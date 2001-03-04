Что такое TRON бот?

TRON бот - это программное обеспечение, которое позволяет пользователям автоматизировать процесс торговли криптовалютой TRON (TRX). Данная криптовалюта появилась в 2017 году как одна из "убийц Эфириума" - разработка, обещающая более быстрые и дешёвые смарт-контракты, чем в сети ETH. Таких потенциальных "убийц" в то время было создано несколько (можно, например, вспомнить EOS и NEO), но только Трону удалось сместить Эфириум c пьедестала как минимум в одном важном аспекте: в сети Tron сейчас выпускается больше стейблкоинов USDT, чем в сети Ethereum.







Вряд ли мы ошибёмся, если предположим, что сегодня человек, предлагающий оплату в "крипте", чаще всего имеет в виду USDT TRC-20. Токены USDT в сети трон - это один из самых востребованных на практике криптоактивов. А поскольку оплата комиссии за переводы токенов в этой сети принимается только в монетах TRON (TRX), востребованность токенов TRC-20 приводит и к востребованности монеты TRON. Её покупают много и часто.



ТRON боты выставляют на биржах ордера на покупку и продажу TRX на основе заранее заданных параметров и стратегий, что позволяет им выполнять торговые операции без участия пользователя. Это особенно полезно для трейдеров, которые не могут постоянно отслеживать изменения на рынке и своевременно реагировать на изменения цен.



Трон-боты на платформе Veles полностью самостоятельно покупают и продают трон, и от нас не требуется никаких действий, кроме первоначальной настройки бота.