Торговля на криптовалютном рынке (crypto trading) идёт очень активно. Даже имея дело с такими криптовалютами, которые не являются лидерами по объёму торгов, трейдеру приходится противостоять целой армии конкурентов, каждый из которых хотел бы забрать свою часть денег с рынка. Для успешной работы трейдерам необходимо использовать эффективные инструменты. Один из таких инструментов - это автоматизированные боты для торговли TRON (TRX). На крупных биржах сделки по этой монете проводятся раз в одну-две секунды, и без бота с таким рынком взаимодействовать крайне непросто.



В данной статье мы рассмотрим лучшие боты, которые помогут трейдерам автоматизировать процессы и увеличить прибыль.

Топ 5 лучших торговых ботов
для TRON

Бот График PNL% (месяц) Среднее время в сделке Минимальный депозит Риск
TRX MFI + ADX
TRX MFI + ADX
Long 1x
Futures
+12%
 $1000
TRX BB + RSI
TRX BB + RSI
Long 1x
Futures
+13%
 $1000
TRX MRC
TRX MRC
Long 1x
Futures
+14%
 $1000
TRX BB + ADX
TRX BB + ADX
Long 1x
Futures
+17%
 13Д $1000
TRX Diver
TRX Diver
Long 5x
Futures
+28%
 $1000
Что такое TRON бот?

TRON бот - это программное обеспечение, которое позволяет пользователям автоматизировать процесс торговли криптовалютой TRON (TRX). Данная криптовалюта появилась в 2017 году как одна из "убийц Эфириума" - разработка, обещающая более быстрые и дешёвые смарт-контракты, чем в сети ETH. Таких потенциальных "убийц" в то время было создано несколько (можно, например, вспомнить EOS и NEO), но только Трону удалось сместить Эфириум c пьедестала как минимум в одном важном аспекте: в сети Tron сейчас выпускается больше стейблкоинов USDT, чем в сети Ethereum.



Вряд ли мы ошибёмся, если предположим, что сегодня человек, предлагающий оплату в "крипте", чаще всего имеет в виду USDT TRC-20. Токены USDT в сети трон - это один из самых востребованных на практике криптоактивов. А поскольку оплата комиссии за переводы токенов в этой сети принимается только в монетах TRON (TRX), востребованность токенов TRC-20 приводит и к востребованности монеты TRON. Её покупают много и часто.

ТRON боты выставляют на биржах ордера на покупку и продажу TRX на основе заранее заданных параметров и стратегий, что позволяет им выполнять торговые операции без участия пользователя. Это особенно полезно для трейдеров, которые не могут постоянно отслеживать изменения на рынке и своевременно реагировать на изменения цен.

Трон-боты на платформе Veles полностью самостоятельно покупают и продают трон, и от нас не требуется никаких действий, кроме первоначальной настройки бота.

Как работают Трон боты?

TRON боты в своей работе используют различные стратегии, такие как DCA (усреднение стоимости), Grid (сетка ордеров), "снайпер бот" (поиск зон консолидации и пивотных точек) и другие. Они анализируют данные с рынка в реальном времени и входят в сделки на основе заложенных алгоритмов. Пользователь может настроить параметры бота в зависимости от своей стратегии: выбрать криптовалютную пару (TRX/USDT, TRX/BTC и др.), установить объём покупки и продажи, задать условия для открытия и закрытия сделок.

Наши цены

Для оплаты комиссий за использование торговых ботов Veles используется счёт, который открывается на самой платформе. Каждому пользователю такой счёт открывается в момент регистрации.

Оплата происходит лишь тогда, когда боты приносят прибыль. 20% этой прибыли бот будет списывать с баланса вашей учётной записи Veles, но не более 50 USDT в месяц за один вид торговли.

Чтобы бот смог открыть позицию, необходимы средства на этом счёте. Поэтому перед запуском бота счёт нужно пополнить. Вы можете быть уверены, что пополнения на сумму 100 USDT в месяц хватит даже в случае самой прибыльной торговли как на спотовых, так и на фьючерсных торговых ботах вместе взятых.

commission
commission
Мы зарабатываем только тогда, когда зарабатываете Вы

Берем комиссию 20% с прибыли которую вы получаете при торговле ботом, но не больше $50 за календарный месяц

Биржи для TRX ботов

Для торговли с помощью ботов важно выбирать биржи, которые поддерживают автоматизированную торговлю. На всех криптобиржах, с которыми сотрудничает Veles, можно использовать TRON боты:


Все эти платформы предоставляют доступ к множеству инструментов и возможностей для торговли TRX. Пользователи могут интегрировать своих торговых роботов с биржей через API, что позволяет им автоматически совершать сделки с использованием средств на биржевом аккаунте.

