Не существует единого рынка биткоинов; на разных торговых площадках за один биткоин могут предлагать чуть больше или чуть меньше долларов. Но, благодаря возможности арбитража, цены на разных площадках отличаются незначительно, можно зафиксировать общую тенденцию: локальные тренды для биткоина сменяются, а глобальный тренд многие годы остаётся восходящим.
Хорошие боты для торговли биткоином - это боты, которые учитывают данную особенность рынка и не играют против неё, не встают в шорт.
Шорт биткоина тоже может иногда быть прибыльным. Но это сиюминутная прибыль. На долгосроке шорт биткоина всегда оказывался проигрышной стратегией.
Топ 5 лучших торговых ботов
для Bitcoin
|Бот
|График
|PNL% (месяц)
|Среднее время в сделке
|Минимальный депозит
|Риск
|
BTC Long
|
+9%
|16Ч
|$1000
|
|Попробовать
|
BTC Long
|
+7%
|14Ч
|$1000
|
|Попробовать
|
BTC Long
|
+8%
|2Д
|$1000
|
|Попробовать
|
BTC Long
|
+15%
|18Ч
|$1000
|
|Попробовать
|
BTC Long
|
+9%
|3Д
|$1000
|
|Попробовать
BTC Long
Long 1x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
BTC Long
Long 1x Futures
Биткоин-бот - это торговый робот, настроенный на постоянный мониторинг курса биткоина и на принятие решений о том, когда пришла пора покупать, а когда - продавать. Если бот оценивает ситуацию, сложившуюся на рынке, как подходящую для покупки или продажи, он может оповестить об этом трейдера или выполнить все необходимые действия за него: совершить нужную сделку без участия человека.
Биткоин-боты на платформе Veles полностью самостоятельно покупают и продают биткоины, и от нас не требуется никаких действий, кроме первоначальной настройки бота.
Как работают Биткоин боты?
Биткоин-бот на платформе Veles может работать по двум алгоритмам: LONG и SHORT.
LONG никогда не продаст больше биткоинов, чем он ранее купил. Его совокупная рыночная позиция может быть либо бычьей (нацеленной на прибыль от роста курса), либо нулевой.
SHORT, напротив, сначала продаёт биткоины, а потом выкупает их обратно по более низкой цене.
Как мы сказали выше, стратегия SHORT при торговле биткоинами не является такой выигрышной, как LONG. Тем не менее, если вы ожидаете снижения курса и хотите на этом заработать, Veles позволяет настроить биткоин-бот на использование алгоритма SHORT.
Биткоин-бот может работать в одном из трёх режимов торговли: консервативном, умеренном и агрессивном. В консервативном режиме бот заключает меньше сделок и использует для каждой из них меньшую долю депозита. Тем самым он перестраховывается и уменьшает риски. В агрессивном режиме, наоборот, бот старается использовать максимум возможностей и не оставляет депозит без дела: деньги должны работать. В умеренном режиме бот старается найти баланс между этими двумя вариантами.
Биткоин-бот на платформе Veles может использовать фильтры, чтобы более взвешенно определять моменты для сделок. Фильтры представляют собой индикаторы технического анализа или сигналы, полученные с платформы Trading View. Максимальная гибкость настроек позволяет каждому выбрать самые понятные и подходящие для него принципы работы биткоин-бота. А помочь в этом могут подробные описания каждого фильтра на сайте Veles.
Наконец, биткоин-бот может отчитываться о своей работе, направляя трейдеру в Телеграм уведомления о каждой совершённой сделке.
Самое главное, что нужно боту для торговли, - это аккаунт на криптобирже, средства на нём и API-ключ для управления этими средствами.
Биткоин - это самая известная криптовалюта, и торги ею ведутся на всех биржах-партнёрах Veles. Вы смело можете выбирать любую из них: биткоин-бот можно настроить для каждой.
Основа на всех биржах одна и та же. Нюансы могут быть связаны лишь с выбором торговой пары.
- На бирже Binance можно торговать биткоин к бразильскому реалу, японской йене, турецкой лире и ряду других фиатных валют.
- На бирже Bybit из фиатных валют доступно только евро. А за торговлю биткоином в паре к токену USD Coin биржа не взимает комиссию.
- На бирже OKX биткоин, среди прочего, торгуется к дирхаму ОАЭ.
На других биржах (BingX, Gate, HTX) внимательный трейдер найдёт свои особенности, присущие только этим площадкам.
И, разумеется, на всех криптовалютных биржах доступна торговля биткоином к самому популярному стейблкоину - USDT.
Виды ботов
DCA
Никто не знает, куда пойдёт цена в ближайшее время, поэтому бот DCA просто покупает биткоины через равные промежутки (например, раз в час или раз в неделю) по той цене, которая доступна на торгах, и рассчитывает на то, что в будущем сможет продать их дороже. А исторические данные показывают, что эти ожидания до сих пор всегда оказывались оправданными.
Grid
Grid trading - это торговля сеткой или решёткой. Сеточный бот выставляет несколько ордеров на покупку по курсам ниже текущей рыночной цены. Когда ордер срабатывает, бот выставляет заявку на продажу по более высокому курсу. После продажи снова выставляется ордер на покупку. Таким образом, бот всегда оперирует решёткой из нескольких ордеров на покупку и продажу, получая прибыль от колебаний курса.
Плюсы и минусы
Плюсы
Круглосуточный режим: Не нужно сидеть у монитора 24/7. Бот следит за рынком, ловит выгодные моменты, даже когда вы спите.
Скорость и эффективность: Бот быстрее человека реагирует на изменения рынка, не упускает мимолетные возможности и фиксирует прибыль в считанные секунды.
Холодный расчет вместо эмоций: Бот работает по заданной программе, не поддается панике или жадности, не допускает ошибок, свойственных человеку.
Автоматизация рутины: Отслеживание цен, своевременный вход, контролирование рисков - все это выполняется ботом, освобождая вас от рутины.
Настраиваемые стратегии: Вы сами определяете правила игры. От простых стратегий до сложных алгоритмов - все под вашим контролем.
Минусы
Рыночные риски: В случае резких падений или высокой волатильности бот может усугубить убытки, если не настроен правильно.
Необходимость мониторинга: Бот не панацея. Нужно регулярно следить за его работой, корректировать стратегии, адаптировать их к меняющимся рыночным условиям.
Техническая сложность: Настройка бота требует понимания торговых стратегий и технических тонкостей. Не каждый новичок справится с этим.
Заключение
С помощью биткоин-ботов можно автоматизировать и упростить процесс торговли биткоинами. Стабильный рост курса биткоина на протяжении многих лет демонстрирует преимущество долгосрочного подхода, а боты могут с высокой эффективностью применять этот принцип: покупать, когда биткоин подешевел, и продавать, когда он подорожал.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Bitcoin торговые боты созданы для осуществления сделок на спотовом и фьючерсном рынке. Они могут применять различные стратегии, такие как краткосрочный дейтрейдинг, среднесрочный свингтрейдинг и накопительный инвестиционный трейдинг.
Эти боты фокусируются на рыночных данных и проводят торговые операции в соответствии с заранее установленными параметрами, что помогает трейдерам эффективно управлять своими позициями и увеличивать прибыль. Соберите своего робота или возьмите готового из подборок ботов под конкретные криптовалюты.