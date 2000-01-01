Торговый бот для биржи BingX
Криптотрейдинг — бездонный колодец для начинающего пользователя: чем дальше заходишь, тем больше вытекает подробностей. Кто-то обжигается со своим первым мемкоином, кто-то держит только BTC (Биткоин) в портфеле. Кто-то торгует 10$ на споте в боязни стука коллекторов после проигрыша кредитного плеча. Давайте избежим лишней траты нервов и времени, а главное — увеличим прибыль.
В этой статье мы говорим о том, как автоматизировать процесс торговли с помощью ботов. Разберем разновидности, принципы работы и пошаговое создание на примере биржи «BingX». А ещё расскажем о дополнительных ботах с улучшенным функционалом.
Топ 5 лучших торговых ботов
для биржи BingX
|Бот
|График
|PNL% (месяц)
|Среднее время в сделке
|Минимальный депозит
|Риск
|
SUI Long
|
+9%
|2Ч
|$30
|
|Попробовать
|
AVAX Long
|
+12%
|9Ч
|$50
|
|Попробовать
|
Squiz Bot
|
+7%
|4Д
|$100
|
|Попробовать
|
ETH Long
|
+15%
|7Ч
|$300
|
|Попробовать
|
BTC Long
|
+9%
|3Д
|$1000
|
|Попробовать
SUI Long
Long 1x Futures
AVAX Long
Long 2x Futures
Squiz Bot
Long 1x Futures
ETH Long
Long 2x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
Это автоматизированные алгоритмические программы для осуществления торговых стратегий на криптобирже BingX. Эти боты могут работать на постоянной основе, что компенсирует человеческие ограничения трейдеров. Они могут выполнять различные стратегии, от простых до сложных, в зависимости от потребностей и предпочтений пользователя.
Платформа Veles позволяет пользователям создавать собственных торговых ботов, настраивая параметры входа и выхода, а также комбинируя различные индикаторы для разработки уникальных стратегий.
Гибкость и диверсификация
Платформа приспособлена для любой торговой стратегии, от краткосрочных операций до долгосрочных инвестиций. Трейдеры могут получить доступ к более чем 2000 торговых инструментов, что предоставляет широкие возможности для диверсификации.
Усовершенствованное тестирование
Пользователи могут проводить бэктесты, чтобы оценить свои стратегии на исторических данных и рассчитать соотношение прибыли к убытку. Огромный набор свечей и комбинаций индикаторов дает трейдерам глубокое понимание рынка, помогая им принимать обоснованные решения.
Проверенные готовые боты
На платформе Veles доступны готовые криптовалютные боты с настройками, которые доказали свою эффективность на практике. Эти боты могут сэкономить время и усилия трейдеров, предоставляя им готовые стратегии, которые уже показали положительные результаты.
Преимущества использования торговых ботов:
- Устранение человеческого фактора. Больше никаких импульсивных решений, откладывания стоп-лосса или преждевременного выхода из позиции. Боты действуют исключительно по заданному вами алгоритму.
- Освобождение вашего времени. Забудьте о бесконечном мониторинге рынка и ночах, проведенных у компьютера. Боты следят за вашими активами, пока вы занимаетесь любимыми делами.
- Дисциплина и контроль. Боты работают по вашим правилам, помогая вам придерживаться плана торговли и защищая ваш депозит.
Как работают трейдинг боты на BingX?
Трейдинг боты на платформе BingX взаимодействуют с биржей посредством API (интерфейса программирования приложений). Эти боты тщательно анализируют рыночные данные, включая стоимость активов, объем торгов и технические индикаторы. На основании предварительно установленных параметров, таких как таймфреймы, объемы ордеров и другие критические показатели, они исполняют торговые операции.
Как только рыночные условия соответствуют заданным критериям, бот автоматически осуществляет торговые операции. Это позволяет трейдерам экономить время и силы, а также минимизировать вероятность эмоциональных ошибок, которые могут возникнуть при ручной торговле.
Подключение к BingX
Подключить Veles к BingX невероятно просто благодаря нашей функции "Подключение в один клик". Вот пошаговая инструкция, которая избавит вас от необходимости вручную создавать ключи API:
- Зайдите на страницу управления API-ключами или создания бота на платформе Veles.
- Нажмите кнопку "Добавить API-ключ" и выберите BingX.
- Теперь нажмите "Подключить в один клик".
- Авторизуйтесь в своем аккаунте.
- Разрешите создание OpenAPI и подтвердите запрос.
- На открывшейся странице в самом низу нажмите кнопку "Подтвердить".
Все необходимые разрешения для полноценной работы ключа будут автоматически установлены, что обеспечит вам беспрепятственное и быстрое подключение.
Пройдите регистрацию на платформе Veles
Подключите биржу обычным способом или через fast-API
Выберите готового бота или настройте сами
Теперь повторим на практике
Виды ботов для BingX
Сетка фьючерсов
За основу берется система, которую мы уже разобрали: разделяем актив на несколько частей и пускаем в плаванье. Цена выросла — продажа, цена падает — покупка. И так по кругу.
Фьючерсная сетка интегрируется в эту систему и включает long/short (вверх-вниз) направления. Объясняем на примере. Пользователь размещает ордера на продажу через каждые 10$ выше текущей рыночной цены. Каждый раз, когда цена поднимется на 10$, мы получаем прибыль.
При создании сетки, мы указываем количество элементов. Каждый элемент — это рука бота, забирающего прибыль. Если цена выросла 7 раз, а у нас было 6 элементов, значит мы не получим прибыль за седьмой.
При этом, кредитное плечо позволяет сделать из наших начальных 10$ купюру серьезнее: 20$, 50$ или 100$. В таком случае, мы можем или быстрее проиграть, или заработать больше. Если эмоциональные качели не для Вас, то второй вид grid-бота как раз об этом.
Спотовая сетка
В случае spot-торговли, процесс выглядит проще, но не теряет от этого в эффективности. Бот покупает актив дешевле и продает дороже.
Стартовый капитал распределяется по графику вокруг рыночной цены. Как только она достигнет верхней планки, бот сразу продаст всё. Точно также на нижней границе он будет активно откупать. Прибыль пользователя в разнице между: покупками ниже и продажами выше.
Как и в случае с фьючерсной торговлей, спотовая сетка будет «кстати» на волатильном рынке, когда цены имеют сильную динамику.
Бесконечная спотовая сетка
Предположим, что Вы активно пользуетесь спотовой сеткой. В очередной раз выставляете ценовой диапазон на ETH с верхней границей в $10 000 и нижней в $3 000, после чего спокойно ложитесь спать. Наутро видите, что рыночная цена Эфира превысила $25 000. Да, Вы все равно заработали, но в несколько раз меньше. Как бесконечная сетка решает эту проблему?
Стирает верхнюю границу, оставляя нижнюю низменной. То есть Вы продолжите получать прибыль, пока цена будет расти. Без каких-то рамок. При этом система работает сдержанно даже при активном росте, чтобы сохранить сумму.
Бесконечную сетку используют на бычьих рынках или при восходящем тренде.
Статистика платформы
$ 79 743 086
Профит пользователей
47 349 316
Циклов закрыто
$ 418 429 395
Сумма депозитов ботов
Заключение
Торговые боты для BingX – эффективный инструмент для трейдеров, стремящихся автоматизировать свои торговые стратегии и повысить доходность. Однако следует помнить, что роботы не являются гарантией успеха и требуют тщательной настройки нескольких параметров и постоянного наблюдения. Тщательно протестируйте бота или выберите проверенного готового бота, прежде чем начать его использовать.