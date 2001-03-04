Лучшие USDT Боты
Рынок криптовалюты с каждым днем все больше собирает внимание трейдеров и инвесторов, а одним из самых известных инструментов для торговли является USDT (Tether) - актив, обеспеченный долларом США в отношении 1 к 1. Торговые боты, работающие с USDT, дают возможность для тех, кто хочет торговать без потери своего свободного времени. В данной мы статье рассмотрим, что такое USDT бот, как они работают, какие криптобиржи поддерживают их использование.
Топ 5 лучших торговых ботов
на USDT
|Бот
|График
|PNL% (месяц)
|Среднее время в сделке
|Минимальный депозит
|Риск
|
SUI BB Grid
|
+26%
|1Д
|$1000
|
|Попробовать
|
ETH MACD
|
+22%
|1Д
|$1000
|
|Попробовать
|
TRX Diver
|
+28%
|3Д
|$1000
|
|Попробовать
|
SOL Channel
|
+32%
|3Д
|$1000
|
|Попробовать
|
DOGE EMA
|
+35%
|12Ч
|$1000
|
|Попробовать
SUI BB Grid
Long 1x Futures
ETH MACD
Long 1x Futures
TRX Diver
Long 5x Futures
SOL Channel
Long 1x Futures
DOGE EMA
Long 1x Futures
USDT бот — это автоматизированное программное обеспечение, которое упрощает торговлю и помогает трейдерам осуществлять несколько сделок одновременно, используя USDT в качестве базовой валюты.
Они могут выполнять различные стратегии торговли, включая DCA (Dollar Cost Averaging), что позволяет распределять инвестиции по времени и снижать риски. Основная цель — максимизация прибыли за счет анализа рыночных данных и выполнения ордеров в автоматическом режиме.
Как работают USDT боты?
Данные боты также используют алгоритмы для анализа рынка и выполнения сделок. Они следят за ценовыми изменениями и могут реагировать на них быстрее, чем человек. Автоматизированные системы будут непрерывно следовать заданному алгоритму, не отклоняясь от установленного курса. Они могут настраиваться на выполнение стратегий, таких как: ордера на покупку или продажу или сложные алгоритмы, учитывающих множество факторов.
Бот на платформе Veles функционирует по LONG и SHORT. Он также может работать в консервативном, умеренном и агрессивном режиме. Может применять фильтры для выбора моментов для сделок. Эти фильтры могут включать индикаторы технического анализа (среди популярных параметров можно выделить рыночные индикаторы, как RSI (индекс относительной силы), полосы Боллинджера и MACD (дивергенцию средних скользящих)) или сигналы с Trading View.
Кроме того, usdt-бот предоставляет отчёты о своей деятельности, отправляя уведомления о каждой сделке трейдеру в Telegram.
Торговые роботы освобождают пользователей от необходимости вручную следить за этими индикаторами. Когда рыночные условия соответствуют установленным критериям, бот самостоятельно закрывает сделки.
Наши цены
Для оплаты комиссий за использование торговых ботов Veles используется счёт, который открывается на самой платформе. Каждому пользователю такой счёт открывается в момент регистрации.
Оплата происходит лишь тогда, когда боты приносят прибыль. 20% этой прибыли бот будет списывать с баланса вашей учётной записи Veles, но не более 50 USDT в месяц за один вид торговли.
Чтобы бот смог открыть позицию, необходимы средства на этом счёте. Поэтому перед запуском бота счёт нужно пополнить. Вы можете быть уверены, что пополнения на сумму 100 USDT в месяц хватит даже в случае самой прибыльной торговли как на спотовых, так и на фьючерсных торговых ботах вместе взятых.
Обратите внимание: вашими средствами на бирже бот может распоряжаться только так, как вы сами указали ему в настройках: то есть использовать их для совершения торговых сделок при выбранных вами рыночных условиях. Ничего иного с активами, которые вы поместили на биржу, бот сделать не может.
Берем комиссию 20% с прибыли которую вы получаете при торговле ботом, но не больше $50 за календарный месяц
С ботом Veles для USDT, можно автоматизировать торговлю на Bybit, Binance, OKX и на других крупных биржах. Достаточно подключить биржу, которой вы пользуетесь, к нашей платформе через API (безопасный ключ), создать или выбрать готовую стратегию и начать зарабатывать.
Плюсы и минусы
Плюсы
Автоматизированная спотовая и фьючерсная торговля.
Гибкая настройка: Боты могут быть настроены для работы по стратегиям, включая арбитраж, скальпинг и другие.
Возможность подключить готовые алгоритмы.
Использование алгоритмов для оценки рынка.
Трейдинг 24/7
Минусы
Не всегда алгоритмы могут учитывать все нюансы рынка (волатильность или новостной фон).
Торговые боты нуждаются в постоянном мониторинге для гарантии их корректной работы.
В ряде стран применение таких ботов может подвергаться юридическим ограничениям.
Статистика платформы
$ 79 743 086
Профит пользователей
47 349 316
Циклов закрыто
$ 418 429 395
Сумма депозитов ботов
Заключение
USDT боты представляют собой мощный инструмент для трейдеров, желающих оптимизировать свои стратегии на криптовалютном рынке. Несмотря на возможные риски, правильный выбор робота и стратегии поможет разительно уменьшить убытки.
В большинстве стран отсутствуют законодательные ограничения на автоматизированную торговлю. Однако важно учитывать правовой статус торговли цифровыми активами. К примеру, в Китае все формы криптоторговли подлежат запрету. Но CFTC позволяет клиентам торговать криптовалютными фьючерсами только через регулируемых провайдеров. Поэтому важно изучить законодательство о криптовалютах в вашей стране проживания. Если торговля разрешена, то и автоматизированные инструменты также будут легальными.
Ответы на часто задаваемые вопросы
USDT торговые боты созданы для осуществления сделок на спотовом и фьючерсном рынке. Они могут применять различные стратегии, такие как краткосрочный дейтрейдинг, среднесрочный свингтрейдинг и накопительный инвестиционный трейдинг.
Эти боты фокусируются на рыночных данных и проводят торговые операции в соответствии с заранее установленными параметрами, что помогает трейдерам эффективно управлять своими позициями и увеличивать прибыль. Соберите своего робота или возьмите готового из подборок ботов под конкретные криптовалюты.