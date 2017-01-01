English Українська

На бирже Gate io боты могли запускаться практически с момента её создания. По крайней мере, в "интернет-архиве" на самом первом снапшоте сайта биржи, сделанном в октябре 2017 года, мы видим ссылку на страницу с API-документацией. А API - это специальный интерфейс для подключения внешних приложений, который чаще всего применяется именно для автоматизации торговых операций, то есть для торговли с помощью ботов.

Но тогда, в 2017 году, для запуска ботов биржа предлагала только API. И каждый трейдер должен был самостоятельно писать код своего бота, а потом запускать этот бот на отдельном сервере. Конечно, для запуска ботов в то время можно было бы воспользоваться и специальными площадками, которые позволяют легко и удобно создавать, настраивать, тестировать боты и предоставляют хостинг для них.


Cегодня, примером многофункциональной платформы для алгоритмического трейдинга является Veles, где можно запустить готовые боты либо создать новый нужный бот вручную со множеством индивидуальных настроек. Однако в то время ещё Veles не было, да и другие подобные платформы были развиты достаточно слабо. Поэтому торговля с помощью ботов была доступна лишь трейдерам с серьёзным техническим бэкграундом.

coin

SUI Long

Long 1x Futures

graph
PNL% (МЕСЯЦ) +9%
Среднее время в сделке
Мин. депозит 30 $
Риск
Попробовать
coin

AVAX Long

Long 2x Futures

graph
PNL% (МЕСЯЦ) +12%
Среднее время в сделке
Мин. депозит 50 $
Риск
Попробовать
coin

Squiz Bot

Long 1x Futures

graph
PNL% (МЕСЯЦ) +7%
Среднее время в сделке
Мин. депозит 100 $
Риск
Попробовать
coin

ETH Long

Long 2x Futures

graph
PNL% (МЕСЯЦ) +15%
Среднее время в сделке
Мин. депозит 300 $
Риск
Попробовать
coin

BTC Long

Long 1x Futures

graph
PNL% (МЕСЯЦ) +9%
Среднее время в сделке
Мин. депозит 1000 $
Риск
Попробовать
Почему стоит использовать ботов Gate.io?
TradingBot

В отличие от живого трейдера бот активен круглосуточно, и, следовательно, он совершает больше сделок. А чем больше сделок, тем большую комиссию получает биржа. Ради этого не жалко выделить лучшие места для информации о ботах в интерфейсе сайта и предоставить ботам серверные мощности, необходимые для их бесперебойной работы.
Но нужны ли боты простым трейдерам? Тут всё зависит от торговой стратегии, которой трейдеры придерживаются:

  • если мы принимаем решение по каждой сделке, взвешивая все "за" и "против",

  • если мы оцениваем новостной фон, прогнозы ютуберов из свежих видео и другие показатели, которые нельзя формализовать,

  • или, наоборот, если мы опираемся исключительно на собственное чутье, то бот будет для нас бесполезен;

  • если же у нас есть четкий план действий (например, подешевело на 5% - покупаем, подорожало на 10% - продаём),

  • если мы активно применяем индикаторы технического анализа,

  • или если мы торгуем по сигналам, повторяя сделки успешных трейдеров, то бот может очень сильно облегчить нам наши задачи.

В некоторых случаях бот может даже выполнять за нас практически всю рутинную работу: отслеживать движения цены, мониторить индикаторы, получать сигналы и открывать сделки по ним. В любой стратегии, где есть конкретный алгоритм действий, боты будут нам полезны.

Гибкость и диверсификация

Платформа приспособлена для любой торговой стратегии, от краткосрочных операций до долгосрочных инвестиций. Трейдеры могут получить доступ к более чем 2000 торговых инструментов, что предоставляет широкие возможности для диверсификации.


Усовершенствованное тестирование

Пользователи могут проводить бэктесты, чтобы оценить свои стратегии на исторических данных и рассчитать соотношение прибыли к убытку. Огромный набор свечей и комбинаций индикаторов дает трейдерам глубокое понимание рынка, помогая им принимать обоснованные решения.


