боты с витрины. Необходимо лишь убедиться, что криптовалюта, с которой работает выбранный бот, доступна на бирже HTX.

При этом совершенно необязательно полное совпадение торговой пары, на которую изначально настроен бот, с торговой парой, используемой вами на бирже. Например, если в первичных настройках вы видите, что бот торгует на Binance в паре BTC/FDUSD, а на бирже HTX такой пары нет, вы смело можете настраивать его на торговлю в паре BTC/USDT. Принципиальной разницы не будет, ведь и FDUSD, и USDT - долларовые стейблкоины.