Биржи для биткоин ботов

Самое главное, что нужно боту для торговли, - это аккаунт на криптобирже, средства на нём и API-ключ для управления этими средствами.



Биткоин - это самая известная криптовалюта, и торги ею ведутся на всех биржах-партнёрах Veles. Вы смело можете выбирать любую из них: биткоин-бот можно настроить для каждой.



Основа на всех биржах одна и та же. Нюансы могут быть связаны лишь с выбором торговой пары.





На бирже Binance можно торговать биткоин к бразильскому реалу, японской йене, турецкой лире и ряду других фиатных валют.

На бирже Bybit из фиатных валют доступно только евро. А за торговлю биткоином в паре к токену USD Coin биржа не взимает комиссию.

На бирже OKX биткоин, среди прочего, торгуется к дирхаму ОАЭ.





На других биржах (BingX, Gate, HTX) внимательный трейдер найдёт свои особенности, присущие только этим площадкам.



И, разумеется, на всех криптовалютных биржах доступна торговля биткоином к самому популярному стейблкоину - USDT.