Проверенные готовые боты

На платформе Veles доступны готовые криптовалютные боты с настройками, которые доказали свою эффективность на практике. Эти боты могут сэкономить время и усилия трейдеров, предоставляя им готовые стратегии, которые уже показали положительные результаты.


Преимущества использования торговых ботов:

  • Устранение человеческого фактора. Больше никаких импульсивных решений, откладывания стоп-лосса или преждевременного выхода из позиции. Боты действуют исключительно по заданному вами алгоритму.
  • Освобождение вашего времени. Забудьте о бесконечном мониторинге рынка и ночах, проведенных у компьютера. Боты следят за вашими активами, пока вы занимаетесь любимыми делами.
  • Дисциплина и контроль. Боты работают по вашим правилам, помогая вам придерживаться плана торговли и защищая ваш депозит.
Какие есть риски при использовании торговых ботов?

На бирже Gate.io можно создать свой бот, а можно использовать чужой. У каждому из этих вариантов есть риски.

  • При самостоятельном создании бота мы закладываем в него те недостатки, которые присущи нашей торговой стратегии, и которых мы можем не видеть, пока бот не начнёт приносить нам убыток.

  • При использовании чужого бота мы вынуждены полагаться на знания и опыт того человека, который создал этот бот.

Каждый бот реализует какую-то торговую стратегию, и эта стратегия может оказаться ошибочной. Перед запуском бота неплохо бы подвергнуть его бэктесту, а биржа Gate.io не позволяет этого сделать. И даже на страницах статистики существующих ботов нам показывают историю лишь за 90 дней. Для анализа эффективности бота этого явно недостаточно. А потому и безопаснее, и надёжнее будет воспользоваться не ботом биржи Gate, а ботом Veles, с возможностью детального бектеста.

Мы зарабатываем только тогда, когда зарабатываете Вы

Берем комиссию 20% с прибыли которую вы получаете при торговле ботом, но не больше $50 за календарный месяц

Подключение к Gate.io

Подключить Veles к Gate.io невероятно просто благодаря нашей функции "Подключение в один клик". Вот пошаговая инструкция, которая избавит вас от необходимости вручную создавать ключи API:


  1. Зайдите на страницу управления API-ключами или создания бота на платформе Veles.
  2. Нажмите кнопку "Добавить API-ключ" и выберите Gate.io.
  3. Теперь нажмите "Подключить в один клик".
  4. Авторизуйтесь в своем аккаунте.
  5. Разрешите создание OpenAPI и подтвердите запрос.
  6. На открывшейся странице в самом низу нажмите кнопку "Подтвердить".


Все необходимые разрешения для полноценной работы ключа будут автоматически установлены, что обеспечит вам беспрепятственное и быстрое подключение.

Виды ботов для Gate.io

Боты для стратегий арбитража

Арбитраж - это один из самых низкорисковых видов трейдинга. Данная стратегия заключается в том, что мы отлавливаем моменты, когда какой-то актив можно купить дешевле и сразу же продать дороже.

Например, на бирже Gate.io есть две торговые пары: BTC/USDT и BTC/USDC. И в какой-то момент может случиться так, что в стакане одной из них появится ордер на продажу по цене 60 000, а в другой - ордер на покупку по цене 60 100. В этот момент можно отправить на биржу два рыночных ордера:

  • первым ордером купить биткоин за один стейблкоин по цене 60 000,

  • вторым ордером продать биткоин за другой стейблкоин по цене 60 100.

Без ботов в арбитраже не обойтись. Глазами такие ситуации не уследишь, а руками два ордера одновременно не отправишь. А если даже сможешь отследить и отправить, чей-то бот всё равно поймает больше таких моментов и быстрее отправит на биржу ордера, чтобы успеть этими моментами воспользоваться. 

