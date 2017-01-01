Торговый бот для биржи Gate.io
На бирже Gate io боты могли запускаться практически с момента её создания. По крайней мере, в "интернет-архиве" на самом первом снапшоте сайта биржи, сделанном в октябре 2017 года, мы видим ссылку на страницу с API-документацией. А API - это специальный интерфейс для подключения внешних приложений, который чаще всего применяется именно для автоматизации торговых операций, то есть для торговли с помощью ботов.
Но тогда, в 2017 году, для запуска ботов биржа предлагала только API. И каждый трейдер должен был самостоятельно писать код своего бота, а потом запускать этот бот на отдельном сервере. Конечно, для запуска ботов в то время можно было бы воспользоваться и специальными площадками, которые позволяют легко и удобно создавать, настраивать, тестировать боты и предоставляют хостинг для них.
Cегодня, примером многофункциональной платформы для алгоритмического трейдинга является Veles, где можно запустить готовые боты либо создать новый нужный бот вручную со множеством индивидуальных настроек. Однако в то время ещё Veles не было, да и другие подобные платформы были развиты достаточно слабо. Поэтому торговля с помощью ботов была доступна лишь трейдерам с серьёзным техническим бэкграундом.
В отличие от живого трейдера бот активен круглосуточно, и, следовательно, он совершает больше сделок. А чем больше сделок, тем большую комиссию получает биржа. Ради этого не жалко выделить лучшие места для информации о ботах в интерфейсе сайта и предоставить ботам серверные мощности, необходимые для их бесперебойной работы.
Но нужны ли боты простым трейдерам? Тут всё зависит от торговой стратегии, которой трейдеры придерживаются:
- если мы принимаем решение по каждой сделке, взвешивая все "за" и "против",
- если мы оцениваем новостной фон, прогнозы ютуберов из свежих видео и другие показатели, которые нельзя формализовать,
- или, наоборот, если мы опираемся исключительно на собственное чутье, то бот будет для нас бесполезен;
- если же у нас есть четкий план действий (например, подешевело на 5% - покупаем, подорожало на 10% - продаём),
- если мы активно применяем индикаторы технического анализа,
- или если мы торгуем по сигналам, повторяя сделки успешных трейдеров, то бот может очень сильно облегчить нам наши задачи.
В некоторых случаях бот может даже выполнять за нас практически всю рутинную работу: отслеживать движения цены, мониторить индикаторы, получать сигналы и открывать сделки по ним. В любой стратегии, где есть конкретный алгоритм действий, боты будут нам полезны.
Преимущества использования торговых ботов:
- Устранение человеческого фактора. Больше никаких импульсивных решений, откладывания стоп-лосса или преждевременного выхода из позиции. Боты действуют исключительно по заданному вами алгоритму.
- Освобождение вашего времени. Забудьте о бесконечном мониторинге рынка и ночах, проведенных у компьютера. Боты следят за вашими активами, пока вы занимаетесь любимыми делами.
- Дисциплина и контроль. Боты работают по вашим правилам, помогая вам придерживаться плана торговли и защищая ваш депозит.
Какие есть риски при использовании торговых ботов?
На бирже Gate.io можно создать свой бот, а можно использовать чужой. У каждому из этих вариантов есть риски.
При самостоятельном создании бота мы закладываем в него те недостатки, которые присущи нашей торговой стратегии, и которых мы можем не видеть, пока бот не начнёт приносить нам убыток.
При использовании чужого бота мы вынуждены полагаться на знания и опыт того человека, который создал этот бот.
Каждый бот реализует какую-то торговую стратегию, и эта стратегия может оказаться ошибочной. Перед запуском бота неплохо бы подвергнуть его бэктесту, а биржа Gate.io не позволяет этого сделать. И даже на страницах статистики существующих ботов нам показывают историю лишь за 90 дней. Для анализа эффективности бота этого явно недостаточно. А потому и безопаснее, и надёжнее будет воспользоваться не ботом биржи Gate, а ботом Veles, с возможностью детального бектеста.
Подключение к Gate.io
Подключить Veles к Gate.io невероятно просто благодаря нашей функции "Подключение в один клик". Вот пошаговая инструкция, которая избавит вас от необходимости вручную создавать ключи API:
- Зайдите на страницу управления API-ключами или создания бота на платформе Veles.
- Нажмите кнопку "Добавить API-ключ" и выберите Gate.io.
- Теперь нажмите "Подключить в один клик".
- Авторизуйтесь в своем аккаунте.
- Разрешите создание OpenAPI и подтвердите запрос.
- На открывшейся странице в самом низу нажмите кнопку "Подтвердить".
Все необходимые разрешения для полноценной работы ключа будут автоматически установлены, что обеспечит вам беспрепятственное и быстрое подключение.
Виды ботов для Gate.io
Боты для стратегий арбитража
Арбитраж - это один из самых низкорисковых видов трейдинга. Данная стратегия заключается в том, что мы отлавливаем моменты, когда какой-то актив можно купить дешевле и сразу же продать дороже.
