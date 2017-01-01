На бирже Gate io боты могли запускаться практически с момента её создания. По крайней мере, в "интернет-архиве" на самом первом снапшоте сайта биржи, сделанном в октябре 2017 года, мы видим ссылку на страницу с API-документацией. А API - это специальный интерфейс для подключения внешних приложений, который чаще всего применяется именно для автоматизации торговых операций, то есть для торговли с помощью ботов.



Но тогда, в 2017 году, для запуска ботов биржа предлагала только API. И каждый трейдер должен был самостоятельно писать код своего бота, а потом запускать этот бот на отдельном сервере. Конечно, для запуска ботов в то время можно было бы воспользоваться и специальными площадками, которые позволяют легко и удобно создавать, настраивать, тестировать боты и предоставляют хостинг для них.





Cегодня, примером многофункциональной платформы для алгоритмического трейдинга является Veles, где можно запустить готовые боты либо создать новый нужный бот вручную со множеством индивидуальных настроек. Однако в то время ещё Veles не было, да и другие подобные платформы были развиты достаточно слабо. Поэтому торговля с помощью ботов была доступна лишь трейдерам с серьёзным техническим бэкграундом.