Боты для создания рынка

Создание рынка (по-английски - market making) - это стратегия, в которой можно получать стабильную прибыль при сравнительно небольшом риске. Она лучше всего подходит для "плоского рынка", то есть такого рынка, на котором колебания цен незначительны. Примеры плоских рынков в сфере crypto - USDC/USDT и WBTC/BTC.

Маркет-мейкер выставляет свои лимитные ордера по обе стороны от текущей рыночной цены и ждёт их исполнения. Ордера выставляются на небольшом расстоянии, чтобы покрыть расходы на комиссию биржи. Например,

  • лимитный ордер на покупку по цене 0,997,

  • лимитный ордер на продажу по цене 1,003.

Когда ордер на покупку будет исполнен, купленный актив сразу же выставляется на продажу, и наоборот.

Всё просто и понятно, много ума не надо. Бот легко с этим справится без нашего участия. А мы без участия бота - вряд ли. Никто не хочет день и ночь сидеть перед экраном и переставлять ордера с покупки на продажу и обратно, как робот.

Боты для копитрейдинга (социальный или зеркальный трейдинг)

При копитрейдинге (по-английски - copytrading или social trading) мы совершаем на бирже сделки, которые только что совершил на другом аккаунте кто-то, кто является для нас авторитетом, и чей успех мы хотим повторить. Иными словами, мы подписываемся на сигналы об ордерах, исполненных в аккаунтах успешных трейдеров, а наш бот получает от биржи сообщения на понятном ему языке: "Account 7637, exchange done," - и отправляет бирже команду: "execute". В итоге на нашем аккаунте исполняется тот же самый ордер. А нам не нужно ни вникать в этот процесс, ни участвовать в нём.

Боты с торговлей по сетке (количественная торговая стратегия)

Сетка очень похожа на маркет-мейкинг. Только в ней изначально выставляется не два ордера, а по несколько (пять, десять или даже сто) с обеих сторон от текущей рыночной цены. Например, ордера на покупку выставляются по ценам на 1%, 2%, 3%, 4% и 5% ниже текущей, а ордера на продажу - выше текущей на том же расстоянии. При исполнении ордера на покупку сразу же выставляется ордер на продажу на 1% дороже. А при срабатывании ордера на продажу выставляется заявка на покупку по цене на 1% ниже.

С такой работой бот тоже справится лучше человека. Поэтому сетка - это одна из самых популярных стратегий, используемых при торговле ботами. Решения для нее представлены на всех биржах, предоставляющих клиентам услугу трейдинга с использованием ботов. Разнообразные сеточные боты (в том числе для собственных сетапов, самостоятельно найденных трейдером) доступны и на специализированных платформах, таких как veles.finance.

Боты со стратегией возврата к среднему

Стратегию возврата к среднему ещё называют усреднением. Ее идея заключается в том, что цена не может уходить слишком далеко без серьёзных отскоков или откатов. И если при движении цены против нашего прогноза мы будем продолжать открывать позиции против тренда, каждый раз смещая среднюю цену входа, то при коррекции курс обязательно вернётся к этой средней цене, и мы сможем закрыть позицию как минимум без убытка.

При использовании этой стратегии основное преимущество бота - его стрессоустойчивость. Он не замечает просадку, не расстраивается и не паникует, а продолжает дисциплинированно увеличивать объём позиции до тех пор, пока тренд не развернется.

Заключение

Торговые боты - отличный инструмент автоматизации повторяющихся действий. И замечательно, что биржа Gate.io предоставила возможность использовать ботов. Но когда бот нацелен на реализацию определенной стратегии, обязательно нужна проверка этой стратегии на исторических данных. И невозможность провести такую проверку - самый большой недостаток ботов на бирже Gate.io. Однако на платформе Veles такая возможность доступна и позволяет проводить даже годовые бектесты на ваши стратегии с целью выявления их эффективности. Всё-таки для настройки и запуска торговых ботов лучше пользоваться специализированными, более продвинутыми платформами. Тем более, что Gate.io предоставляет API для подключения таких платформ к аккаунтам трейдеров, а на платформе Veles подключить API-ключ биржи Gate.io достаточно простой процесс.

