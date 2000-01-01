Торговый бот для биржи HTX
Биржа HTX долгое время была известна под другим названием - Huobi - и провела ребрендинг в сентябре 2023 года - после десяти лет успешной работы в индустрии crypto.
Серьёзным преимуществом биржи HTX перед другими торговыми площадками является возможность торговать на небольшие суммы без предоставления документов, удостоверяющих личность. В целом же HTX ориентирована на массового пользователя и по набору функций практически ничем не отличается от остальных крупных бирж. Здесь есть всё, к чему привыкли пользователи современных криптобирж: от спотовой и фьючерсной торговли до помощи в получении пассивного дохода.
HTX предлагает и инструменты автоматизации: копи-трейдинг и торговые боты (роботы). Но боты в приложении биржи реализованы достаточно просто. Всё, что может сделать трейдер, - это выбрать границы сетки ордеров и задать количество ордеров внутри сетки. Дополнительно можно установить "стоп-лосс" и "тейк-профит". Под ними здесь понимается общий размер убытка и прибыли, по достижении которого бот должен быть отключен.
Торговых ботов для HTX гораздо эффективнее будет создать и запустить на платформе Veles, так как они обладают более гибкими настройками. Кроме того, платформа предоставляет возможность проводить бектесты для выявления результативности ваших стратегий на исторических данных.
Топ 5 лучших торговых ботов
для биржи HTX
|Бот
|График
|PNL% (месяц)
|Среднее время в сделке
|Минимальный депозит
|Риск
|
SUI Long
|
+9%
|2Ч
|$30
|
|Попробовать
|
AVAX Long
|
+12%
|9Ч
|$100
|
|Попробовать
|
Squiz Bot
|
+7%
|4Д
|$100
|
|Попробовать
|
ETH Long
|
+15%
|7Ч
|$600
|
|Попробовать
|
BTC Long
|
+9%
|3Д
|$1000
|
|Попробовать
SUI Long
Long 1x Spot
AVAX Long
Long 1x Spot
Squiz Bot
Long 1x Spot
ETH Long
Long 1x Spot
BTC Long
Long 1x Spot
Для торговли на бирже HTX можно использовать любые торговые боты, доступные на платформе Veles. Например, можно взять готовые боты с витрины. Необходимо лишь убедиться, что криптовалюта, с которой работает выбранный бот, доступна на бирже HTX.
При этом совершенно необязательно полное совпадение торговой пары, на которую изначально настроен бот, с торговой парой, используемой вами на бирже. Например, если в первичных настройках вы видите, что бот торгует на Binance в паре BTC/FDUSD, а на бирже HTX такой пары нет, вы смело можете настраивать его на торговлю в паре BTC/USDT. Принципиальной разницы не будет, ведь и FDUSD, и USDT - долларовые стейблкоины.
Гибкость и диверсификация
Платформа приспособлена для любой торговой стратегии, от краткосрочных операций до долгосрочных инвестиций. Трейдеры могут получить доступ к более чем 2000 торговых инструментов, что предоставляет широкие возможности для диверсификации.
Усовершенствованное тестирование
Пользователи могут проводить бэктесты, чтобы оценить свои стратегии на исторических данных и рассчитать соотношение прибыли к убытку. Огромный набор свечей и комбинаций индикаторов дает трейдерам глубокое понимание рынка, помогая им принимать обоснованные решения.
Проверенные готовые боты
На платформе Veles доступны готовые криптовалютные боты с настройками, которые доказали свою эффективность на практике. Эти боты могут сэкономить время и усилия трейдеров, предоставляя им готовые стратегии, которые уже показали положительные результаты.
Преимущества использования торговых ботов:
- Устранение человеческого фактора. Больше никаких импульсивных решений, откладывания стоп-лосса или преждевременного выхода из позиции. Боты действуют исключительно по заданному вами алгоритму.
- Освобождение вашего времени. Забудьте о бесконечном мониторинге рынка и ночах, проведенных у компьютера. Боты следят за вашими активами, пока вы занимаетесь любимыми делами.
- Дисциплина и контроль. Боты работают по вашим правилам, помогая вам придерживаться плана торговли и защищая ваш депозит.
Как работают трейдинг боты на HTX?
Трейдинг боты на платформе HTX взаимодействуют с биржей посредством API (интерфейса программирования приложений). Эти боты тщательно анализируют рыночные данные, включая стоимость активов, объем торгов и технические индикаторы. На основании предварительно установленных параметров, таких как таймфреймы, объемы ордеров и другие критические показатели, они исполняют торговые операции.
Как только рыночные условия соответствуют заданным критериям, бот автоматически осуществляет торговые операции. Это позволяет трейдерам экономить время и силы, а также минимизировать вероятность эмоциональных ошибок, которые могут возникнуть при ручной торговле.
Подключение к HTX
Подключить Veles к HTX невероятно просто благодаря нашей функции "Подключение в один клик". Вот пошаговая инструкция, которая избавит вас от необходимости вручную создавать ключи API:
- Зайдите на страницу управления API-ключами или создания бота на платформе Veles.
- Нажмите кнопку "Добавить API-ключ" и выберите HTX.
- Теперь нажмите "Подключить в один клик".
- Авторизуйтесь в своем аккаунте.
- Разрешите создание OpenAPI и подтвердите запрос.
- На открывшейся странице в самом низу нажмите кнопку "Подтвердить".
Все необходимые разрешения для полноценной работы ключа будут автоматически установлены, что обеспечит вам беспрепятственное и быстрое подключение.
Виды ботов для HTX
Трендовые боты
Как правило, следуют за толпой, открывая позиции, когда цена начинает движение вверх или вниз. Они активно подкупают актив во время коррекций, ожидая продолжения тренда. Однако, если тренд слабеет или цена движется против него, они сокращают позицию или закрывают ее полностью.
Контртрендовые боты
Эти боты наоборот, "идут против течения", пытаясь извлечь прибыль из краткосрочных коррекций рынка. Они открывают позицию против тренда, ожидая его ослабления, и закрывают ее во время коррекции, когда цена отступает от тренда.
Нейтральные боты
Не привязаны к какому-либо направлению и открывают позиции, основываясь на определенных алгоритмах и индикаторах, независимо от того, в каком направлении движется цена. Они могут открывать позиции как на прорывах, так и на коррекциях.
Плюсы и минусы
Плюсы
Боты легко настраиваются под ваши индивидуальные предпочтения. Вы можете выбирать различные стратегии, устанавливать лимиты риска и оптимизировать прибыль.
Ваши боты не подвержены эмоциям, страху или жадности. Они следуют четко заданной стратегии, помогая вам избежать импульсивных и нерациональных решений.
Боты анализируют огромные объемы данных за доли секунды, реагируя на изменения рынка мгновенно. Это позволяет захватывать краткосрочные возможности, которые недоступны человеку.
Ваши боты работают круглосуточно, не требуя вашего участия. Пока вы спите, отдыхаете или занимаетесь другими делами, они анализируют рынок и совершают сделки, обеспечивая вам круглосуточный доход.
Минусы
Если цена криптовалюты отклоняется от заданного диапазона, бот может пропустить выгодную возможность для покупки или продажи.
Иногда алгоритм может несоответствовать изменениями рынка из-за ранее установленных параметров, что может привести к невыгодным сделкам.
Никакой бот не гарантирует 100% прибыль.
Заключение
Использование торговых ботов на HTX может быть отличным решением для новичков и опытных трейдеров. Однако для максимальной гибкости и эффективности стоит рассмотреть возможности платформы Veles, которая позволяет детально настроить параметры ботов и улучшить результаты автоматических торгов.