Bingx

Bingx

2 399 бота
HTX

HTX

663 бота
Gate.io

Gate.io

12 781 бота
Binance

Binance

175 033 бота
Bybit

Bybit

511 961 бота
OKX

OKX

42 910 бота

Виды ботов

DCA бот

DCA бот - самый простой и понятный TRX bot. Он помогает трейдерам минимизировать риски, покупая TRX на регулярной основе небольшими партиями, независимо от рыночных условий. Эта стратегия снижает влияние волатильности рынка и позволяет трейдеру усреднять цену покупки. Бот автоматически покупает актив по фиксированным интервалам, что делает торговлю стабильной и менее рискованной.



За последний год курс TRX/USD демонстрирует устойчивый рост, и это значит, что трейдеры, использующие DCA-бот для этой пары за год набрали бы позицию, средняя точка входа которой существенно ниже текущей рыночной цены.

Grid бот

Grid бот - это популярный инструмент для работы на волатильном рынке, создающий на определённых уровнях сетку ордеров на покупку и продажу, что позволяет ему торговать внутри ценового диапазона. Этот метод идеально подходит для рынков, на которых курс имеет тенденцию возвращаться к среднему значению: например, TRX/BTC.



Grid бот может приносить прибыль за счёт многочисленных сделок при изменениях цены:

  • купить TRX за 225 сатоши, а потом продать за 250;

  • снова купить за 225, затем ещё раз купить за 200;

  • продать половину за 225, а затем вторую половину за 250;

  • повторять покупки и продажи при каждом изменении курса на 25 сатоши.

Функции торгового бота Tron
Торговля спот и фьючерсами
Создание трон-ботов на спотовых и фьючерсных рынках
Управление рисками
Контролируйте риск и доходность с помощью инструментов: Стоп-лосс до безубытка, мультитейки, трейлинг тейк-профит
Гибкая настройка
Используйте и комбинируйте различные индикаторы (CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, сигналы TradingView) для качественной торговли в любом направлении рынка
Трейдинг 24/7
Открывайте и закрывайте сделки с трон-ботом 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Роботу не нужна ночь для отдыха
Бэктесты
Тестируйте стратегии и ботов на реальных исторических данных

Плюсы и минусы

Плюсы

  • Автоматизация: боты позволяют торговать круглосуточно, и это действительно важно на крипторынке, который работает без перерывов и выходных.

  • Эффективность: боты можно настроить на такие стратегии, из-за сложности которых их было бы трудно реализовать вручную.

  • Снижение эмоций: боты исключают эмоциональную составляющую из процесса торговли, и это даёт более стабильные результаты.

  • Доступ к различным биржам одновременно: без ботов следить за всеми биржами сразу было бы затруднительно.

Минусы

  • Зависимость от настроек: если настроить бот в соответствии с рыночным прогнозом, который окажется ошибочным, это может привести к убыткам.

  • Риски безопасности: пользователи должны быть внимательны при создании API-ключей и не предоставлять на биржах ботам больше полномочий, чем им требуется (для ботов на платформе Veles это неактуально, поскольку платформа в любом случае позволит задать боту настройки только для торговли, а не для перевода и вывода средств).

  • Отсутствие гибкости: автоматизированные боты не могут адаптироваться к внезапным изменениям на рынке.

Статистика платформы

$ 79 743 086

Профит пользователей

47 349 316

Циклов закрыто

$ 418 429 395

Сумма депозитов ботов

Заключение

TRON боты представляют собой удобный инструмент для трейдеров, которые ищут способ автоматизировать свои торговые процессы и снизить риски. Существуют различные виды ботов, которые могут быть настроены под разные стратегии. Однако важно помнить, что правильная настройка и понимание рынка играют ключевую роль в успехе автоматизированной торговли.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Tron торговые боты созданы для осуществления сделок на спотовом и фьючерсном рынке. Они могут применять различные стратегии, такие как краткосрочный дейтрейдинг, среднесрочный свингтрейдинг и накопительный инвестиционный трейдинг.

Эти боты фокусируются на рыночных данных и проводят торговые операции в соответствии с заранее установленными параметрами, что помогает трейдерам эффективно управлять своими позициями и увеличивать прибыль. Соберите своего робота или возьмите готового из подборок ботов под конкретные криптовалюты.