Например, на бирже Gate.io есть две торговые пары: BTC/USDT и BTC/USDC. И в какой-то момент может случиться так, что в стакане одной из них появится ордер на продажу по цене 60 000, а в другой - ордер на покупку по цене 60 100. В этот момент можно отправить на биржу два рыночных ордера:
первым ордером купить биткоин за один стейблкоин по цене 60 000,
вторым ордером продать биткоин за другой стейблкоин по цене 60 100.
Без ботов в арбитраже не обойтись. Глазами такие ситуации не уследишь, а руками два ордера одновременно не отправишь. А если даже сможешь отследить и отправить, чей-то бот всё равно поймает больше таких моментов и быстрее отправит на биржу ордера, чтобы успеть этими моментами воспользоваться.
Боты для создания рынка
Создание рынка (по-английски - market making) - это стратегия, в которой можно получать стабильную прибыль при сравнительно небольшом риске. Она лучше всего подходит для "плоского рынка", то есть такого рынка, на котором колебания цен незначительны. Примеры плоских рынков в сфере crypto - USDC/USDT и WBTC/BTC.
Маркет-мейкер выставляет свои лимитные ордера по обе стороны от текущей рыночной цены и ждёт их исполнения. Ордера выставляются на небольшом расстоянии, чтобы покрыть расходы на комиссию биржи. Например,
лимитный ордер на покупку по цене 0,997,
лимитный ордер на продажу по цене 1,003.
Когда ордер на покупку будет исполнен, купленный актив сразу же выставляется на продажу, и наоборот.
Всё просто и понятно, много ума не надо. Бот легко с этим справится без нашего участия. А мы без участия бота - вряд ли. Никто не хочет день и ночь сидеть перед экраном и переставлять ордера с покупки на продажу и обратно, как робот.
Боты для копитрейдинга (социальный или зеркальный трейдинг)
При копитрейдинге (по-английски - copytrading или social trading) мы совершаем на бирже сделки, которые только что совершил на другом аккаунте кто-то, кто является для нас авторитетом, и чей успех мы хотим повторить. Иными словами, мы подписываемся на сигналы об ордерах, исполненных в аккаунтах успешных трейдеров, а наш бот получает от биржи сообщения на понятном ему языке: "Account 7637, exchange done," - и отправляет бирже команду: "execute". В итоге на нашем аккаунте исполняется тот же самый ордер. А нам не нужно ни вникать в этот процесс, ни участвовать в нём.
Боты с торговлей по сетке (количественная торговая стратегия)
Сетка очень похожа на маркет-мейкинг. Только в ней изначально выставляется не два ордера, а по несколько (пять, десять или даже сто) с обеих сторон от текущей рыночной цены. Например, ордера на покупку выставляются по ценам на 1%, 2%, 3%, 4% и 5% ниже текущей, а ордера на продажу - выше текущей на том же расстоянии. При исполнении ордера на покупку сразу же выставляется ордер на продажу на 1% дороже. А при срабатывании ордера на продажу выставляется заявка на покупку по цене на 1% ниже.
С такой работой бот тоже справится лучше человека. Поэтому сетка - это одна из самых популярных стратегий, используемых при торговле ботами. Решения для нее представлены на всех биржах, предоставляющих клиентам услугу трейдинга с использованием ботов. Разнообразные сеточные боты (в том числе для собственных сетапов, самостоятельно найденных трейдером) доступны и на специализированных платформах, таких как veles.finance.
Боты со стратегией возврата к среднему
Стратегию возврата к среднему ещё называют усреднением. Ее идея заключается в том, что цена не может уходить слишком далеко без серьёзных отскоков или откатов. И если при движении цены против нашего прогноза мы будем продолжать открывать позиции против тренда, каждый раз смещая среднюю цену входа, то при коррекции курс обязательно вернётся к этой средней цене, и мы сможем закрыть позицию как минимум без убытка.
При использовании этой стратегии основное преимущество бота - его стрессоустойчивость. Он не замечает просадку, не расстраивается и не паникует, а продолжает дисциплинированно увеличивать объём позиции до тех пор, пока тренд не развернется.
Заключение
Торговые боты - отличный инструмент автоматизации повторяющихся действий. И замечательно, что биржа Gate.io предоставила возможность использовать ботов. Но когда бот нацелен на реализацию определенной стратегии, обязательно нужна проверка этой стратегии на исторических данных. И невозможность провести такую проверку - самый большой недостаток ботов на бирже Gate.io. Однако на платформе Veles такая возможность доступна и позволяет проводить даже годовые бектесты на ваши стратегии с целью выявления их эффективности. Всё-таки для настройки и запуска торговых ботов лучше пользоваться специализированными, более продвинутыми платформами. Тем более, что Gate.io предоставляет API для подключения таких платформ к аккаунтам трейдеров, а на платформе Veles подключить API-ключ биржи Gate.io достаточно простой процесс.