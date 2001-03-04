English Українська

Рынок криптовалюты с каждым днем все больше собирает внимание трейдеров и инвесторов, а одним из самых известных инструментов для торговли является USDT (Tether) - актив, обеспеченный долларом США в отношении 1 к 1. Торговые боты, работающие с USDT, дают возможность для тех, кто хочет торговать без потери своего свободного времени. В данной мы статье рассмотрим, что такое USDT бот, как они работают, какие криптобиржи поддерживают их использование.

Топ 5 лучших торговых ботов
на USDT

Бот График PNL% (месяц) Среднее время в сделке Минимальный депозит Риск
SUI BB Grid
SUI BB Grid
Long 1x
Futures
+26%
 $1000
Попробовать
ETH MACD
ETH MACD
Long 1x
Futures
+22%
 $1000
Попробовать
TRX Diver
TRX Diver
Long 5x
Futures
+28%
 $1000
Попробовать
SOL Channel
SOL Channel
Long 1x
Futures
+32%
 $1000
Попробовать
DOGE EMA
DOGE EMA
Long 1x
Futures
+35%
 12Ч $1000
Попробовать
Что такое USDT боты и как они работают?

USDT бот — это автоматизированное программное обеспечение, которое упрощает торговлю и помогает трейдерам осуществлять несколько сделок одновременно, используя USDT в качестве базовой валюты.

Они могут выполнять различные стратегии торговли, включая DCA (Dollar Cost Averaging), что позволяет распределять инвестиции по времени и снижать риски. Основная цель — максимизация прибыли за счет анализа рыночных данных и выполнения ордеров в автоматическом режиме.

Как работают USDT боты?

Данные боты также используют алгоритмы для анализа рынка и выполнения сделок. Они следят за ценовыми изменениями и могут реагировать на них быстрее, чем человек. Автоматизированные системы будут непрерывно следовать заданному алгоритму, не отклоняясь от установленного курса. Они могут настраиваться на выполнение стратегий, таких как: ордера на покупку или продажу или сложные алгоритмы, учитывающих множество факторов.

Бот на платформе Veles функционирует по LONG и SHORT. Он также может работать в консервативном, умеренном и агрессивном режиме. Может применять фильтры для выбора моментов для сделок. Эти фильтры могут включать индикаторы технического анализа (среди популярных параметров можно выделить рыночные индикаторы, как RSI (индекс относительной силы), полосы Боллинджера и MACD (дивергенцию средних скользящих)) или сигналы с Trading View.

Кроме того, usdt-бот предоставляет отчёты о своей деятельности, отправляя уведомления о каждой сделке трейдеру в Telegram.

Торговые роботы освобождают пользователей от необходимости вручную следить за этими индикаторами. Когда рыночные условия соответствуют установленным критериям, бот самостоятельно закрывает сделки.

Наши цены

Для оплаты комиссий за использование торговых ботов Veles используется счёт, который открывается на самой платформе. Каждому пользователю такой счёт открывается в момент регистрации.

Оплата происходит лишь тогда, когда боты приносят прибыль. 20% этой прибыли бот будет списывать с баланса вашей учётной записи Veles, но не более 50 USDT в месяц за один вид торговли.

Чтобы бот смог открыть позицию, необходимы средства на этом счёте. Поэтому перед запуском бота счёт нужно пополнить. Вы можете быть уверены, что пополнения на сумму 100 USDT в месяц хватит даже в случае самой прибыльной торговли как на спотовых, так и на фьючерсных торговых ботах вместе взятых.

Обратите внимание: вашими средствами на бирже бот может распоряжаться только так, как вы сами указали ему в настройках: то есть использовать их для совершения торговых сделок при выбранных вами рыночных условиях. Ничего иного с активами, которые вы поместили на биржу, бот сделать не может.

commission
commission
Мы зарабатываем только тогда, когда зарабатываете Вы

Берем комиссию 20% с прибыли которую вы получаете при торговле ботом, но не больше $50 за календарный месяц

Биржи для USDT-ботов

С ботом Veles для USDT, можно автоматизировать торговлю на Bybit, Binance, OKX и на других крупных биржах. Достаточно подключить биржу, которой вы пользуетесь, к нашей платформе через API (безопасный ключ), создать или выбрать готовую стратегию и начать зарабатывать. 

Bingx

Bingx

2 399 бота
HTX

HTX

663 бота
Gate.io

Gate.io

12 781 бота
Binance

Binance

175 033 бота
Bybit

Bybit

511 961 бота
OKX

OKX

42 910 бота
Функции торгового бота USDT
Торговля спот и фьючерсами
Создание usdt-ботов на спотовых и фьючерсных рынках
Управление рисками
Контролируйте риск и доходность с помощью инструментов: Стоп-лосс до безубытка, мультитейки, трейлинг тейк-профит
Гибкая настройка
Используйте и комбинируйте различные индикаторы (CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, сигналы TradingView) для качественной торговли в любом направлении рынка
Трейдинг 24/7
Открывайте и закрывайте сделки с usdt-ботом 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Роботу не нужна ночь для отдыха
Бэктесты
Тестируйте стратегии и ботов на реальных исторических данных

Плюсы и минусы

Плюсы

  • Автоматизированная спотовая и фьючерсная торговля.

  • Гибкая настройка: Боты могут быть настроены для работы по стратегиям, включая арбитраж, скальпинг и другие.

  • Возможность подключить готовые алгоритмы.

  • Использование алгоритмов для оценки рынка.

  • Трейдинг 24/7

Минусы

  • Не всегда алгоритмы могут учитывать все нюансы рынка (волатильность или новостной фон).

  • Торговые боты нуждаются в постоянном мониторинге для гарантии их корректной работы.

  • В ряде стран применение таких ботов может подвергаться юридическим ограничениям.

Статистика платформы

$ 79 743 086

Профит пользователей

47 349 316

Циклов закрыто

$ 418 429 395

Сумма депозитов ботов

Заключение

USDT боты представляют собой мощный инструмент для трейдеров, желающих оптимизировать свои стратегии на криптовалютном рынке. Несмотря на возможные риски, правильный выбор робота и стратегии поможет разительно уменьшить убытки.

В большинстве стран отсутствуют законодательные ограничения на автоматизированную торговлю. Однако важно учитывать правовой статус торговли цифровыми активами. К примеру, в Китае все формы криптоторговли подлежат запрету. Но CFTC позволяет клиентам торговать криптовалютными фьючерсами только через регулируемых провайдеров. Поэтому важно изучить законодательство о криптовалютах в вашей стране проживания. Если торговля разрешена, то и автоматизированные инструменты также будут легальными.

Ответы на часто задаваемые вопросы

